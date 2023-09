Es ist schon wieder passiert. Ich habe mir selbst eine Diagnose gestellt – False-Memory-Syndrom. Und das kam so: Ich bin ja mal mit Sepp Herberger gejoggt. Inzwischen muss ich das wohl vergessen haben, doch ein Kollege wies mich darauf hin: auf ein altes Foto, schwarz-weiß, das Herberger zeigte. Der frühere Bundestrainer trug einen Sportanzug, das Logo des Deutschen Fußball-Bundes auf der Brust. Er bog gerade um die Ecke eines Hauses auf eine Terrasse ein. Im Hintergrund zu erkennen war eine Frau, offenbar seine. Links neben ihm lief ein Typ mit Brille.

Der Typ lachte. Er sah mir ähnlich, sah zumindest ein wenig so aus wie ich vor 20 Jahren vielleicht. Hatte ich an dieser Kasperei teilgenommen? Biologisch unmöglich! Als ich so alt war, lebte Sepp Herberger längst nicht mehr. Interessant gefunden hätte ich es allerdings schon, mich mit dem Weltmeistercoach von 1954 zu unterhalten.

Ich fand ja grundsätzlich Gespräche mit prominenten Sportlern spannend. Aber hatte ich wirklich schon mal mit Tour-Sieger Jan Ullrich geredet? War ich jemals auf einem Interviewtermin mit Basketballstar Dirk Nowitzki? Bot mir tatsächlich eines Abends im Restaurant die Radsportlegende Täve Schur von seinem Teller eine Scheibe Tafelspitz an mit den Worten: „Junge, du kannst es vertragen!“? Bildete ich mir das nur ein? Litt ich an gestörter Wahrnehmung?

Die Antwort gab mir ein Hase. Was mir da zu schaffen machte, war nämlich nichts anderes als ein Bugs-Bunny-Effekt, benannt nach der bekannten Comicfigur. Die spielte in einem Experiment die Hauptrolle, das sich mit falscher Erinnerung befasste, mit „False Memory“ auf Englisch und dem dazugehörigen Syndrom. Forscher aus den USA präsentierten Probanden eine Werbung des Disney-Konzerns, in der diese angeblich als Kinder neben Bugs Bunny abgebildet waren. Der Hase ist allerdings eine Erfindung des Konkurrenten Warner Bros.; natürlich war auch die Annonce gefälscht. Dennoch meinte gut ein Drittel der Versuchspersonen, sich zu erinnern, als Knirps dem Plüschtier im Disneyland begegnet zu sein.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Hypochonder-Glosse Christian Schwager ist Redakteur für Gesundheit und schreibt alle zwei Wochen an dieser Stelle über seine eingebildeten Krankheiten.

Das False-Memory-Syndrom tritt häufiger auf als gemeinhin angenommen. Unter Politikern ist es weit verbreitet. Nicht, weil sie sich häufig an der Seite von Comicfiguren fotografieren lassen, sondern weil etliche Vertreter dieser Berufsgruppe von gewissen Dingen überzeugt sind, die gar nicht stattgefunden haben. Etwa davon, eigenhändig eine Doktorarbeit verfasst zu haben. Andere glauben, sie hätten der Bevölkerung im Wahlkampf einschneidende Sparmaßnahmen offen und ehrlich angedroht. Dagegen wollen sie von großspurig versprochenen Wohltaten nichts mehr wissen, wenn sie erst einmal im Amt sind.

Ich bin jedoch nicht besser, obwohl meine verzerrten Erinnerungen lediglich im heimischen, nicht im Bundeshaushalt für Unordnung sorgen. Was ist schon grauer Staub in der Zimmerecke gegen die schwarze Null im Staatsetat? Bei mir strahlt der Bugs-Bunny-Effekt außerdem wohltuend auf Herz und Kreislauf aus. Oft renne ich im Treppenhaus mehrmals rauf und runter, weil ich schwören könnte, die Wohnungstür nicht abgeschlossen oder den Herd angelassen zu haben.

Jogging mit Sepp Herberger und viel Spaß dabei

Die Liste meiner Bugs-Bunny-Momente ließe sich weiter verlängern. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wer mir den Floh ins Ohr gesetzt hat, ich würde bisweilen witzige Texte schreiben. Sepp Herberger war es sicher nicht. Obwohl wir zwei bestimmt viel Spaß miteinander hatten. Damals, beim Joggen auf der Terrasse.