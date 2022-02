Berlin - Durch den US-amerikanischen Animationsfilm „Rio“ wurden die Spix-Aras, eine Papageienart, weltweit bekannt. In dem Film muss das letzte männliche Spix-Ara-Exemplar namens Blu dafür sorgen, dass seine Art nicht ausstirbt. Die wirkliche Geschichte der Spix-Aras ist gar nicht so weit davon entfernt. Die blau gefiederten Papageienvögel galten bereits Anfang des 19. Jahrhunderts als seltene Art. Und was selten ist, ist leider auch begehrt. In den 1970er- und 1980er-Jahren wurde der Besitz eines Spix-Aras zum teuren Statussymbol und wie ein Picasso-Gemälde gehandelt.

1985 konnte ein Expeditionsteam nur noch fünf Vögel in ihrem nordost-brasilianischen Lebensraum ausfindig machen. 1990 wurde nur noch ein einzelner, wild lebender, männlicher Spix-Ara gesichtet. Seit 2019 gelten die Spixe in freier Wildbahn als ausgestorben. Ein geldschwerer Berliner Papageienfan und Unternehmer rettete die Art. Seine ersten Spixe kaufte er einem Schweizer Geschäftsmann ab. Er gründete die deutsche Nichtregierungsorganisation Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP) und trat dem internationalen Zuchtprogramm bei. Schließlich übernahm er die größte Spix-Ara-Sammlung der Welt aus Katar. 90 Prozent des weltweiten Gesamtbestandes der Vögel sollen seitdem in einem hochgesicherten Privatzoo nahe Berlin leben. Im März 2020 wurden schließlich 52 Spix-Aras von Berlin in ihr ehemaliges Verbreitungsgebiet zurückgebracht. Dort werden sie auf ihre vollständige Wiederauswilderung vorbereitet.

Tier-Porträts über bedrohte Arten

Die Rettung der Spix-Aras ist eine von vielen kurzen Geschichten, die die Berliner Autoren Heiko Werning und Ulrike Sterblich in ihrem neu veröffentlichten Buch „Von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch – Ein prekäres Bestiarium“ erzählen. Es sind gut 50 Tier-Porträts über besondere Arten, die alle eines gemeinsam haben: Sie drohen in den kommenden Jahren auszusterben. Doch einige könnten durch die Haltung in menschlicher Obhut gerettet werden, schreiben die beiden Autoren. Erste Erfolge habe es bereits gegeben.

Heiko Werning und Ulrike Sterblich arbeiten beide für das Artenhaltungsprojekt Citizen Conservation in Berlin, das Werning auch mit ins Leben gerufen hat. Es handelt sich dabei um einen Verbund aus Zoos und privaten Züchtern, der bedrohte Arten schützen will. „Die Kapazitäten der Zoos allein reichen nicht aus, um die gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu lösen“, schreiben die beiden Autoren in ihrem Buch. Mit Citizen Conservation können Bürger selbst zu Artenschützern werden, indem sie bedrohte Arten halten und züchten können, im ständigen Austausch mit Zoos, Museen und anderen Einrichtungen.

Die Organisation betreue dabei vor allem Arten, die weniger im öffentlichen Rampenlicht stünden, für die es aber große Fachkompetenzen und Ressourcen bei privaten Haltern gebe: Amphibien und Fische. Die Autorenhonorare des Buches flössen vollständig an Citizen Conservation, betonen Werning und Sterblich.

Auch für einige in ihrem Buch vorgestellte Tierarten baut Citizen Conservation Erhaltungszuchten auf, so etwa für die Mallorca-Geburtshelferkröte. Die Art wurde erst 1974 auf Mallorca in den Felsschluchten des Tramuntana-Gebirges entdeckt und ist bereits mehr als 14.000 Jahre alt. Das sei so, als würde man heutzutage ein lebendes Mammut entdecken, schreiben die Autoren. Sie bezeichnen die Kröte daher auch als Ice-Age-Kröte. Sie gelte als seltenste Amphibie Europas. Das Besondere an der Gattung der Geburtshelferkröten: Die Männchen aller Arten übernehmen während der Paarung an Land die Laichschnüre von den Weibchen, indem sie sie nach der Besamung um ihre Hinterbeine wickeln. Danach tragen sie die Eier über mehrere Wochen mit sich herum, bis sie die ausschlüpfenden Kaulquappen schließlich in ein Gewässer entlassen.

Ole Dost Eine männliche tragende Mallorca-Geburtshelferkröte. Die Art wurde erst 1974 auf Mallorca in den Felsschluchten des Tramuntana-Gebirges entdeckt und ist bereits mehr als 14.000 Jahre alt.

Das Schicksal der Mallorca-Geburtshelferkröte

Warum die Mallorca-Geburtshelferkröte nur noch in den Schluchten des Tramuntana-Gebirges lebt? Schuld seien die Menschen, so Werning und Sterblich. Denn mit den frühen Seefahrern seien auch der Iberische Wasserfrosch und die Vipernatter vom Festland nach Mallorca gekommen. Besonders gern sollen sie langsame Kröten und deren Kaulquappen gegessen haben. Die Mallorca-Geburtshelferkröten zogen sich daher in die Schluchten zurück, wo es zu kühl für ihre Angreifer war, wie Werning und Sterblich schreiben.

Doch die Kröten seien in Gefahr. Denn mit dem Klimawandel stiegen die Temperaturen und die Schluchten seien schon bald nicht mehr sicher. „Auch Wasserverschmutzung und Landschaftszerstörung durch extensive Viehhaltung haben ihren Teil dazu beigetragen, die amphibischen Ureinwohner zurückzudrängen“, heißt es im Buch.

Es wurde daher bereits in den 1980er-Jahren beschlossen, einen Teil der Kröten-Population zu entnehmen, in Zoos zu züchten und wieder anzusiedeln. Die Bestände konnten zwar gestärkt werden. Doch ein neuer Pilz tötete Anfang der 2000er-Jahre zahlreiche Kröten. Die Seuche ist vor allem bei den wieder angesiedelten Populationen aufgetaucht. Nun werden alle Tiere vor der Auswilderung getestet, damit eine weitere Verbreitung des Pilzes ausgeschlossen werden kann.

Es sind eben diese kurzen Geschichten, die anschaulich zeigen, wie selten und bedroht zahlreiche Tierarten weltweit sind. Werning und Sterblich gelingt es dabei, einerseits die Dramatik des Artensterbens zu vermitteln. Gleichzeitig sind die Geschichten über die teilweise höchst seltsamen Tierarten humorvoll aufgeschrieben. So erzählen sie etwa über die sozial schwierigen Manghara-Buntbarsche, die gern auch mal ihre Partner totbeißen, über die Zhous Scharnierschildkröte, die das Social Distancing quasi erfunden hat, da sie ihren Panzer komplett abdichten kann, wenn es ihr zu stressig wird, oder über den Waldrapp, einen eigentümlichen Vogel mit nacktem, faltig-runzligem Kopf und einer Punkfrisur, der zwischenzeitlich zu den seltensten Vögeln der Welt zählte. Durch die Nachzüchtung und Auswilderung überquert er mittlerweile – nach 350 Jahren Pause – endlich wieder die Alpen.

Für das Massenaussterben ist der Mensch verantwortlich

Es sind nur einige von zahlreichen Arten, die vom Aussterben bedroht sind, auch das betonen die Autoren gleich zu Beginn des Buchs. Denn alle elf Minuten stirbt weltweit eine Tierart – und zwar für immer. In den kommenden Jahrzehnten werden mehr als eine Million Arten aussterben. Und verantwortlich für dieses Massenaussterben ist in erster Linie der Mensch. Noch gehen die Abholzung von Wäldern, das Trockenlegen von Mooren, die Ausbreitung der Wüsten nicht nur ungebremst, sondern sich in hohem Tempo beschleunigend weiter, schreiben Werning und Sterblich. Auch der Klimawandel schreite voran und werde in den kommenden Jahren Tausende Arten vernichten. Hinzu kämen Umweltgifte, eingeschleppte Invasoren und neue Krankheiten, die zunehmend Opfer forderten.

Susanne Schleyer Die Berliner Autoren Heiko Werning und Ulrike Sterblich mit einer seltenen Waldgiraffe: dem Okapi

Dass der Mensch der Grund für das Aussterben der Arten ist, wird auch in den gut 50 Tier-Porträts des Buches mehr als deutlich. Ein Beispiel: die Bayerische Kurzohrmaus. Sie wurde Anfang der 1960er-Jahre in Garmisch-Partenkirchen entdeckt. Doch dann baute man ein Krankenhaus auf dem Fundort. Seitdem wurde die Bayerische Kurzohrmaus nicht mehr gesichtet und gilt als ausgestorben. Ein weiteres Beispiel ist der Feldhamster. Aufgrund der industriellen Landwirtschaft mit ihren riesigen Maschinen, die nur noch Erdwüsten hinterlassen, und durch den Anbau riesiger Monokulturen ist der Feldhamster fast komplett verschwunden.

Doch wie kann man nun das Problem des Artensterbens lösen? Die Autoren plädieren dafür, dass natürlich die Lebensräume der Arten geschützt werden müssen. Doch hier liege auch die Schwierigkeit, sagen Werning und Sterblich: „Viele Arten werden ausgerottet sein, ehe eine Rettung in der Natur möglich sein wird. Das lässt sich gar nicht mehr verhindern, egal wie engagiert wir jetzt plötzlich Natur- und Klimaschutz betreiben würden.“ Bei vielen Arten sei die Zahl der Individuen bereits so stark reduziert, dass die Population unter natürlichen Bedingungen keine Chance mehr habe, sich zu erholen – sie seien „funktional ausgestorben“. Zumindest in freier Natur.

Die einzige Rettung sei daher nach Meinung der Autoren, dass man den stark bedrohten Arten Asyl in menschlicher Obhut gebe – bis sie wieder eine Chance haben, draußen zu überleben. Die bestehenden Zoos seien überlastet, daher sei es notwendig, dass auch private Tierhalter die bedrohten Arten aufnehmen und züchten, so Werning und Sterblich. Sobald die Populationen gestärkt seien, könnten sie wieder ausgewildert werden. Bei der Kurzohrmaus wird das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, da man schlichtweg kein Exemplar mehr auffinden kann. Doch es gibt eben immer wieder Beispiele, die zeigen, dass es funktioniert und man die Populationen wieder stärken konnte. Und wer hätte gedacht, dass letztendlich ein Berliner der Retter der blauen Spix-Aras sein könnte?

Heiko Werning und Ulrike Sterblich: Von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch – ein prekäres Bestiarium, Galiani-Berlin 2022, 239 Seiten, 22 Euro. ISBN: 978-3-86971-255-0.