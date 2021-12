Berlin - Es war nicht leicht. Aber wem sage ich das. Wir haben viel einstecken und wegstecken müssen in diesem Jahr, das sich anfühlt wie mindestens fünf Jahre in einem. Auf „Das kann doch nicht wahr sein“ folgte „Nicht schon wieder!“ Es wurde viel geschnauft in diesem Jahr. Wir mussten uns auseinandersetzen mit schwer erträglichen Nachrichten zu ansteckenderen, gefährlicheren Virusvarianten oder überlasteten Intensivstationen; befanden uns mehrfach inmitten von Diskussionen zu Lockdowns und anderen Corona-Maßnahmen; sind verzweifelt an den Entscheidungen von politisch Verantwortlichen, die in jeder einzelnen Corona-Welle viel zu spät reagiert haben. Wir haben uns möglicherweise mit Familienmitgliedern oder Freunden gestritten, weil wir bezüglich der Impfung anderer Meinung waren. In unseren Social-Media-Kanälen wurden uns schreckliche Videos von Covid-19-Patienten an Beatmungsmaschinen angezeigt, als Schockeffekt. Vor unseren Haustüren sind Tausende Menschen in Corona-Demonstrationen entlanggelaufen, einige haben ihre Kinder als Schutzschilder missbraucht.

Es war nicht leicht. Manche Menschen haben in der Corona-Krise tiefere, heftigere Wunden erlitten als andere. Sie mussten möglicherweise ihre Arbeit aufgeben. Oder konnten nicht das langersehnte Auslandssemester antreten. Sehr viele haben einen Angehörigen oder Freund verloren. Viele persönliche Schicksalsschläge, die ich an dieser Stelle gar nicht alle aufzählen könnte. Dafür würde der Platz nicht reichen.

Selbst Psychologinnen und Psychologen geben zu, dass es den allermeisten Menschen extrem schwerfällt, sich vor Augen zu führen, was positiv war, denn Schlechtes – das weiß man schon lange – brennt sich tiefer ein. Ist 2021 überhaupt etwas Gutes passiert?

Klare Übersicht über die Datenlage

Es mag etwas esoterisch klingen, einige werden es gar belächeln, als kindisch bezeichnen, aber: Wir haben 2021 überlebt. Mit psychischen Dellen, aber immerhin sind wir am Leben. Man kann sich das nicht oft genug vor Augen führen, weil es so selbstverständlich, so logisch erscheint, aber es kann helfen, ein bisschen Zuversicht fürs kommende Jahr zu bewahren, so schwer es einem auch fallen mag. Also hier meine Hoffnung für das unberechenbare neue Jahr:

2022 soll ein Jahr sein, in dem alle Menschen, ausnahmslos, der Einschätzung von Forschenden glauben, die sich auch mal irren und das auch zugeben, statt Irren zu folgen, die glauben, wahre Forschende zu sein. In diesem Jahr soll weniger über Jan Josef Liefers’ Meinung zur deutschen „Corona-Diktatur“ oder Michael Wendlers Prophezeiungen zu Impftoten berichtet werden – stattdessen mehr über die massive Gewalt gegen Medienschaffende auf verschwörungsideologischen Demos. Wir dürfen als Gesellschaft nicht zulassen, dass Rechtsextreme auf angeblich friedlichen Protesten ihre Ideologien ungehindert verbreiten dürfen.

Vor allem wünsche ich mir, dass wir in Deutschland endlich eine klare Übersicht über Daten haben: die wahre Impfquote zum Beispiel. Auch muss die Sequenzierungsrate deutlich steigen, damit Virusvarianten schneller entdeckt und besser überwacht werden können.

Der Impfstoff Novavax soll in Deutschland so schnell wie möglich zur Verfügung stehen und spätestens im Februar verimpft werden. Ich wünsche mir für 2022, dass auch andere Vakzine wie Valneva von der Europäischen Zulassungsbehörde freigegeben und schnell ausgeliefert werden. Im kommenden Jahr sollen Booster-Impflücken geschlossen und die allgemeine Impfquote massiv gesteigert werden, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Welt. Ich wünsche mir, dass die neue Regierung schneller reagiert, sollte es zu weiteren Corona-Wellen kommen.

Möglicherweise spricht die Ständige Impfkommission eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren aus, wenn genug Studiendaten vorliegen und die wissenschaftliche Basis dafür auch gegeben ist. Ich wünsche mir, dass kein Elternteil sich anhören muss, beim Jugendamt angezeigt zu werden, nur weil er oder sie sich für die Impfung seines/ihres Kindes entschieden hat. In 2022 sollen zu keinem Zeitpunkt Schulen geschlossen werden.

Mehr Anerkennung für das medizinische Personal

In wünsche mir mehr Anerkennung, mehr Vergütung für das medizinische Personal. Und dass wir die Winter-Welle mit Omikron gut überstehen, ohne dass es zu einer massiven Überlastung der Intensivstationen, zu Triage-Situationen, kommt, in denen Mediziner und Medizinerinnen gezwungen werden, über klinische Überlebenswahrscheinlichkeiten von Patienten zu urteilen. Ich hoffe – auch wenn das noch niemand voraussehen kann – dass die gefährliche Pandemie in 2022 zu einer weniger gefährlichen Endemie wird.

Diskussionen in sozialen Medien, wo Menschen sich in ihren Argumentationen nur gegenseitig hochschaukeln, wo ein Austausch auf Augenhöhe gar nicht erst möglich ist, sollen weniger stattfinden. Twitter soll wieder irrelevant werden. Menschen, die unter Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen leiden, sollen schnell Hilfe finden.

Ganz flapsig: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das Motto „Immerhin sind wir am Leben“ passt sicherlich auch 2022 bei der einen oder anderen Gelegenheit.