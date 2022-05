Kann es hilfreich sein, Kleinkindern Antibiotika zu verabreichen? Ja, das kann es. Zum Beispiel bei einer Mittelohrentzündung, bakteriell verursacht, doch nur bei bestimmten Symptomen. Wenn zum Beispiel beide Ohren betroffen sind oder Flüssigkeit austritt. Meist jedoch haben Antibiotika für unter Zweijährige kaum Vorteile, wie Studien belegen. Ohnehin werden die meisten Infektionen bei Kindern durch Viren verursacht, und gegen diese sind solche Substanzen wirkungslos.

Können Antibiotika für Kleinkinder von Nachteil sein? Ja, auch das kann sein. Zu diesem Ergebnis gelangen Wissenschaftler um Timothy J. Chapman vom Rochester General Hospital Research Institute in New York. Sie fanden heraus, dass Antibiotika die Wirkung von Schutzimpfungen verringern können. Chapman und sein Team beobachteten 560 Kinder im Alter von sechs bis 24 Monaten in regelmäßigen Abständen. Das Resultat präsentierten sie jetzt im Fachjournal Pediatrics.

Weniger Antikörper nach Gabe von Antibiotikum

Die ausgesuchten Kinder wurden auf akute Atemwegsinfektionen untersucht. Auch Mittelohrentzündungen schlossen die Forscher darin ein. Rückwirkend wurden die Blutproben ausgewertet, die bei den Vorsorgeuntersuchungen in Intervallen von jeweils drei Monaten sowie bei Auftreten einer akuten Mittelohrentzündung entnommen wurden. Die Wissenschaftler analysierten die Antikörperlevel im Serum für die Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Polio, Keuchhusten, Influenza und Pneumokokken. Sie glichen die Informationen mit Daten aus den Krankenakten der Kinder ab und befragten die Eltern zu Krankheiten und Antibiotikaverordnungen.

Von den 560 Kindern erhielten 342 Kinder Antibiotika innerhalb der ersten 24 Lebensmonate – 218 Kinder erhielten keine. Die Forscher stellten fest, dass die Antikörperlevel bei Kindern, die mit Antibiotika behandelt wurden, im Durchschnitt geringer waren als bei Kindern ohne Antibiotikabehandlung. Besonders häufig lagen die Antikörperlevel unter dem Schutzniveau, wenn die Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Lebensmonaten eine Antibiotikabehandlung erhalten hatten. Auch wiederholte Anwendungen verschlechterten die Antikörperwerte.

Dass Antibiotika die Wirkung von Schutzimpfungen verringern können, ist in der Wissenschaft bereits beschrieben. So veröffentlichte ein Team um Thomas Hagan 2019 entsprechende Forschungsergebnisse. In der aktuellen Studie wurde dieser Effekt jedoch zum ersten Mal bei Kleinkindern nachgewiesen. Es wird nun vermutet, dass Antibiotika das Darmmikrobiom verändern und Bakterien töten, die sonst das Immunsystem stärken, weshalb die Immunantwort auf die Impfung schwächer ausfällt.

„Der Darm ist von unzähligen unterschiedlichen Bakterien besiedelt, die unser Immunsystem auf Trab halten und dafür sorgen, dass es in Balance bleibt“, erläutert dann auch Cornelia Gottschick, Leiterin der Arbeitsgruppe Infektionsepidemiologie an der Universität Halle. „Antibiotika, die in der frühen Kindheit oft gegen eine Mittelohrentzündung verschrieben werden, greifen nicht nur die gefährlichen Bakterien im Ohr an, sondern auch die nützlichen Bakterien des Darmmikrobioms.“ In der Studie von Chapman und anderen wurde das Darmmikrobiom nicht untersucht. Die Schlussfolgerungen müssten daher theoretisch bleiben, sagt Gottschick: „Möglicherweise kann eine Einnahme von Probiotika, welche das Darmmikrobiom während einer Antibiotikaeinnahme schützen sollen, den in der Studie beobachteten Effekt reduzieren.“ Probiotika enthalten lebende Mikroorganismen.

Nachkontrolle könnte nötig werden

„Die verabreichten Impfstoffe wurden in der nahen Vergangenheit in ihrer Wirkung und bezüglich der Mindestmengen an Antikörper sehr gut untersucht“, sagt wiederum Claudius Meyer, Leiter der Arbeitsgruppe Pädiatrische Immunologie am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsmedizin Mainz. „Wird ein Mindestniveau an Antikörper für eine Impfung nicht erreicht, besteht berechtigterweise die Befürchtung, dass nur ein verminderter Schutz vermittelt wurde. Eine Ausnahme besteht bei einer Impfung gegen Keuchhusten, für die sich seit Jahren dieses Mindestmaß für einen Schutz nicht festlegen lässt.“

Die Studie weist jedoch nicht nach, dass eine Impfantwort ausgeblieben ist. „Alle Kinder haben produktiv auf die Impfstoffe reagiert und verfügen über einen gewissen Schutz“, sagt Meyer. Antikörper machten nur einen Teil der immunologischen Antwort auf einen Impfstoff aus. Das T-Zell-vermittelte Immungedächtnis sei in der Studie nicht untersucht worden. „Ob die Kinder nochmals nachgeimpft, geboostert werden sollten, kann aktuell nicht auf Grundlage dieser Studie gesagt werden – möglicherweise wäre eine Nachkontrolle zum dritten oder fünften Lebensjahr hilfreich, um den Bedarf nach einem Booster zu erkennen.“

Ulrich Schaible vom Leibniz-Lungenzentrum Borstel verweist auf eine mögliche Unschärfe der Untersuchung: „Es bleibt noch die Frage, inwieweit kleine Kinder, die häufiger bakterielle Infektionskrankheiten haben und damit häufiger mit Antibiotika behandelt werden, vielleicht generell eine schlechtere Immunantwort aufbauen.“ Das Problem würde damit unabhängig von verabreichten Antibiotika bestehen.

Antibiotika können unterschiedliche Wirkmechanismen haben. Manche ­töten Bakterien ab, ­andere hemmen die Keime in ihrer ­Vermehrung. Einige Mittel greifen zum Beispiel an der Zellwand der Bakterien an und schädigen sie so sehr, dass die Erreger ­absterben. ­Antibiotika, die Bakterien ­in ihrem Wachstum hemmen, unterbrechen meist ­be­­­stimmte ­Prozesse, die für die Vermehrung der Erreger wichtig sind.