Die Pläne für eine „einrichtungsbezogene“ Impfpflicht in Pflegeheimen und Kliniken gehen an der Realität der Pflege-Branche vorbei. Gerade ein Fünftel der aktuell rund 4,5 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden in Heimen versorgt. Die überwiegende Mehrzahl pflegebedürftiger Personen wird betreut von Angehörigen, Pflegediensten, zunehmend auch von sogenannten Live-in-Care-Betreuungskräften. Keine dieser Beschäftigten würde von der Impfpflicht erfasst, und auch sonst liegt bei der Pflege daheim einiges im Argen.