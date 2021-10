Berlin - „Ich will nicht warten, bis in den Pflegeheimen wieder Menschen sterben“, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sich verteidigt, als er schon im August eine Auffrischungsimpfung für Über-60-Jährige empfohlen hatte – gegen den Rat der Ständigen Impfkommission (Stiko), die sich das erst noch anschauen wollte. Seit Mitte Oktober empfiehlt nun auch die Stiko die dritte Impfung, allerdings erst für Über-70-Jährige sowie Immungeschwächte. Und warten, das müssen nun andere.

Beispielsweise Uwe Strohbach aus Berlin, der sich um seinen Schwiegervater sorgt. Er schreibt der Berliner Zeitung: „Die offiziellen Meldungen verdecken die bittere Realität. Pflegebedürftige Personen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung ihre Wohnung ohne einen Krankenstuhltransport oder Krankenwagen nicht mehr verlassen können, werden von der Politik gegenüber den Bewohnern von Pflegheimen massiv ungleich behandelt. Mobile Impfteams sichern die Auffrischungsimpfung in Pflegeeinrichtungen. Hochbetagte pflegebedürftige Personen, die zu Hause gepflegt werden und auf einen medizinischen Transport angewiesen sind, sind von dieser Möglichkeit ausgeschlossen.“

Wenn die kostenlose Taxifahrt zum Impfzentrum nichts nützt

Strohbachs Schwiegervater ist 89 Jahre alt und pflegebedürftig, er wird zu Hause versorgt. Für Arztbesuche kann er nicht einfach in ein Taxi steigen, sondern er benötigt einen Krankentransport. Dieser aber werde ihm im Falle der Impfung nun verweigert – von der Krankenkasse. Auf der Suche nach einem Arzt, der ihn stattdessen zu Hause impfe, sei er in Berlin ebenfalls gescheitert – und nicht nur er: „Unzählige Anrufe beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen und Verband der Ersatzkassen, der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, dem Bundesversicherungsamt, der Patientenbeauftragten der Senatsverwaltung für Gesundheit, der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland, dem zuständigen Gesundheitsamt und beim Corona-Krisenstab der Senatsverwaltung haben nichts gebracht“, berichtet der Berliner.

Einzig ein Mitarbeiter der Senatskanzlei habe sich erbarmt und einen Arzt suchen wollen, der den Hochbetagten zu Hause impft – mit dem Ergebnis: „Zu meinem großen Erstaunen muss ich Ihnen mitteilen, dass ich keinen Hausarzt in Ihrer Umgebung und darüber hinaus gefunden habe“, zitiert Strohbach aus dem Mail-Verkehr.

Nachgefragt bei Wolfgang Kreischer, selbst impfender Hausarzt und Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg: Wie kann es sein, dass ausgerechnet die vulnerabelste Gruppe von allen in Berlin nicht drittgeimpft werden kann? Kreischer zeigt sich erstaunt: Er kenne viele Hausärzte, die impfen – und verweist auf die Impfzentren, die in Berlin im Gegensatz zu anderen Städten und Ländern zumindest im Moment noch geöffnet bleiben. Aber was, wenn der Transport nicht finanziert wird, obwohl der Betagte zu krank oder einfach zu immobil für eine Taxifahrt ist?

Impfzentren und Testzentren reduzieren Angebote – eine gute Idee?

Dann müsse der Patient in der Tat zu Hause geimpft werden. „Wir machen diese Hausbesuche“, berichtet er aus seiner Praxis, ihm sei aber bewusst, dass es in mehreren Bezirken Berlins, vor allem im Osten, eine Unterversorgung mit Ärzten gebe. „Und natürlich impft nicht jeder Hausarzt“, so Kreischer, denn das sei mit viel Aufwand verbunden und nicht attraktiv vergütet. Für eine Impfdosis müssten sechs Patienten organisiert werden, weil ansonsten der Impfstoff verfalle – und viele Patienten würden die Termine absagen. Es sei daher nicht verwunderlich, wenn auch aufgrund sinkender Impfbereitschaft nun weniger Ärzte impfen würden.

Auch dass die Impfzentren zunehmend schließen und die verbleibenden beiden in Tegel und der Messe immer weniger „Impfstraßen“ anbieten, also Stellen, an denen geimpft wird, sei nur folgerichtig: „Die Impfzentren haben den Steuerzahler ungemein belastet, eine dortige Impfung hat bei Vollauslastung 200 Euro gekostet, in den Praxen bekommt ein Arzt 20 Euro dafür.“

Eine andere Abschaffung aus Kostengründen sieht der Arzt hingegen kritisch: die der kostenlosen Tests. „Das ist ein großes Problem“, so Kreischer, denn „wenn die Inzidenz steigt, ist die Infektionsrate höher. Und wenn man Kosten nur für Ungeimpfte erhebt, gehen einem viele Infektionsträger durch die Lappen.“ Kreischer glaubt, dass die Tests bald wieder für alle kostenlos sein werden müssen, je höher die Inzidenz steigt. Am Sonntag lag sie deutschlandweit bei 106, in Berlin bei 115.

Und was ist nun mit Strohbachs Schwiegervater, der auf Anraten seiner Hausärztin, die selbst nicht impft, dringend geimpft werden sollte? Uwe Strohbach muss wohl weiter nach einem Arzt aus Berlin suchen, der einen Hausbesuch macht – und ist wütend auf die Politik mit ihren großen Versprechungen: „Die Exekutive in Deutschland nimmt eine mögliche Coronavirus-Erkrankung von zu Hause gepflegten Menschen billigend in Kauf.“