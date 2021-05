Berlin - Wie denn jetzt? Sollen Kinder beziehungsweise Jugendliche demnächst bevorzugt geimpft werden, oder doch nicht? Nach Wochen der Diskussionen stellte sich am Donnerstag beim Impfgipfel von Bund und Ländern heraus: War wohl nix mit dem Vorstoß von Jens Spahn, der in Interviews gesagt hatte: „Ein Weg zum regulären Unterricht nach den Sommerferien ist das Impfen der Jugendlichen.“

Dabei hatte der Gesundheitsminister tags zuvor noch verkündet, er wolle nicht mal die generelle Empfehlung der Stiko abwarten. So sehr wollte Spahn das Impfen für Kinder und Jugendliche forcieren, dass er nicht mal auf sein eigenes Berater-Experten-Gremium der Ständigen Impfkommission hörte, was selbiges äußerst verschnupft zur Kenntnis nahm.

Die Weisheit der Politik sei nicht immer zu ergründen, grummelte Stiko-Mitglied Rüdiger von Kries am Donnerstag verärgert in die TV-Kamera, danach befragt, was er von Spahns Vorstoß halte. Der Berliner Kinderarzt Jakob Maske hält das Verhalten der Bundesregierung für „grotesk“, wie er der Berliner Zeitung verriet. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass für weitere bevorzugte Gruppen kein Impfstoff vorhanden sei, nachdem für 7. Juni die Priorisierung eh fällt – und die Hausärzte schon seit Wochen sich aufgeregter Anrufer, die alle bevorzugt geimpft werden wollen, kaum noch erwehren können. In Berlin sind zudem auch die Impfzentren komplett ausgebucht. Außerdem sind Kinder, wie seit über einem Jahr bekannt, weit weniger gefährdet, an Covid-19 zu erkranken als alle anderen Altersgruppen, wohingegen der Nutzen der Impfung beziehungsweise deren Nebenwirkungen eben noch nicht ausreichend erforscht sind. Woher also Impfstoffe für Kinder und Jugendliche nehmen, wenn nicht stehlen, zu welchem Zweck und mit welcher Berechtigung?

Der Kollege wünscht keine Pressekonferenzen mehr mit Spahn

Sauer sind nun auch die Ministerpräsidenten auf den Gesundheitsminister für den neuerlichen Grund zur Verwirrung. Spahn reagiert darauf, indem er verlauten lässt, das sei ein Missverständnis, er selbst habe keine zusätzlichen Impfstoffe für Kinder in Aussicht gestellt. Doch von ihm kam nie ein Dementi oder gar Kritik zum Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, der selbstredend Spahn angehört, vom 6. Mai: Darin heißt es, dass Länder, die ein Konzept für die Impfung von Jugendlichen erstellen, „vom Bund die hierfür erforderlichen Impfdosen zusätzlich“ erhalten sollen. Vorstellbar seien Einladungen Jugendlicher in die Impfzentren oder gar Reihenimpfungen in Schulen. Nichts davon ist nunmehr geplant.

Selbst aus der eigenen Partei kommt daher harsche Kritik: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am 6. Juni eine schwierige Landtagswahl zu bestehen, gegen die AfD, die gegen die Corona-Politik mobilisiert. Die Bundesregierung habe „eine Erwartung geweckt, die nicht erfüllt werden kann“, sagte er am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“, und legte nach: Er wünsche sich zu diesem Thema keine Pressekonferenzen mehr aus dem Bund, um die Bevölkerung nicht weiter zu verunsichern. Will heißen: Spahn soll sich gefälligst zurücknehmen und nicht verkünden, was er nicht halten kann.

Das ist allerdings ein Muster bei Spahn, das nicht neu ist. Immer wieder fällt der Gesundheitsminister damit auf, vollmundige Versprechungen zu machen, die er oder die Kanzlerin später wieder zurücknehmen müssen oder die einfach im Sande verlaufen. Natürlich, eine Pandemie solchen Ausmaßes ist für keinen Verantwortlichen weltweit ein Spaß, die wenigsten haben sich dabei nur mit Ruhm bekleckert. Beim hiesigen Gesundheitsminister ist nur leider offensichtlich, dass er immer wieder spektakulär falsch liegt – und sich trotzdem so geriert, als sei er zu Höherem berufen.

Spahn liegt immer wieder falsch – warum?

Es begann mit der fatalen Fehleinschätzung der Gefährlichkeit von Corona zu Beginn der Pandemie, steigerte sich über die Verweigerung der Anerkennung der Wirksamkeit von Masken, mit der er vom eigenen Versagen der Maskenbeschaffung ablenken wollte, über die monatelange Weigerung, an eine Versorgung von Schutzmaterial oder später Tests für Pflegeheime auch nur zu denken, was in Heimen für grausame Szenen sorgte – und dafür, dass über die Hälfte der deutschen Corona-Toten aus Heimen stammt. Mit dem Start der Impfkampagne ging das Chaos weiter – bis zum jetzigen Wirrwarr um die Kinder-Impfpflicht.

Doch auch schon vor Corona machte Spahn sich keine Freunde, zumindest nicht auf Patientenebene. Das höchst umstrittene Intensivpflegegesetz brachte er gegen größte Widerstände von Betroffenen durch den Bundestag, für die Pflege zu Hause wurden weitreichende Besserungen versprochen, die es nie gab, den Einrichtungen wurden 13.000 neue Pflegekräfte versprochen, die bis heute auf sich warten lassen. Höhepunkt des Ganzen sind trotz dieser falschen Versprechungen die wiederkehrenden Bestrebungen von Spahn, sich als Kanzlerkandidat ins Gespräch zu bringen. Immer wieder auch befeuert, mal mehr, mal weniger gezielt, von ausgesuchten Medien sowie von Unterstützern aus den eigenen Reihen.

Die Frage muss lauten: Was soll Spahn noch alles verbocken? Im Umgang mit Kritik ist er zwar gut geschult, aber scheinbar wenig einsichtig, wie auch die Vorgänge um seine privaten Immobiliengeschäfte zeigen, für die er offenbar sogar Journalisten nachforschen ließ, die darüber berichten. Es verfestigt sich einmal mehr der Eindruck, es mit einem höchst ehrgeizigen Karrieristen zu tun zu haben, der für populistische und eigene Zwecke viel übrig hat, für seinen eigentlichen Auftrag als Gesundheitsminister hingegen eher wenig.