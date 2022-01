Berlin - Berlins Apotheken machen es möglich: Anfang übernächster Woche sollen sie in die Impfkampagne gegen Corona einsteigen. Bereits von diesem Donnerstag an bietet das private Impfzentrum im Loewe Saal an der Moabiter Wiebestraße das Vakzin von Biontech an, auch für über 30-Jährige. Wieder hat es eine Apotheke möglich gemacht: Sie verfügt über 3500 Dosen Biontech, die nur noch bis zum 21. Januar haltbar sind. Die werden nun in der ehemaligen Fabriketage verabreicht. Termine können unter wirbleibenstark.de gemacht werden.

30.000 Menschen in Moabit bereits gegen Corona geimpft

Biontech erhalten derzeit sonst nur Menschen, die jünger als 30 sind. Die Ständige Impfkommission hatte im November eine entsprechende Empfehlung ausgegeben, da beim mRNA-Vakzin von Moderna in dieser Altersklasse vermehrt Herzmuskelentzündungen gemeldet worden waren. Da Moderna daraufhin insgesamt weniger nachgefragt wurde, erließ das Bundesgesundheitsministerium eine Beschränkung für Biontech. Seit dieser Woche kann im ICC zwischen beiden Präparaten frei gewählt werden, für einen begrenzten Zeitraum nun auch in Moabit.

„Wir planen mit fünf Impfstationen“, sagt Daniel Termann. Der Arzt hat das Moabiter Zentrum in privater Initiative aufgebaut. Seit der Eröffnung Anfang Dezember ließen sich dort rund 30.000 Menschen mit dem Vakzin Moderna impfen. Das bieten Termann und Kollegen auch weiterhin an. Bis zum Monatsende wollen sie zunächst weitermachen. „Danach werden wir sehen, wie sich die Situation entwickelt, wie groß die Nachfrage dann ist“, sagt der Arzt, der vor dem Umzug nach Moabit schon in seiner Praxis für ästhetische Medizin an der Taubenstraße geimpft hat. „Wenn die Möglichkeit besteht, wollen wir auch Novavax anbieten“, sagt Termann über das Präparat auf Proteinbasis, das Anfang Februar in Deutschland verfügbar sein soll. Für März in Aussicht gestellt ist eine Biontech-Version gegen die momentan vorherrschende Virusvariante Omikron. Auch dieses Präparat würde Termann gerne anbieten. Vorausgesetzt, die Apotheken machen es möglich.