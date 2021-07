Phnom Penh - Wie jede Affäre oder Posse von Staatsrang beginnt auch diese im Kleinen, mit Hima: Der 18 Monate alte, etwa 70 Kilo schwere Löwe wohnte bis vor einer Woche unbehelligt in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Als der Besitzer auf TikTok ein Video mit ihm postete, wurden die Behörden aufmerksam: Sie beschlagnahmten das Tier und verhängten ein Bußgeld. Daraufhin ordnete der Ministerpräsident des Landes persönlich an, dass Hima zurückgegeben wird.

Dem Löwen wurden die Krallen gestutzt und die Zähne gezogen

Diese Wendung kam einigermaßen überraschend. Denn vor einer Woche hatte ein Sprecher des Umweltministeriums das Vorgehen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mit unmissverständlichen Worten so begründet: „Menschen haben kein Recht, seltene Wildtiere als Haustiere zu halten.“ Und die an der Aktion beteiligte Tierschutzorganisation, die Wildlife Alliance, stellte auf Facebook klar, dass die „Bedingungen in einer Stadtwohnung für ein Wildtier unangemessen sind“.

Die Wildlife Alliance machte auch auf den Umstand aufmerksam, dass dem Löwen nicht nur die Eckzähne gezogen, sondern auch die Krallen gestutzt worden waren. Das bedeute, so die Tierschützer, „eine dramatische Beeinträchtigung der Lebensqualität“ und habe mit einer artgerechten Haltung nichts zu tun. Umso erleichterter zeigte man sich, dass Hima nach seiner Rettung in das Phnom Tamao Wildlife Rescue Center gebracht wurde, ein Reservat 40 km südlich von Phnom Penh.

Beschwörung der kambodschanisch-chinesischen Freundschaft

Doch wollte der Besitzer des Löwen, ein Chinese namens Qi Xiao, nicht klein beigeben. Er postete verschiedene Videos, in denen er sich zu stimmungsvoller Musik liebevoll um Hima kümmert, ihn füttert und streichelt … Wir sehen den Löwen auch als Baby und wie er mit den anderen Tieren herumtollt. All das verfehlte seine Wirkung nicht, in den sozialen Netzwerken forderten immer mehr Menschen die Rückgabe des Löwen. Vereinzelte Hinweise auf Tierquälerei hatten da keine Chance.

Und so trat schließlich der kambodschanische Ministerpräsident Hun Sen auf den Plan. Er meldet sich am Sonntag auf seinem Facebook-Account zu Wort und ordnete an, den Löwen an Qi Xiao zurückzugeben, wenn der „einen richtigen Käfig baut, um die Sicherheit der Menschen im Haus und der Nachbarn zu gewährleisten“. Außerdem ordnete der Politiker an, Qi die Geldstrafe zu erstatten. Der so Beschenkte dankte dem Ministerpräsidenten „und dem kambodschanischen Volk“ umgehend per Facebook.

Die britische Botschafterin sieht den Rechtsstaat bedroht

Doch kam Qi auch auf größere Zusammenhänge zu sprechen: „Ich wünsche ich mir, dass Kambodscha und China für immer starke Freunde bleiben.“ Damit beschrieb er präzise die politische Dimension, die sein Fall auch enthält: Zum einen hatten die Behörden angedeutet, dass Qis chinesische Verwandte den Löwen nach Kambodscha schmuggelten, zum andern aber gilt Ministerpräsident Hun Sen als unerschütterlicher Verbündeter Pekings, erhielt Kambodscha Milliardenkredite aus China …

All das muss Qi Xiao nun nicht weiter kümmern. Am Montag wurde der Löwe in sein Haus zurückgebracht. „Ich bin sehr glücklich, sehr berührt … ich habe nicht erwartet, dass ich ihn jemals zurückbekomme“, erklärte er gegenüber Reportern. Die britische Botschafterin in Kambodscha, Tina Redshaw, wollte sich allerdings nicht wirklich freuen, sie verurteilte die Rückkehr des Löwen in einem Tweet und erklärte, das untergrabe die kambodschanischen Gesetze für gefährdete Wildtiere.