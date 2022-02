Berlin - Lässt sich Krebs erkennen, noch bevor er sich entwickelt – also in seiner Vorstufe? Diese Frage stellt sich die Medizinerin Kirsten Kübler. Sie ist jüngst von der Harvard Medical School nach Berlin gekommen, um hier neuartige Ansätze in der Krebsforschung voranzubringen. „Wenn man die frühe Entstehungsgeschichte von Krebserkrankungen noch besser versteht, kann man möglicherweise langfristig früher gezielt eingreifen und vorbeugen“, sagt Kirsten Kübler kurz vor dem Weltkrebstag am 4. Februar.