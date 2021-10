Berlin - Wegen der vierten Corona-Welle rechnen die internistischen Intensiv- und Notfallmediziner auch in diesem Herbst mit einer Zunahme an Covid-19-Erkrankten – und schweren Krankheitsverläufen. Derzeit müssen deutschlandweit 1377 Menschen intensivmedizinisch behandelt, 760 von ihnen künstlich beatmet werden. In Berlin liegen 92 Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation, 55 von ihnen sind an einem Beatmungsgerät. Diese Entwicklung führt laut einer aktuellen Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin e.V. (DGIIN) bei den Klinik-Mitarbeitenden zu Ängsten vor einer erneuten sowohl körperlichen als auch seelischen Überlastung. Auch die Ressourcen in der Intensivmedizin seien nach wie vor limitiert. Der Impfstatus der Patientinnen und Patienten dürfe allerdings bei Behandlungsentscheidungen weder bei der Aufnahme in einem Krankenhaus oder auf der Intensivstation, noch im Verlauf einer Therapie eine Rolle spielen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) konnten durch Impfungen gegen das Sars-CoV-2-Virus bereits mehr als 75.000 stationäre Behandlungsfälle, knapp 20.000 intensivmedizinische Fälle sowie mehr als 38.000 Sterbefälle verhindert werden. „Das Impfen ist und bleibt der Schlüssel zur Bewältigung der Corona-Pandemie und zur Entlastung der Intensivstationen“, sagt der Präsident der DGIIN, Christian Karagiannidis. Das zeige sich auch daran, dass die überwiegende Mehrheit der aktuell wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelten Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen ungeimpft sei.

Vor diesem Hintergrund mache sich Unmut unter den Mitarbeitenden in den Krankenhäusern und vor allem auf Intensivstationen breit, heißt es in der Stellungnahme weiter. Die Behandlung eines ungeimpften Patienten sei emotional stark belastend. „Solche Aspekte müssen in regelmäßigen Teambesprechungen offen angesprochen, diskutiert und Hilfsangebote zur Verfügung gestellt werden“, so Uwe Janssens, Generalsekretär der DGIIN.

Appell der Intensivmediziner: „Nehmen Sie das Impfangebot wahr!“

Gleichzeitig stellt die Fachgesellschaft klar, dass der Impfstatus bei Behandlungsentscheidungen keine Rolle spielt. Soziale Merkmale, das Alter, Religionen, Grunderkrankungen oder Behinderungen, aber auch persönliche Hintergründe und Haltungen der Patientinnen und Patienten dürften keinen Einfluss auf die Entscheidungen im Behandlungsverlauf nehmen. „Ob geimpft oder ungeimpft: Alle Patientinnen und Patienten erhalten bei entsprechender Indikation die gleiche Behandlung und Pflege“, so Janssens. Grundlage der Entscheidung seien allein die medizinische Indikation sowie ein Therapieziel. „Diese rote Linie des medizinethischen Handelns darf niemals überschritten werden“, ergänzt Karagiannidis.

„Das ärztliche Gelöbnis des Weltärztebundes aus der Deklaration von Genf und der Ethikkodex für Pflegende des International Council of Nurses (ICV) bilden die Grundlage unseres ethischen Handelns“, so die beiden Experten. Unabhängig davon bleibt der dringende Appell der Intensivmediziner an bisher Ungeimpfte: „Nehmen Sie das Impfangebot wahr! Die Impfung ist sicher und schützt Sie, aber auch Ihre Mitmenschen vor einer Infektion und besonders vor schweren Krankheitsverläufen.“