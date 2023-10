Streeck: Lauterbach hat einen Fehler gemacht

Die Pandemie ist aus dem Fokus der Berichterstattung gerückt. Wird es jemals eine Aufarbeitung der Corona-Zeit und eine Auseinandersetzung mit der Verhältnismäßigkeit der politischen Maßnahmen geben? Die Berliner Zeitung will mit unterschiedlichen Beiträgen diese Ära aufarbeiten. Hier lesen Sie ein Interview mit dem Virologen Hendrik Streeck.

Zwischen der Anfrage und dem Gespräch vergingen nur wenige Stunden. Die Pandemie, die Hendrik Streeck einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht hat, treibt den Virologen weiterhin um. Corona solle nicht als gesellschaftliches Gift in Erinnerung bleiben, appellierte der Bonner Professor unlängst. Seine Botschaft: Wir müssen das Geschehene aufarbeiten – und uns besser auf eine neue Pandemie vorbereiten. Ein Interview.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Herr Streeck, wann haben Sie zum letzten Mal mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach über die Corona-Politik gesprochen?



Wahrscheinlich im April, als der Expertenrat zu seiner letzten Sitzung zusammenkam. Gesehen habe ich ihn erst vor ein paar Tagen bei einer Veranstaltung am Universitätsklinikum Bonn, wo wir beide eine Rede gehalten haben. Ich habe für die Aufarbeitung der Pandemie geworben, er hat andere Schwerpunkte gesetzt.

Eine ernsthafte Aufarbeitung der Pandemie-Politik gab es bisher nicht. Ist das ein Fehler?



In jedem Fall. Dabei sollte es nicht um eine Anklage von Personen gehen, sondern darum, aus der Krise zu lernen. Das ist für die Gesellschaft wichtig: Die Corona-Politik ging mit einem hohen Vertrauensverlust in die Regierungspolitik einher. Eine Aufarbeitung würde helfen, Vertrauen zurückzugewinnen, den Zusammenhalt zu stärken und Lehren für zukünftige Pandemien zu ziehen. Viele Menschen fühlten sich ungerecht behandelt, ausgeschlossen oder übergangen. Wenn wir das nicht aufarbeiten, stoßen wir jenen ein zweites Mal vor den Kopf.

Jens Spahn, Christian Drosten und Lothar H. Wieler (v.r.n.l.) bei einer Bundespressekonferenz 2020. Sie prägten die deutsche Pandemie-Politik. Bernd von Jutrczenka/dpa

Beim Thema Corona entstand bei einem Teil der Gesellschaft der Eindruck, dass das Spektrum der akzeptierten Meinungen sehr verengt ist. Wie haben Sie das als Wissenschaftler erlebt?



Ich habe relativ früh in der Pandemie Dinge gesagt, für die ich heftig angegangen wurde. „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben“, war so ein Satz – heute ist das eine Binse, aber anfangs wollte das niemand hören. Schnell dominierte die Vorstellung, dass es nur die eine Wissenschaft gibt: schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Dabei lebt gerade Wissenschaft von vielen Graubereichen und Diskussionen. Zuletzt habe ich mehrfach im Expertenrat für eine Aufarbeitung der Pandemie plädiert, doch auch da scheinen andere Interessen vorzuherrschen. Die Bundespolitik hat kein Interesse daran, wohl aus Angst, dass einzelne Akteure Schaden nehmen könnten.

dpa Zur Person Der Virologe Hendrik Streeck begann seine akademische Karriere in Berlin: Er studierte Musikwissenschaften an der Freien Universität und Medizin an der Charité, bevor er in Bonn promovierte und für einige Jahre in den USA an der renommierten Harvard Medical School forschte und lehrte. Seit 2015 ist er zurück in Deutschland und leitete zunächst das Institut für HIV-Forschung am Uniklinikum Essen. 2019 nahm er seine heutige Position als Chef der Virologie des Uniklinikums Bonn an. Als solcher war Streeck unter anderem Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung.

Es konnte also alles gesagt werden – aber manches wurde nicht gehört?



Es durfte auch nicht alles gesagt werden. In der Hochphase der Pandemie musste ich sehr vorsichtig sein, wissenschaftliche Unsicherheiten zu formulieren oder Überlegungen in den Raum zu stellen, die von der vorherrschenden Meinung abwichen. Diejenigen, die für starke Maßnahmen und drastische Lockdowns plädierten, waren damals die „Guten“. Warnen war positiv. Wer etwas anderes sagte, galt als gefährlich. Ich bin sicher, dass wir dadurch einige pragmatische Schritte unmöglich gemacht haben, mit denen wir Risikogruppen geschützt, darüber hinaus aber auch ein besseres Leben mit dem Virus zugelassen hätten.

War die Pandemie-Politik zu hart gegenüber Kindern? Streeck hätte sich das schwedische Modell gewünscht. imago

In der Rückschau: Was hat Deutschland richtig, was falsch gemacht?



Wir haben sehr früh mit dem Testen begonnen und die Testkapazitäten schnell hochgefahren. Auch die erste Reaktion im März und April 2020 fand ich richtig: Lockdown, alles runterfahren und vorsichtig beobachten, wie sich das Virus entwickelt. Danach haben wir jedoch zu wenig Diskussion zugelassen und uns zu einseitig an der Expertise von Virologen orientiert. Hygieniker, Soziologen, Psychologen und Kinderärzte wurden kaum gehört. In diesen Entscheidungen, die im Kanzleramt getroffen wurden, sehe ich den Kardinalfehler, der uns viele Probleme beschert hat. Zum Beispiel hätten wir in den Sommermonaten 2020 bereits mehr Infektionen zulassen sollen, weil dies eine stärkere Immunität aufgebaut hätte. Darüber war kaum eine Debatte möglich, wozu die Medienberichterstattung, vor allem der Wissenschaftsjournalismus, beigetragen hat. Das beste Beispiel dafür ist die Idee von der No-Covid-Strategie. Ein Wunschgedanke. Wissenschaftlich war es aber natürlich zu diskutieren, ob sich das Virus ausrotten lässt. Medial aber entstand das Bild, dass ein Leben ohne Corona das einzig richtige Ziel ist, egal, wie realistisch es war.

Von welchen Ländern können wir uns etwas abschauen?



Es war nicht alles schlecht, dennoch hatten uns viele Länder in einzelnen Bereichen etwas voraus. Im gesellschaftlichen Umgang hätte ich mir in Teilen mehr Schweden gewünscht – dort gab es durchaus Maßnahmen, aber vor allem auf freiwilliger Basis. Anderswo gibt es eine viel bessere Datengrundlage als bei uns. Israel konnte mit seinem weitgehend digitalisierten Gesundheitswesen das Infektionsgeschehen sehr gut nachverfolgen, auch die Wirkung einzelner Maßnahmen. Katar hat sogar regelmäßig fast die gesamte Bevölkerung getestet, war damit auch in der Lage zu sehen, wie gut Impfungen wirken. Und aus Großbritannien kommen hervorragende Studien mit großen Bevölkerungsstichproben.

Gehört die fehlende Datenerfassung zu den größten Versäumnissen? Heute lassen sich in Studien viele Fragen kaum noch klären, weil es keine Aufzeichnungen über Infektionsverläufe und Impfwirkungen gibt, viele Infektionen mangels Tests gar nicht mehr festgestellt werden.



Das ein großes Problem. Ich hätte erwartet, dass das Robert-Koch-Institut Studien aufsetzt, um das Infektionsgeschehen besser zu verstehen. Wir haben zwar immer von Inzidenzen gesprochen, in Wahrheit kannten wir die Inzidenz nie. Unsere Werte hingen vor allem von den Testungen ab. Deshalb stieg das Infektionsgeschehen nach den Sommerferien scheinbar plötzlich an, was aber nur daran lag, dass die Schüler alle am ersten Schultag getestet wurden – auf einer solchen Basis kann niemand gute Schlüsse ziehen. Weil uns gute Daten fehlen, können wir viele Maßnahmen jetzt überhaupt nicht evaluieren. Wir wissen zum Beispiel nicht, welchen Effekt Schulschließungen auf das Infektionsgeschehen hatten.

„Ich hätte erwartet, dass das Robert-Koch-Institut Studien aufsetzt, um das Infektionsgeschehen besser zu verstehen.“ imago stock&people

Unsicherheiten bestehen auch bei der Bewertung der Impfungen. Wie blicken Sie auf Nutzen und Risiken?



Ich halte die Impfstoffe insgesamt für sicher, und vor allem ältere Menschen haben vor schweren Verläufen geschützt. Falsch war es zu behaupten, dass die Impfstoffe gut vor Infektionen schützen, denn darauf wurden sie gar nicht getestet. Dass sie in seltenen Fällen schwere Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen haben würden, war immer zu erwarten. Das Paul-Ehrlich-Institut hätte hierzu viel aktiver Daten sammeln müssen. Wenn man einen neuen Impfstoff auf den Markt bringt, dürfen keine Zweifel über die Sicherheit aufkommen. Weil wir aber keine guten Beobachtungsdaten erhoben haben, entstand der Raum für Spekulation, ob es eine große Dunkelziffer an Impfschäden gibt – das hätte nie passieren dürfen.

Sie haben bereits öffentlich erklärt, dass Sie sich nicht mehr gegen das Coronavirus impfen lassen werden. Wie bewerten Sie die aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission?



Ich stehe hinter den Empfehlungen. Es ist richtig, Menschen ab 60 Jahren und besonderen Risikogruppen zu einer Auffrischung zwölf Monate nach einer Impfung oder Infektion zu raten. Es ist aber eine individuelle Entscheidung. Ich hätte auch noch stärker auf die unsichere Datenlage verwiesen. Die Vorteile einer neuen Impfung liegen zwar nahe, aber verlässlich wissen wir dazu noch nichts.

Die mRNA-Impfstoffe enthalten einen Bauplan für das Spike-Protein, eine Eiweißstruktur, die auch das Virus selbst nutzt, um Zellen zu befallen. Erklärt dieses Protein, weshalb eine Impfung in selteneren Fällen ähnliche Symptome auslösen kann, wie wir sie vom Post-Covid-Syndrom nach einer Infektion kennen?



Post-Covid ist ein Potpourri unterschiedlicher Erkrankungen. Es gibt Menschen mit dauerhaften Lungenschädigungen. Andere kämpfen langfristig mit einer Viruslast im Körper, mit postviraler Erschöpfung, aber auch psychosomatischen Phänomenen. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die eine Autoimmunreaktion entwickelt, bei der das Immunsystem gegen den eigenen Körper arbeitet. Dies kann durch das Spike-Protein getriggert werden, durch das Virus genauso wie durch den Impfstoff. Wahrscheinlich hätten Impfgeschädigte dieselben Probleme aber ohnehin bekommen, auch ohne Impfung – dann eben nach einer Erkrankung.

In sozialen Medien posten Menschen immer wieder Bilder von blauen Rosen. Wissen Sie, was das bedeutet?



(Überlegt kurz) Nein.

Die blaue Rose dient als Symbol, wenn Menschen mit ME/CFS verstorben sind. Die postvirale Erkrankung gilt als gravierendste Ausprägung von Post-Covid, ein Teil der Betroffenen ist dauerhaft bettlägerig. Die Pandemie wurde für beendet erklärt, die Schutzmaßnahmen fielen. Hat man dabei zu wenig berücksichtigt, wie schwer sich Langzeitfolgen einer Infektion auswirken können?



Ich bin der Meinung, dass wir mehr tun müssen, um postvirale Erkrankungen besser zu verstehen und zu therapieren. Wir haben uns jedoch gesellschaftlich darauf verständigt, dass Viruserkrankungen und Langzeitfolgen nicht gänzlich vermeidbar sind. Jeden Tag kommt es zu Infektionen, die Langzeitfolgen haben können – das gilt für Influenza- oder Epstein-Barr-Viren genauso wie für Coronaviren. Wann sind diese Folgen so schwer, dass wir Maßnahmen ergreifen, mit denen wir das gemeinschaftliche Leben einschränken? Das kann niemand beantworten. Wir müssen in diesem Zwiespalt leben, denn wir können den Gesundheitsschutz nicht über alles stellen.

Viele Restaurants mussten wegen Corona geschlossen werden. Ein Fehler? Jürgen Held/ imago

Der Verzicht auf den Handschlag zur Begrüßung, Masken in der U-Bahn oder Luftfilter in den Schulen wären einfache Mittel, ohne große Einschränkung.



Da würde ich zurückfragen: Hätte das einen Einfluss auf die Zahl der Post-Covid-Erkrankten? Es gibt dafür keinen Beleg. Wir würden also Maßnahmen ergreifen, nur in der Annahme, dass sie vielleicht eine Rolle spielen könnten. Wenn wir anfangen, so zu argumentieren, würden wir unsere Gesellschaft ganz wesentlich verändern. Das wäre ein neues Zeitalter!

Ein Blick auf die aktuelle Corona-Entwicklung: Wie gefährlich können neue Varianten werden, und was erwarten Sie vom Winter?



Wir kommen jetzt in die Saison der grippalen Infekte. Im Moment ist das Rhino-Virus vorherrschend, der banale Schnupfen. Ich rechne damit, dass bald die Corona- und Grippefallzahlen nach oben gehen werden, eine typische saisonale Welle. Neue Corona-Varianten werden sich immer wieder bilden, auch in den nächsten Jahren noch. Es wird auch Mutationen geben, die trotz unserer guten Grundimmunität zu hohen Ansteckungsraten führen werden. Derzeit aber steckt das Coronavirus noch im Omikron-Korsett fest. Es verändert sich nicht grundlegend. Eine heftige Krankheitswelle erwarte ich deshalb nicht.

Neue Schutzmaßnahmen werden also nicht schon bald wieder ein Thema sein?



Ich sehe das nicht. Es mag sein, dass Krankenhäuser oder Pflegeheime sich für Maskenpflichten entscheiden, wenn sie viele Krankheitsfälle haben. Das ist dann auch richtig so, aber das werden Entscheidungen der einzelnen Häuser sein, keine politischen Vorgaben.

Wie gut wären wir im Vergleich zu 2020 auf eine neue Pandemie vorbereitet?



In vielen Bereichen besser. Wir haben ein Abwassermonitoring aufgebaut und können Viruskonzentrationen dort nachweisen. Das Robert-Koch-Institut wird seinen Fehler, auf eine Erhebung aussagekräftiger Daten zum Infektionsverlauf mithilfe von Ärzten, Kliniken und Laboren zu verzichten, wahrscheinlich nicht wiederholen. Ich hoffe, die Politik hat gelernt, dass wir in Europa eine Produktion von Medikamenten und Schutzkleidung brauchen. Nicht besser aufgestellt sind wir vor allem bei der gesellschaftlichen Kommunikation. Man hat noch nicht verstanden, dass Wissenschaft beraten kann, die Entscheidungen aber von der Politik getroffen werden. Und dass wir weniger über Vorgaben nachdenken sollten, sondern es zulassen, dass sich Menschen selbstbestimmt zum Beispiel dazu entscheiden, ihr Restaurant in einer Pandemie aufzumachen, wenn sie gleichzeitig ein gutes Hygienekonzept durchsetzen.

Sehen Sie die Kliniken besser vorbereitet?



Nein. Unser Gesundheitssystem steht personell und strukturell sehr schlecht da. Die Engpässe sind so erheblich, dass sich jede Mehrbelastung massiv auswirkt. Wir wären deshalb gut beraten, das System radikaler zu reformieren. Karl Lauterbachs Krankenhausreform geht in die richtige Richtung, ist aber viel zu zaghaft. Wir müssen deutlich stärker eingreifen, einzelne Kliniken besser ausstatten und andere herunterfahren. Und es wäre gut, stärker in eine Primärversorgung zu investieren, die wohnortnah die wichtigsten Untersuchungen abdeckt.

Katalin Kariko und Drew Weissman werden dieses Jahr mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Matt Rourke/AP

Der Medizin-Nobelpreis wurde gerade für die Grundlagenforschung an mRNA-Impfstoffen vergeben. Paradoxerweise scheint die Akzeptanz von Impfungen in der Bevölkerung dagegen gelitten zu haben. Wie schwer wiegt das für den Fall einer neuen Pandemie?



Ich dachte auch, dass das Image von Impfungen Schaden genommen hat. Tatsächlich sind 2022 die Impfzahlen bei anderen Krankheiten jenseits von Corona nach oben gegangen, verglichen mit den Jahren vor der Pandemie. Einen großen Vertrauensverlust scheint es also gar nicht zu geben. Wir können aber sicher ein höheres Vertrauen schaffen, indem wir die Dinge ansprechen, die falsch gelaufen sind. Dazu gehört die Ausgrenzung Ungeimpfter, verbunden mit all den heftigen Vorwürfen, und die Überhöhung dessen, was die Impfung leisten kann. Es war ein großer Fehler, dass Lauterbach die Impfung als nebenwirkungsfrei bezeichnet hat, und dass es so große Unklarheiten über eine angebliche Dunkelziffer bei Impfschäden gibt. Es wäre gut, diese Fehler offen anzusprechen und glaubhaft zu machen, dass es nächstes Mal besser läuft.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de