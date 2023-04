Leon Windscheid: „Begebe mich in Situationen, wo man kurz vor der Todesangst ist“

Wie erklärt man in 15 Sekunden, was eine Dissoziative Identitätsstörung ist? Das geht, sagt Psychologe Leon Windscheid, der das neue ZDF-Format „Terra Xplore“ co-moderiert.

Leon Windscheid ist Psychologe und Autor. Zusammen mit der Biologin Jasmina Neudecker ist der 34-Jährige das Gesicht des neuen Formats „Terra Xplore“, ausgestrahlt im ZDF, in der Mediathek abrufbar und vom 16. April an im Fernsehen. Im Interview erklärt Windscheid, wie man mit Wissenschaft in Zeiten von Social Media ein Publikum erreicht, wie Corona den Blick auf die Forschung veränderte und warum die Darstellung psychischer Probleme einzelner Menschen nichts mit Voyeurismus zu tun hat. Das Gespräch findet am Telefon statt. Windscheid sitzt im Auto, als Beifahrer.