Berlin - Eigentlich sollte die EU-Kommission an diesem Mittwoch einen Entwurf für eine neue EU-Verordnung vorlegen, die eine Halbierung des Einsatzes von Pestiziden bis 2030 vorschreibt. Es ist eines der Ziele der sogenannten Farm-to-Fork-Strategie, die Teil des Europäischen Green Deals ist. Doch die EU-Verordnung muss nun verschoben werden. Der Grund: der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit einhergehenden Probleme auf dem Weltmarkt für Nahrungsmittel. Die Ernährungssicherheit sei gefährdet, sagte der EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski bereits Anfang März. Man könne die Farm-to-Fork-Strategie daher nicht wie geplant fortführen.

Die Pestizidrichtlinie wurde bereits im Vorhinein in der Landwirtschaft heftig kritisiert. Um auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichten zu können, müssten auch entsprechende Alternativen kurzfristig verfügbar sein, so die Bedenken. Nach wie vor werden Pestizide in den EU-Mitgliedstaaten in großem Maße eingesetzt. Die Befürchtung vieler Landwirte: Die Erträge könnten mit weniger Pestiziden sinken.

Mögliche Nachteile für Landwirte?

Allein in Deutschland gibt es laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 980 zugelassene Pflanzenschutzmittel, in denen 283 chemische Wirkstoffe zum Einsatz kommen. Die chemischen Stoffe sind giftig, insbesondere für Unkraut, Insekten, Pilze. Allerdings schädigen sie auch häufig Arten, die gar nicht bekämpft werden sollen, oder verunreinigen Gewässer und Böden. Aus ökologischen Gründen ist es daher mehr als sinnvoll, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Und doch scheint es, wie auch die Verschiebung der EU-Verordnung verdeutlicht, den Landwirten Nachteile zu bringen.

Ein zentraler Punkt sei, die Sorgen und Nöte der Landwirte anzuhören und wirklich zu verstehen, sagt Marcel Dehler vom Thünen-Institut. „Wo werden Pflanzenschutzmittel tatsächlich eingesetzt? Wo hat man realistische Chancen, Pflanzenschutzmittel einzusparen, und wo kann uns vielleicht die Technologie weiterhelfen, Reduktionen zu erzielen, die dann möglicherweise zu gar keinen Ertragsverlusten führen?“, so der Wissenschaftler. Man müsse die Landwirte dabei unterstützen. „Man sieht in den vergangenen Jahren, dass die Landwirte auch unter ökonomischen Zwängen stehen, und da darf man sie nicht ganz allein stehen lassen“, sagt Dehler.

Gesellschaft muss mitziehen

Bärbel Gerowitt, Agrar- und Unkrautexpertin von der Universität Rostock, ist der Überzeugung, dass die Gesellschaft auch „mitziehen“ müsse, wenn Pestizide in Zukunft eingespart werden sollen. „Sie muss vielleicht auch mal Knappheiten in Kauf nehmen, auch bei Nahrungsmitteln. Sie muss sich vielleicht umorientieren in dem, was sie kaufen kann oder was sie dafür bezahlen muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt“, so die Wissenschaftlerin.

Auf welchen Zeitpunkt die EU-Pestizidrichtlinie nun verschoben werden soll, ist bislang unklar. „Langfristig schadet die Entscheidung der EU Kommission der Ernährungssicherheit“, schreibt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. „Wir brauchen mehr Naturschutz, weniger Pestizide und mehr Schutzräume, um das Aussterben von Pflanzen und Tieren zu verhindern. Nur so sichern wir langfristig die Ernährung der Menschheit. Artensterben und Klimakrise dulden keine Pause.“