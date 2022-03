Berlin - Es geht nicht darum, dass im Krankenhaus ein Mensch gestorben ist. Das passiert täglich millionenfach auf der Welt. Es geht darum, wie es passiert ist. Das ist nach wie vor die zentrale Frage, die wir uns in Deutschland stellen sollten: Wie sterben die Menschen in unseren Kliniken? Ist es menschenwürdig – oder nicht? Und wenn es die im Grundgesetz beschworene Würde des Menschen verletzt – liegt es an Corona, und wenn ja, wie können wir das nach zwei Jahren Pandemie endlich ändern? Oder gab es schon vorher in Kliniken bisweilen menschenunwürdige Zustände?

Der Fall, von dem die Berliner Zeitung am Donnerstag berichtet hat, betrifft die Charité – und ist damit umso erstaunlicher. Ausgerechnet die Berliner Vorzeigeklinik, soeben erst zur fünftbesten Klinik der Welt gewählt, in der Forschung Spitze, im Impfen vorbildlich, Kulisse für historische Filmsets und gut dokumentierter Hort des beständigen Kampfes gegen Corona – ausgerechnet hier soll ein Patient auf einer Covid-Station so unzureichend gepflegt worden sein, dass die Familie sich an die Presse wendet? Konkret steht der Vorwurf hygienischer Mängel im Raum, vor allem aber nimmt die Familie bis heute mit, dass sie sich nicht in Ruhe von ihrem Vater, Großvater und Ehemann verabschieden konnte, sondern nur im Vierbettzimmer mit anderen Covid-Patienten.

Kliniken und der Tod – eine merkwürdige Allianz

Ein Arzt bestätigt, dass es um die Verabschiedung Sterbender in deutschen Krankenhäusern allgemein nicht gut bestellt sei. Viele Häuser, also auch die riesige Charité, haben nicht einmal eigene Räume dafür. Es scheitert aber nicht nur an der Platzfrage, sondern viel früher: Die meisten Ärzte würden sich, berichtet der ehemalige Charité-Arzt, sobald ihr gemeinsamer Kampf gegen den Tod verloren sei, von dem Patienten – und auch von seiner Familie – einfach abwenden. Kampf verloren, der Nächste bitte.

Was sie damit unwissentlich in den Köpfen und Herzen vieler Angehöriger anrichten, wäre mal ein spannendes Forschungsgebiet. Auch den Sterbenden selbst wäre wohl eher damit geholfen, sie auf das Sterben vorzubereiten, anstatt sie bis zum Ende als jemanden zu behandeln, den es zu retten gilt. Denn jeder Mensch muss sterben. Die wenigsten wünschen sich, das im Krankenhaus zu tun. Und doch passiert es täglich. Darauf müsste man sich doch dort langsam mal flächendeckend einstellen können?

Auf Palliativstationen und in gut geführten Heimen gibt es das längst: die Beschäftigung mit dem unausweichlichen Ende des Lebens. Dort arbeiten speziell ausgebildete Pflegekräfte, die Ärzte sind darauf vorbereitet, ab einem bestimmten Zeitpunkt nichts mehr zu tun, was das Leben verlängert, sondern nur noch in den Tod zu begleiten. Mit fein abgestimmten Schmerzmitteln, wo möglich mit sanften therapeutischen Gesprächen, mit Verständnis, mit Ruhe, mit Bedacht.

Und was so wichtig ist: Dort werden auch die Angehörigen miteinbezogen. Denn sie sind diejenigen, die übrig bleiben. Die damit leben müssen, dass der andere nicht mehr da ist – und auch mit den Umständen seines Todes. Es hängt entscheidend davon ab, wie die jeweilige Institution, in der der Mensch stirbt – und immer weniger sterben hierzulande zu Hause –, mit dem Tod des Patienten umgeht. Wenn sie es schafft, den Menschen gut bis zum Ende zu begleiten, ist auch für die Angehörigen alles leichter. Wenn sie es nicht schafft, schafft sie damit im schlechtesten Fall neue Fälle von Krankheit und Leid. Menschen erleben Traumata im Umgang des Gesundheitssystems mit ihren Angehörigen. Darüber muss gesprochen werden.

Vor allem muss darüber gesprochen werden, seit nach der ersten Corona-Welle von der damaligen Bundeskanzlerin vollmundig verkündet wurde, die Politik werde dafür sorgen, dass Menschen nie wieder so sterben sollen: allein und separiert von ihren Familien. Doch mit jeder neuen Corona-Welle stehen wieder Angehörige vor den Toren der Kliniken, kämpfen um Einlass, je nachdem an welches Haus und welche Station in welchem Bundesland zu welchem Zeitpunkt der Pandemie und mit welcher speziellen Inzidenz sie gerade geraten. Angehörige werden insgesamt in medizinischen Leitlinien kaum mitgedacht, haben kaum Rechte. Angehörigenverbände versuchen das auf politischem Wege zu ändern, doch es ist noch ein langer Weg.

Bitte viel mehr an die Angehörigen denken!

Bis dahin wäre es wünschenswert, wenn der alltägliche Vorgang des Sterbens in den Kliniken und die Möglichkeit des Abschiednehmens für die Familien endlich Raum bekämen. Sowohl in der Gedankenwelt des Personals als auch in den tatsächlichen räumlichen Begebenheiten. Ich selbst durfte mich von meiner Mutter nach ihrem Tod in einer Münchner Klinik in einem Einzelraum ausführlich verabschieden. Ich hatte schreckliche Angst davor, aber ich bin unendlich froh, dass man mir dort alle Zeit gegeben hat, die ich brauchte. Über dem Bett war eine Lichtluke, an der Wand hing ein Bild mit Wolken, neben dem Stuhl lag ein Album für Abschiedsworte. Es klingt banal, aber diese einfachen Hilfsmittel waren entscheidend. In einer solchen Ausnahmesituation sind viele um jede Kleinigkeit dankbar, die diesen schweren Gang erleichtert.

Doch wenn Patienten und Angehörige darum kämpfen müssen, sich überhaupt noch sehen zu dürfen, und wenn ja, unter welchen Umständen, wo und wie, oder wenn Familien gar nicht mehr zu ihren Sterbenden oder auch Verstorbenen gelassen werden, kann man von Menschenwürde nicht mehr sprechen.