Joggen bei eisigen Temperaturen: Darauf sollten Hobby-Sportler achten

Es ist eine gute Ausrede, ich habe sie an mir selbst ausprobiert. Sie lautet: „Mir fehlt das passende Schuhwerk, um bei eisiger Kälte zu laufen.“ Die Ausrede funktioniert, auch wenn mir in meinem tiefsten Inneren natürlich bewusst ist, dass geübte und gesunde Läufer sogar an einem unterkühlten Wochenende wie dem kommenden in Berlin mit einigermaßen ausgelatschten Rennsemmeln trainieren können.