Ohne June Almeida gäbe es kein Coronavirus. Oder genauer: Jemand anderes hätte es entdeckt, und es trüge vielleicht einen anderen Namen. Die Schottin, 1930 als Tochter eines Busfahrers in Glasgow geboren, hatte die Schule mit 16 verlassen und arbeitete als Labortechnikerin in einer Klinik, analysierte Gewebeveränderungen. 1954 wanderte sie nach Kanada aus und erhielt in einem Krebsinstitut in Toronto eine Stelle als Assistentin für Elektronenmikroskopie. Es waren die ersten Schritte einer Karriere, in der June Almeida zu einer der Forscherinnen werden sollte, die eine herausragende Rolle bei der Erforschung der Coronaviren spielen.