Berlin - Die Abschaffung von Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs ist eines der ersten Projekte des neuen Bundesjustizministers. Nach jahrelangen Diskussionen heißt es nun im Gesetzentwurf der Ampelkoalition schlicht: „§ 219a StGB wird aufgehoben.“

Ein strafbewehrtes Verbot bestimmter öffentlicher Angaben über Schwangerschaftsabbrüche ist bereits im Kaiserreich und in der Weimarer Republik diskutiert worden und gelangte am 26. Mai 1933 ins Reichsstrafgesetzbuch. Die Kriminalisierung des öffentlichen Anbietens von Schwangerschaftsabbrüchen und von entsprechenden Mitteln, Gegenständen und Verfahren fügte sich ein in die frauenverachtende und rassistische Geburtenförderungspolitik des nationalsozialistischen Regimes. Seitdem besteht der Regelungsgehalt des „Werbeverbots“ im Wesentlichen fort. 1974 wurde der Straftatbestand dahingehend eingeschränkt, dass nur das Handeln eines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise strafbar ist.

Privat Zur Person Die promovierte Tanja Altunjan ist Volljuristin in Berlin. Sie ist Expertin für den Schutz reproduktiver Rechte im internationalen Recht und Mitglied der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes e. V.

Erst 2019 kam es zu einer Reform, die bestimmte Informationen aus dem Anwendungsbereich des Tatbestands ausnahm, ihn aber im Kern unberührt ließ. Anders als es die amtliche Überschrift des Straftatbestands („Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft“) nahelegt, erfasst Paragraf 219a keineswegs nur Werbung im Sinne einer anpreisenden Reklame – sondern auch und vor allem sachliche Informationen über die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen durch Ärztinnen und Ärzte. Die Voraussetzung eines angestrebten Vermögensvorteils ist hier stets erfüllt, da dieser bereits in dem ärztlichen Honorar gesehen wird, dessen Erhebung berufsrechtlich zwingend ist.

Ärzte dürfen immer noch nicht informieren

Nachdem Paragraf 219a ein jahrzehntelanges Schattendasein gefristet hatte und faktisch nicht angewendet worden war, sorgte im Jahr 2017 der Fall der Ärztin Kristina Hänel für Aufsehen. Im Leistungskatalog ihrer Webseite fand sich ein Hinweis auf Schwangerschaftsabbrüche neben weiteren Informationen zu den Voraussetzungen und zur Durchführung dieser Dienstleistung. Hänel wurde inzwischen rechtskräftig wegen „Werbung“ für Schwangerschaftsabbrüche verurteilt. Sie hat dagegen Verfassungsbeschwerde erhoben.

Dieses und einige weitere Verfahren gegen Ärztinnen und Ärzte führten 2019 zu einer Reform von Paragraf 219a. Nun ist der bloße Hinweis auf die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen durch Ärztinnen und Ärzte straffrei. Doch dürfen sie nach wie vor nicht öffentlich über Mittel, Gegenstände und Verfahren zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen informieren. Die Verurteilung von Kristina Hänel wurde aus diesem Grund auch nach der neuen Gesetzeslage von 2019 aufrechterhalten. Die Gerichte stellten fest, dass Hänel über den bloßen Hinweis auf ihr Leistungsangebot hinaus in strafrechtlich relevanter Form über die Art und Weise der Behandlung informiert habe. Der sachliche und aufklärende Charakter der Informationen über Art und Ablauf der Behandlung und mögliche Komplikationen ändere nichts an der Strafbarkeit.

Zur Recherche Diese Recherche ist Teil einer Kooperation der Berliner Zeitung mit der Plattform für Informationsfreiheit FragDenStaat und CORRECTIV.Lokal. Das Netzwerk setzt datengetriebene und investigative Recherchen gemeinsam mit Lokalredaktionen um.



Zusammen wurden mehr als 300 öffentliche Kliniken zu Abtreibungen befragt. Die Ergebnisse stehen in einer Datenbank mit weiteren Infos online unter correctiv.org/schwangerschaftsabbruch.



Die Berliner Zeitung hat daraus eine mehrwöchige Serie zum Thema Schwangerschaftsabbruch entwickelt.

Damit beseitigt die Reform die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen Paragraf 219a nicht. Dass Ärztinnen und Ärzte insbesondere nicht öffentlich über die Methoden des Schwangerschaftsabbruchs informieren dürfen, verletzt ihre grundrechtlich geschützte Berufsfreiheit.

Auch für ungewollt schwangere Personen ist dieses Informationsverbot folgenschwer. So steht der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch nur in den ersten neun Wochen der Schwangerschaft zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein erheblicher Zeitdruck, nicht zuletzt wegen der gesetzlichen Beratungs- und Wartepflicht. Auch die Koalition aus CDU/CSU und SPD hat das Informationsdefizit für ungewollt schwangere Personen offenbar nicht gänzlich verkannt. So ist nunmehr vorgesehen, dass die Bundesärztekammer online eine Liste derjenigen Ärztinnen und Ärzte führt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen.

Aus der Liste soll auch hervorgehen, welche Methoden jeweils angewendet werden. Jedoch beruhen sowohl die Eintragungen selbst als auch Art und Umfang der bereitgestellten Informationen auf freiwilligen Angaben. Zudem gehen mögliche Einschränkungen – etwa ob Abbrüche nur bis zur zehnten Schwangerschaftswoche oder nur in medizinischen Notfällen angeboten werden – daraus nicht hervor. Damit kann die Liste das bestehende Informationsdefizit nicht beseitigen. Ihre Existenz verdeutlicht außerdem, wie widersprüchlich die geltende Regelung ist. So weit das Informationsverbot der „Normalisierung und Kommerzialisierung“ von Schwangerschaftsabbrüchen entgegenwirken soll, kann dieses Ziel – seine Legitimität einmal dahingestellt – ohnehin nicht erreicht werden, wenn die Informationen an anderer Stelle einsehbar sind.

Zudem stellt die Durchführung erlaubter Schwangerschaftsabbrüche eine medizinische Dienstleistung dar, zu deren Abrechnung Ärztinnen und Ärzte berufsrechtlich verpflichtet sind. Weshalb in der sachlichen Information über erlaubte und verpflichtend abzurechnende Leistungen eine strafbewehrte „Kommerzialisierung“ zu sehen sein soll, erläutert die Gesetzesbegründung nicht.

Die Abschaffung von Paragraf 219a ist ein rechtspolitisch sinnvoller und verfassungsrechtlich notwendiger Schritt. Die Streichung des Straftatbestands wird auch dazu führen, dass die systematischen Strafanzeigen von selbst ernannten „Lebensschützern“ gegen Ärztinnen und Ärzte gegenstandslos und bereits laufende Strafverfahren eingestellt bzw. mit Freisprüchen enden werden. Auf rechtskräftig verurteilte Personen wie Kristina Hänel hätte die Streichung von Paragraf 219a dagegen keine unmittelbare Auswirkung.

Auf die Aufhebung von Paragraf 219a müssen weitere Schritte zur Verbesserung der Situation ungewollt schwangerer Personen folgen. Dazu gehört die Möglichkeit einer Online-Schwangerschaftskonfliktberatung ebenso wie eine flächendeckende Versorgung mit Beratungseinrichtungen. Bereits jetzt sind die Länder gesetzlich dazu verpflichtet, ein ausreichendes Angebot ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen sicherzustellen.

Auch hat die Streichung von Paragraf 219a keine Auswirkungen auf die fortbestehende grundsätzliche Erfassung des Schwangerschaftsabbruchs als „Straftat gegen das Leben“. Es bleibt auch bei der Beratungspflicht nebst dreitägiger Wartefrist für ungewollt schwangere Personen nach Paragraf 218a.

Zunehmende Radikalisierung von Abtreibungsgegnern

Die Ampelkoalition hat angekündigt, eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung einzusetzen, um unter anderem die Regulierung von Schwangerschaftsabbrüchen außerhalb des Strafgesetzbuchs zu prüfen. Knapp dreißig Jahre nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1993, die der „Mutter“ – gemeint ist die ungewollt schwangere Person – eine Rechtspflicht zum Austragen der Schwangerschaft auferlegt, haben sich die gesellschaftlichen Realitäten gewandelt. Zugleich illustrieren die Entwicklungen in Polen, wie sehr das Recht zur freien Entscheidung über das Ob und Wie der Fortpflanzung derzeit unter Druck gerät. Auch Deutschland erfüllt seine menschenrechtlichen Verpflichtungen nicht. So hat der CEDAW-Ausschuss, der über die Einhaltung der Frauenrechtskonvention der Vereinten Nationen wacht, Deutschland im Jahr 2017 empfohlen, auf die Beratungs- und Wartepflicht zu verzichten.

Handlungsbedarf besteht auch im Hinblick auf die zunehmende Radikalisierung von Abtreibungsgegnerinnen und -gegnern. Dass auf dubiosen Webseiten weiterhin Schwangerschaftsabbrüche mit dem Holocaust gleichgesetzt werden, ist nicht hinnehmbar. Die kürzlich ergangene Verurteilung gegen den Abtreibungsgegner Klaus Günter Annen wegen Beleidigung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Darüber hinaus sollten Gerichte und Staatsanwaltschaften auch eine Strafbarkeit wegen Volksverhetzung prüfen. Zudem müssen ungewollt schwangere Personen effektiv vor Gehsteigbelästigung geschützt werden.

Ungeachtet der fortbestehenden Defizite der Gesetzeslage ist die Abschaffung von Paragraf 219a überfällig. Ärztinnen und Ärzte werden künftig ohne das Risiko einer Strafbarkeit und die damit einhergehende Stigmatisierung über ihre Dienstleistungen informieren können. Doch um die Situation ungewollt schwangerer Personen nachhaltig zu stärken, muss vor allem die Versorgungslage verbessert werden. Zugleich ist zu hoffen, dass die von der Ampelkoalition angekündigte Kommission zeitnah ihre Arbeit aufnehmen und Vorschläge zur Stärkung der reproduktiven Rechte in Deutschland erarbeiten wird.