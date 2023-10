Die Folgen der Corona-Pandemie, Arzneimittel-Engpässe, Kliniksterben, niedergelassene Ärzte in Not – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat viele Baustellen. Als Nächstes steht sein Gesetz zur Digitalisierung zur Abstimmung. Ist er seiner Aufgabe gewachsen? Nein, sagen Kathrin Vogler und Ates Gürpinar, die Gesundheitsexperten der Linken im Bundestag. Der 60-Jährige sei ein Ankündigungsminister, der nicht halte, was er verspreche. Ein Gespräch über Karl Lauterbachs Politikstil.

Frau Vogler, Herr Gürpinar, Karl Lauterbach hat bei seinem Amtsantritt versprochen, etwas gegen den wirtschaftlichen Druck in der Medizin zu tun. Hält er Wort?



Kathrin Vogler: Definitiv nein. Karl Lauterbach ist ja in erster Linie Gesundheitsökonom. Auch wenn er stets betont, dass er Arzt ist, hat er einen stark ökonomisierten Blick auf das Gesundheitswesen. Alle seine groß angekündigten Reformen, sei es die Krankenhausreform, die Digitalisierung oder andere Vorhaben, kranken daran, dass dafür keine Steuergelder ausgegeben werden dürfen. Die gesetzlichen Krankenkassen können sich ohnehin schon kaum über Wasser halten. Wir werden die zweite Beitragserhöhung in Folge haben.



Ates Gürpinar: Schein und Sein klaffen bei Karl Lauterbach maximal auseinander. Ihm geht es in erster Linie darum, sich selbst zu inszenieren.



Vogler: Er ist da, wenn es eine Kamera in der Nähe gibt. Ansonsten ist er nie da. Er arbeitet nicht im Team. Das ist meine Erfahrung, ich kennen ihn ja nun schon seit 2009.



Gürpinar: Zu Beginn der Pandemie wusste er, dass er mit dem Thema Corona bei der Bevölkerung gut ankommen würde. Er hat mit seiner Art und seinen Vorschlägen die Menschen angesprochen. Seit er selbst Minister ist, hat er so gut wie nichts von dem, was er zuvor gefordert hat, in die Wege geleitet.

Zum Beispiel?



Gürpinar: Bei Long Covid, Post-Covid zum Beispiel. Die Betroffenen haben sehr große Hoffnungen in Lauterbach gesetzt.



Vogler: Er verspricht 100 Millionen Euro für Forschung, daraus werden knappe 20.



Gürpinar: Im Kabinett kann er sich nicht durchsetzen. Finanzminister Christian Lindner hat seinen Etat drastisch zusammengestrichen. Wenn das Thema Gesundheit noch derart im Fokus stehen würde wie vor zwei Jahren, könnte sich Karl Lauterbach als Minister nicht mehr halten.



Vogler: Ich nenne ihn immer den Ankündigungsminister. Sobald es darum geht, Dinge umzusetzen, ist er weg. Im Gesundheitsausschuss müssen wir regelrecht betteln, dass wir den Minister mal zu Gesicht bekommen.

Verhält er sich generell so?



Vogler: Das höre ich unter anderem von Verbänden. Und sogar in der Ampelkoalition hat offenbar kaum jemand Zugang zu ihm.



Gürpinar: Es geht ihm um Selbstinszenierung. Die funktioniert leider so gut, dass in der Öffentlichkeit nicht durchsickert, was ihn tatsächlich antreibt.

Was treibt ihn denn an?



Gürpinar: Man muss sich nur anschauen, wie die Kommission zur Krankenhausreform besetzt wurde. Es war von vornherein klar, was dabei herauskommt. Boris Augurzky und Reinhard Busse sind zwei Gesundheitsökonomen, die seit Jahren Kliniken schließen wollen. Im Einklang mit Karl Lauterbach.

Jennifer Kölker/Die Linke Zur Person Kathrin Vogler, 60, ist parlamentarische Geschäftsführerin der Linken im Bundestag und Sprecherin für Gesundheits- sowie Queerpolitik, außerdem Obfrau im Gesundheitsausschuss. Sie ist Mitglied im Deutschen Bundestag seit 2009. Ihr Wahlkreis ist Steinfurt in Nordrhein-Westfalen.

Welches Motiv hat Lauterbach aus Ihrer Sicht?



Gürpinar: Die Reform wird zu einer starken Privatisierung führen. Das passt im Übrigen zu den Posten, die Karl Lauterbach in der Vergangenheit hatte.



Vogler: Er war Aufsichtsrat beim privaten Krankenhauskonzern Rhönkliniken.



Gürpinar: Seine Biografie und die Menschen, auf die er hört, ergeben einen gemeinsamen Nenner für sein Handeln.

Olaf Kostritz/Die Linke Zur Person Ates Gürpinar, 39, ist Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, dem er seit 2021 angehört. In der Fraktion Die Linke ist er unter anderem für das Thema stationäre Versorgung im Gesundheitswesen zuständig. Sein Wahlkreis ist Rosenheim in Bayern.

Lauterbach will den Einfluss der Fallpauschalen zurückdrängen, die Krankenhäuser wirtschaftlich unter Druck setzen. Oder etwa nicht?



Gürpinar: Das ist eine glatte Lüge. Er reduziert zwar die Zahl der direkten Fallpauschalen, die Krankenhäuser werden aber immer noch davon abhängig sein, wie viele Fälle sie haben. Bei den Vorhaltekosten zeichnet sich ab, dass sie von Behandlungsfällen abhängig sein werden. Es geht also für die Kliniken weiter darum, dass sie möglichst viele Fälle haben.



Vogler: Es ist sogar so, dass die Fallpauschalen über sogenannte Hybrid-DRGs auf den ambulanten Bereich ausgedehnt werden. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass Karl Lauterbach genau das Gegenteil von dem macht, was er verspricht.



Gürpinar: Hinzu kommt, dass eine solche Reform Geld kostet. Es sollen ja Kliniken schließen. Die Krankenhäuser, die deren Aufgaben übernehmen, müssen ausgebaut werden. Das gilt auch für den Transport von Patienten und andere Infrastruktur. Dafür ist im Haushalt aber kein Geld eingestellt. Deshalb wird es in den kommenden zwei Jahren ein kaltes Krankenhaussterben geben. Schon jetzt sind viele Träger finanziell am Ende. Kliniken melden Insolvenz an.

Wer profitiert von dieser Entwicklung?



Gürpinar: Wenn jemand etwas davon hat, dann wohl die privaten Träger. Sie können am ehesten finanziell durchhalten. Ihr Einfluss steigt. Im stationären, aber auch immer mehr im ambulanten Bereich.



Was bedeutet das für die Patienten und das medizinische Personal?



Vogler: Es wird immer so getan, als gäbe es zu wenig Geld, um in Technik, Gebäude und Personal zu investieren. Das Geld befindet sich aber lediglich in den falschen Händen. Nämlich von Finanzinvestoren, die nach attraktiven Anlagemöglichkeiten suchen und jetzt auch in den Bereich der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vordringen. Seit Jahrzehnten wird das ideologisch begleitet, beispielsweise von der Bertelsmann-Stiftung. Die entwickelt für das Gesundheitswesen immer wieder Konzepte für solche attraktiven Geschäftsmodelle. Leider erliegen zu viele Politiker den Einflüsterungen und halten sie für eine gute Idee.

Aber sind Bund, Länder und Kommunen nicht finanziell klamm?



Vogler: Man spart den öffentlichen Bereich systematisch klein, sodass er nicht mehr investieren kann. Dadurch steigt der Druck, die soziale Infrastruktur für private Investoren zu öffnen, um die nötigen Investitionen leisten zu können. Das müssen die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler der Krankenkasse finanzieren. Ein Teil ihres Geldes fließt Aktionären zu. Allein bei den Krankenhäusern sind das pro Jahr rund zwei Milliarden Euro.

Stichwort Beitragszahler der Krankenkassen: Kritiker der von Lauterbach geplanten Digitalisierung sagen, der Minister überlasse den Versicherungen die Macht über die Patientendaten. Stimmt das?



Vogler: Es ist ein riesiges Problem, wenn die Versicherten nicht mehr entscheiden können, wer ihre Daten bekommt und was aus ihrer Krankengeschichte gemacht wird. Es gibt immer wieder Vorstöße im politischen Raum und von Lobbyverbänden, Beitrage zur Krankenversicherung danach zu staffeln, ob Versicherte ein bestimmtes Risikoverhalten an den Tag legen. Wenn solche Rückschlüsse aus Patientendaten gezogen werden, würde das Prinzip der Solidarität und der Beiträge nach Höhe des Einkommens unterlaufen.

Künstliche Intelligenz entscheidet dann, wie viel ich für die Krankenversicherung bezahle?



Vogler: Das wäre ein mögliches Szenario. Deshalb beurteilen viele Ärztinnen und Ärzte das von Karl Lauterbach vorgelegte Konzept der Digitalisierung zurückhaltend.



Weil Algorithmen und nicht Ärzte entscheiden?



Gürpinar: Die Hoheit über die eigenen Daten muss bei den Patientinnen und Patienten liegen, die Entscheidung über die Therapie bei den Ärztinnen und Ärzten und nicht bei einer Krankenversicherung. Ich sehe außerdem die Gefahr, dass große Datensätze in die Hände der Pharmaindustrie gelangen.

Ist es nicht gut für Patienten, wenn die Industrie dank vieler Daten neue Medikamente entwickelt?



Vogler: Ja und nein. Nicht alles, was die forschende Pharmaindustrie macht, liegt im Interesse der Patientinnen und Patienten. Das Forschungsinteresse richtet sich danach, womit das meiste Geld zu verdienen ist. Das ist angesichts der Marktbedingungen nachvollziehbar. Ich sehe aber das Problem, dass die Pharmaindustrie das Verschreibungsverhalten von Ärztinnen und Ärzten steuern kann. Sie kontrolliert es ja jetzt schon in gewissem Umfang über die Daten der Apotheken.

Mit den Apotheken liegt Lauterbach über Kreuz, unter anderem wegen der seit Jahren eingefrorenen Honorare. Das Apothekennetz schrumpft. Warum reagiert der Minister darauf nicht?



Vogler: Lauterbach ist ein großer Freund der Online-Apotheken, der Online-Versandhändler. Aus welchen Motiven heraus auch immer. Langfristig ist das ein fataler Irrweg.

Warum?



Vogler: Ein Beispiel: Die Erkältungssaison hat begonnen. Wenn ich am Wochenende in meinem ländlichen Kreis Steinfurt ein fieberndes Kleinkind, aber keine Medikamente zu Hause habe, kann mich kein Versandhandel zeitnah mit der nötigen Arznei versorgen. Dann brauche ich in vertretbarer Nähe einen Apothekennotdienst. Wenn wir die Versorgung nach dem Amazon-Prinzip ausrichten, wird das Menschenleben kosten. Außerdem ist es sinnvoll, sich in einer Apotheke am Ort zu versorgen, weil es sehr gute lokale Netzwerke mit Praxen gibt und die vorherrschenden Engpässe viel besser gemanagt werden können.

Apropos Engpässe: Wenn noch mal eine gesundheitliche Krise wie die Corona-Pandemie kommt, fängt Deutschland dann wieder bei null an?



Vogler: Ja.



Ja?



Vogler: Im Haushaltsplan 2024 ist die nationale Pandemie-Reserve, die unter der letzten Bundesregierung beschlossen wurde, mit null Euro angesetzt. Das heißt: Die wenigen Lehren, die aus der Pandemie gezogen worden sind, werden sträflich vernachlässigt. Wo ist jetzt der große Corona-Mahner Karl Lauterbach?

Was sollte er tun?



Vogler: Die Kurzsichtigkeit dieser Politik kann man gar nicht oft genug kritisieren. Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Die Millionen gelagerten FFP2-Masken werden vernichtet, statt in jeden Bahnhof eine Kiste davon hinzustellen, damit sich die Menschen dort bedienen können. Die schützen ja auch vor Influenza, RSV oder einer einfachen Erkältung. Schulen, sofern sie Luftfilter haben, werden nicht dazu angehalten, diese zu benutzen, was angesichts der gerade angesprochenen Engpässe bei Arznei eine gute Idee wäre. Und was Corona betrifft: Es wird nicht mehr getestet, die Erkenntnisse aus den Abwasseruntersuchungen werden nicht beachtet. Die Kommunikation, die schon während der Pandemie eine Katastrophe war, ist unter Lauterbach nicht mehr existent.



Aber er ist doch in den Medien sehr präsent?



Vogler: Wie gesagt: Karl Lauterbach macht sein eigenes Ding und irgendwer muss die Folgen dann ausbügeln.