Berlin - Die Kartoffel ist zur „Giftpflanze des Jahres 2022“ gekürt worden. Man erschrickt. Was bedeutet das für das Kartoffelland Berlin/Brandenburg? Schließlich hatte hier der Preußen-König Friedrich II. einst den Anbau der Pflanzen aus der „Neuen Welt“ mit „Kartoffelbefehlen“ vorangetrieben. Das war Mitte des 18. Jahrhunderts, und heute ist auch deutschlandweit der Speiseplan kaum noch vorstellbar ohne Klöße, Puffer, Kartoffelbrei, Röstis, Pellkartoffeln, Bratkartoffeln oder Pommes Frites. In Berlin gibt es viele Restaurants, die sich ganz auf Kartoffeln spezialisiert haben.

Grüne Pflanzenteile sind gefährlich

Die „Giftpflanze des Jahres“ wird seit 2005 jährlich vom Botanischen Sondergarten in Hamburg-Wandsbek gekürt. In den vergangenen Jahren waren es das Tränende Herz, die Rizinus-Pflanze, der Aronstab, die Tollkirsche und der Schlafmohn. Für 2022 heißt es: „Mit der Wahl der Kartoffel zur Giftpflanze des Jahres wollen wir auf die Giftwirkung in den grünen Pflanzenteilen und Früchten aufmerksam machen.“

picture alliance/akg-images Friedrich II. inspiziert einen preußischen Kartoffelacker. „Der König überall“ heißt das 1886 entstandene Ölgemälde von Robert Müller, genannt Warthmüller.

Genau vor diesen Teilen der Kartoffel hatte man schon die Bauern zu Zeiten von Friedrich II. gewarnt, die das fremde Gewächs zunächst sehr skeptisch beäugt hatten. Kaum jemand ist sich heute noch bewusst, dass damals Krankheits- und Todesfälle auftraten, weil Leute zunächst das giftige Kartoffelkraut aßen und die Knollen verschmähten. Als mögliche Vergiftungserscheinungen beschreiben die Botaniker „ungewöhnliche Erregung, Beschwerden im Magen- und Darmtrakt mit Durchfall und Erbrechen, multiple Blutungen insbesondere in der Netzhaut, Kopfschmerzen bis hin zu Atemnot, Krämpfen und Lähmungen, Tod nicht ausgeschlossen“.

Erst nach und nach setzte sich der Verzehr der Knollen durch. Der Mensch hat beim Umgang mit der Kartoffel gelernt, sich eine teilweise giftige Pflanze nutzbar zu machen, indem er auf bestimmte Regeln achtet. So sehen es auch die Botaniker aus Hamburg-Wandsbek. Die Kartoffel soll „Botschafterin dafür sein, dass es mit wenigen Grundkenntnissen problemlos möglich ist, unfallfrei mit Giftpflanzen in Haus und Garten zu leben“ erklären sie. „Denn das Uhrwerk der Biodiversität ist auch auf die giftigen Vertreter in Flora und Fauna angewiesen.“

Grafik: BLZ/Galanty

Stark keimende Kartoffeln nicht essen

Die KKH Kaufmännische Krankenkasse hat dennoch ihre Ernährungsexpertin Anja Luci befragt, wie das Ausmaß der Gefahr sei und welche Regeln man beachten sollte. „Als Nachschattengewächs enthält die Kartoffel giftige Alkaloide, die sogenannten Solanine“, erklärt sie. Diese seien grundsätzlich in allen Teilen der Pflanze in unterschiedlich hoher Konzentration enthalten, am wenigsten davon in der essbaren Knolle. „Stark giftig sind alle grünen Pflanzenteile sowie grüne und gekeimte Knollen.“ Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt vor stark keimenden Kartoffeln. Diese sollten maximal 100 Milligramm Solanin pro Kilogramm Speisekartoffeln enthalten, heißt es.

Obwohl jeder glaubt, sicher mit Kartoffeln umgehen zu können, hat Anja Luci einige Tipps parat: Man sollte Kartoffeln grundsätzlich kühl und vor Licht geschützt lagern – im Keller, der Speisekammer oder einer lichtundurchlässigen Papiertüte. Denn durch Licht bildet die Knolle grüne Stellen und Keime, die das giftige Solanin in hoher Konzentration erhalten.

Stark keimende Kartoffeln sollte man nicht mehr verzehren, kleine grüne Stellen an der Knolle großzügig wegschneiden. „Wichtig ist zu wissen, dass Solanin durch einen normalen Kochvorgang nicht zerstört wird, sondern erst bei Temperaturen von über 240 Grad Celsius“, sagt Anja Luci. Auch Frittierfett sollte man regelmäßig wechseln.

Zugleich singt die Ernährungsexpertin ein Loblied auf die Kartoffel. Sie enthält nur 69 Kalorien auf 100 Gramm, weniger als Reis oder Nudeln, beinhaltet viele Vitamine – darunter Vitamin C – und wertvolle Mineralien. Also: Die Kartoffel bleibt weiter eines unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel.