Seit Kurzem gilt in Deutschland 3G am Arbeitsplatz. Doch welche Konsequenzen müssen Arbeitnehmer fürchten, wenn Sie die Anforderungen nicht erfüllen?

Was bedeutet 3G am Arbeitsplatz genau?

Arbeitnehmer dürfen das Gelände ihres Arbeitgebers nur noch betreten, wenn sie einen Impf-, Genesenen- oder negativen Testnachweis vorlegen bzw. hinterlegen. Schnelltests sind 24 Stunden lang gültig und müssen unter betrieblicher Aufsicht oder von einer anerkannten Teststelle abgenommen werden. PCR-Tests haben den Vorteil, dass sie 48 Stunden lang gültig sind. Für Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen wie Praxen und Krankenhäusern gelten noch strengere Vorgaben.

Kündigung wegen 3G – ist das möglich?

Legen Beschäftigte keinen 3G-Nachweis vor, darf der Arbeitgeber sie nicht auf das Gelände lassen. Ihm drohen andernfalls Bußgelder. Wer also nicht ins Home Office wechseln kann, darf ohne 3G-Nachweis nicht arbeiten. Gerade für den Arbeitgeber ist diese Situation unbefriedigend.

Dennoch darf der Arbeitgeber nicht gleich zur Kündigung greifen. Zunächst hat er den Mitarbeiter abzumahnen. Erst wenn dieser erneut gegen die 3G-Pflicht verstößt oder erst gar nicht zur Arbeit erscheint, kommt eine verhaltensbedingte Kündigung in Betracht. In einigen Fällen werden auch mehrere Abmahnungen nötig sein. Hier kommt es stark auf den Einzelfall und die Abwägung der jeweiligen Interessen an. So muss der Arbeitgeber gegenüber langjährigen und bisher regeltreuen Mitarbeitern länger mit einer Kündigung zurückhalten als gegenüber neu eingestellten Arbeitnehmern.

Eine verhaltensbedingte Kündigung ohne vorherige Abmahnung wird nur selten in Betracht kommen. Der Arbeitgeber geht mit ihr ein beträchtliches Risiko ein, denn betroffene Arbeitnehmer haben vor Gericht gute Chancen.

Darf der Arbeitgeber auch 2G einführen?

Dies wird (zunächst) nur in Ausnahmefällen möglich sein. Zwar darf der Arbeitgeber über sein Direktionsrecht bestimmen, wie genau im Betrieb gearbeitet wird. Allerdings sind ihm Grenzen gesetzt. Die einseitige Einführung einer faktischen Impfpflicht wird daher von Juristen mehrheitlich abgelehnt. Grund dafür ist unter anderem, dass eine Impfung erheblich in die Persönlichkeitsrechte und das Recht auf körperliche Unversehrtheit eingreift.

In Unternehmen mit einem Betriebsrat mag der Arbeitgeber auch versuchen, 2G per Betriebsvereinbarung einzuführen. Dabei handelt es sich um eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, die alle Beschäftigten bindet. Der Gestaltungsspielraum ist hier zwar etwas größer; dennoch sind Persönlichkeits- und Gesundheitsrechte der Belegschaft gegen die Zwecke einer Impflicht abzuwägen. In der juristischen Literatur ist man sich deshalb noch nicht einig, ob 2G per Betriebsvereinbarung eingeführt werden darf. Gerichtsentscheidungen stehen noch aus. Arbeitgeber würden daher jedenfalls ein großes Risiko eingehen, wenn sie auf Basis einer Betriebsvereinbarung abmahnen oder sogar kündigen.

Achtung: In manchen Bundesländern gelten Besonderheiten. Teils wurden Regelungen erlassen, wonach Unternehmen im Kundenbereich 2G einführen dürfen. Dies gilt dann auch für die Belegschaft. Fehlt ein 2G-Nachweis, darf der Arbeitgeber aber auch hier nicht gleich zur Kündigung greifen. Zunächst hat er unter anderem zu erwägen, den Mitarbeiter außerhalb des Kundenbereichs einzusetzen. Hinzu kommt, dass einige Juristen die Rechtsgrundlagen für verfassungswidrig halten. Hier bleibt also abzuwarten. Dasselbe gilt für weitere Entscheidungen des Gesetzgebers. Grundsätzlich scheint nicht ausgeschlossen, dass der Bundestag eine Impfpflicht (am Arbeitsplatz) beschließt.

Kündigung erhalten? Das rät eine Rechtsanwältin für Arbeitsrecht

Wie nach jeder Kündigung muss es nun schnell gehen. Entlassene Arbeitnehmer haben nur drei Wochen Zeit, um gegen die Kündigung zu klagen. Lassen sie die Frist verstreichen, ist die Stelle endgültig verloren. Der Arbeitgeber wird anschließend auch keinen Grund mehr sehen, eine Abfindung zu zahlen. Wegen der teils unklaren Rechtslage bestehen für Arbeitnehmer oft gute Chancen, die Kündigung aus der Welt zu schaffen oder eine attraktive Abfindung zu erstreiten.

Außerdem ist es sinnvoll, sich umgehend bei der Agentur für Arbeit zu melden. Sollten Betroffene tatsächlich ihren Arbeitsplatz verlieren, erhalten sie in aller Regel Arbeitslosengeld I. Dafür müssen sie sich frühzeitig arbeitssuchend melden. Sonst droht eine sog. Sperrzeit, die die Auszahlung der Leistung verzögert.

Zur Autorin: Alicia von Rosenberg ist Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Berlin. Ihr Schwerpunkt liegt im Bereich Arbeitsrecht und insbesondere beim Thema Kündigungen und entsprechenden Kündigungsschutzklagen.