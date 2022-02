Berlin - Ungeachtet einer Entspannung der Lage in vielen Krankenhäusern in Deutschland ist die Zahl der an Corona erkrankten Personen in der Berliner Charité und beim landeseigenen Klinik-Konzern Vivantes noch einmal angestiegen. „Die Situation in der Charité ist weiterhin angespannt“, sagte ein Sprecher am Mittwoch der Berliner Zeitung. „Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind und auf den Stationen versorgt werden müssen, ist annähernd gleichbleibend hoch, zu Beginn der Woche sogar noch mal angestiegen.“ Partiell könne es zu Anpassungen in der Behandlung von Patientinnen und Patienten kommen, „aktuell ist die Aufrechterhaltung des Klinikbetriebs aber gewährleistet“. Allerdings sei dabei zu berücksichtigen, „dass wir seit Wochen elektive Eingriffe abgesagt haben“.

Auch die Berliner Vivantes-Kliniken geben noch keine Entwarnung. „Der Fachkräftebedarf und Personalausfälle stellen Vivantes weiterhin vor große Herausforderungen – aktuell sowohl mit Blick auf stetig steigende Zahlen von Covid-Patientinnen und -Patienten als auch auf erkranktes Personal“, teilte eine Vivantes-Sprecherin auf Anfrage mit. Stand Mittwoch werden demnach 331 Covid-Patientinnen und -Patienten bei Vivantes behandelt, 24 auf Intensivstationen. Am 4. Januar waren es 166 insgesamt, darunter 37 auf Intensivstationen. „Insofern ist noch keine Trendwende zu erkennen“, so die Sprecherin.

DKG-Chef: „Ich rechne nicht mehr mit einer Überlastung“

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, hatte zuvor Entwarnung für die deutschen Krankenhäuser angesichts der Omikron-Welle gegeben. „Ich rechne aktuell für die kommenden Wochen nicht mehr mit einer Überlastung des deutschen Gesundheitswesens“, sagte Gaß der Bild-Zeitung. In den vergangenen Wochen hatte DKG-Chef Gaß wiederholt gewarnt, dass die explodierenden Infektionszahlen das Gesundheitssystem überlasten könnten. Ein entscheidender Grund dafür, dass es anders gekommen ist, seien die aktuellen Corona-Maßnahmen. Diese hätten „deutlich dazu beigetragen, dass die befürchtete Welle weniger hoch war als befürchtet“, sagte Gaß der Zeitung. Er sprach sich dafür aus, die Maßnahmen bis zum Höhepunkt der Omikron-Welle beizubehalten, den die Bundesregierung in ein bis zwei Wochen erwartet. Nach dem Scheitelpunkt könnte die Politik Gaß zufolge „ohne Zweifel schrittweise Lockerungen für die kommenden Wochen ins Auge fassen“.

In der nächsten Woche sollen darüber Bund und Länder beraten. Ob dann auch schon konkrete Beschlüsse über einen Ausstiegsplan gefasst werden, ist bisher unklar. Mehrere europäische Staaten haben bereits weitreichende Öffnungen verkündet oder vollzogen.

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Die Politik muss bereits jetzt ein Konzept entwickeln, wie die Öffnungsschritte konkret aussehen sollen.“ Es sei unbedingt zu vermeiden, dass hektisch uneinheitliche und nicht durchdachte Lockerungsmaßnahmen beschlossen würden. (mit dpa und AFP)