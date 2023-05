Aus Liebe zur Koralle: Wie australische Retter um das Ningaloo Reef kämpfen

Die Bucht vor dem Korallenriff leuchtet helltürkis, ein paar Delfine lassen sich im kristallklaren Wasser treiben. Braune, violette, gelbe und grüne Korallen bilden unter Wasser bizarre Skulpturen, mal wie Pilze oder Blumen geformt, mal wie Kakteen oder Mangroven. Ein Riffmanta schwebt mit seinen riesigen schwarzen Flossen durch den Korallengarten. Eine kleine Gruppe Schnorchler beobachtet das Naturschauspiel.

Am Ningaloo Reef ist es möglich, auf Schnorcheltouren mit Walhaien, Buckelwalen und Mantarochen zu schwimmen. Es ist neben dem Great Barrier Reef das zweite bedeutende Korallenriff Australiens. Das längste Saumriff der Welt verläuft 260 Kilometer entlang der westaustralischen Korallenküste. Hinter den Stränden des Indischen Ozeans beginnt die Wüste. Die Feriensiedlung Coral Bay und das kleine Städtchen Exmouth sind die einzigen Orte am Ningaloo Reef. Die Saison geht nur von April bis Oktober, der Rest des Jahres ist mit Temperaturen bis weit über 40 Grad zu heiß.

Ningaloo ist trotz des Klimawandels noch intakt. Das Great Barrier Reef an der australischen Ostküste ist hingegen von massiven Korallenbleichen betroffen, die durch die Erwärmung der Ozeane ausgelöst werden. Die Wassertemperaturen der Meeresströmung aus Indonesien, die an Australiens Ostküste und Westküste verläuft, steigen deutlich. Dennoch hatte die Strömung bisher kaum Folgen für Ningaloo, da die küstennahe Lage und eine kalte Strömung aus dem Süden die Meereserwärmung am Riff abschwächen.

Doch dem Korallenriff droht in den 2040er-Jahren wegen des Klimawandels das Aus. Das Ningaloo Reef werde ab 2041 laut wissenschaftlicher Prognosen zweimal pro Jahrzehnt von signifikanten Korallenbleichen betroffen sein, so die Umweltbehörde DBCA der westaustralischen Regierung. Da das Riff rund zehn Jahre brauche, um sich zu erholen, sei es bei dieser Häufigkeit von Bleichen nicht mehr zu retten. Ab 2049 werde es sogar jährliche Korallenbleichen geben.

„All diese Zahlen sind beängstigend. Die Frage ist, was wir jetzt tun. Was wir getan haben, ist schon in der Atmosphäre. Das verändert gerade die Welt“, sagt der australische Schriftsteller und Umweltaktivist Tim Winton. „Wir können nicht länger abwarten, wenn die Zukunft unserer Kinder auf dem Spiel steht. Wir haben die Verantwortung, für sie zu kämpfen.“

Winton kämpft schon sehr lange. Der 62-Jährige hat 1999 zusammen mit ein paar Gleichgesinnten die Umweltschutzbewegung Protect Ningaloo gegründet, um sich für die Rettung des Korallenriffs einzusetzen.

Ein südafrikanisches Unternehmen hatte damals ein großes Resort mit Jachthafen, Wohnanlagen und Golfplatz in dem kleinen Fischerort Coral Bay geplant. Das 200-Millionen-Dollar-Projekt wurde von Protect Ningaloo mit einer großen Kampagne verhindert, der sich zwischen 2000 und 2003 mehr als 100.000 Unterstützer anschlossen. Auf einer Demonstration in der westaustralischen Hafenstadt Fremantle protestierten 2002 rund 15.000 Menschen gegen das Resort.

Zudem setzte Protect Ningaloo durch, dass die Fläche des Meeresschutzgebiets, in dem Fischfang verboten ist, von neun auf 34 Prozent vergrößert wurde. Schließlich wurde das Ningaloo Reef 2011 von der Unesco als Weltnaturerbe anerkannt.

Knapp unterhalb der Wasseroberfläche ist ein Dugong auf Nahrungssuche. Blaue und schwarz-gelb gestreifte Fische flitzen umher, eine uralte Meeresschildkröte mit riesigen Augen bewegt sich im Zeitlupentempo. Am Meeresboden zieht ein Grauer Riffhai seine Bahnen. Die Schnorchler bleiben im Wasser, die Haiarten am Ningaloo Reef sind ungefährlich.

„Dort drüben ist die Stelle, wo vor 20 Jahren das Resort geplant war“, sagt der Meeresökologe Frazer McGregor und zeigt auf den Maud’s Landing Beach in der Bateman Bay. „Es gibt Gerüchte, dass dasselbe südafrikanische Unternehmen hier jetzt wieder ein Projekt plant.“ McGregor steht am Steuerrad seines Boots „Utopia“. Er erforscht das Leben von Mantarochen am Ningaloo Reef und leitet in Coral Bay eine kleine Forschungsstation der Murdoch University. Der 53 Jahre alt Schotte aus Aberdeen ist im Jahr 2000 als Tourist nach Coral Bay gekommen und geblieben. Inzwischen bietet er für Schnorchler auch Bootstouren zu den Mantas am Korallenriff an.

Auch McGregor sorgt sich um das Ningaloo Reef. Korallenriffe könnten sich eigentlich sehr gut an langsame Veränderungen anpassen. Das Problem sei, dass der Klimawandel Veränderungen beschleunige, sagt McGregor. „Wir müssen Ningaloo helfen, widerstandsfähig zu sein. Die Hauptursachen, die die Resilienz von Korallenriffen verringern, sind Überfischung, Umweltverschmutzung und das Verdrängen von Großtieren.“

Ningaloo Reef: Der Golf nebenan ist als Ökosystem von besonderer Bedeutung

Einige Fischkutter, Segelboote und nur wenige Jachten liegen in dem kleinen Hafen von Exmouth. Auch der Trawler einer Flotte, die Garnelenfischfang im Golf betreibt, hat am Kai festgemacht. Es gibt eine große blaue Containerbrücke, einen gelber Kran und ein paar Container. Versorgungsschiffe der Öl- und Gasindustrie, die Bohrinseln draußen auf dem Meer beliefern, sind ebenfalls vor Ort. Am Ende eines Pontons macht das Walbeobachtungsboot „Windcheetah“ die Leinen los. Der Katamaran geht auf die Suche nach Buckelwalen.

Exmouth ist ein kleines Städtchen mit rund 2800 Einwohnern am nördlichen Ende des Ningaloo Reef. Es liegt nicht am offenen Meer, sondern auf der Halbinsel North West Cape am Exmouth Gulf. „Wilde Natur ist wahrscheinlich das kostbarste Gut auf der Welt. Wir schätzen sie nicht genug, entweder aus kulturellen oder wirtschaftlichen Gründen“, sagt Winton, der in Exmouth lebt. „Der Golf ist weltweit der letzte intakte Meeresarm dieser Größe in einer Trockenzone. 2600 Quadratkilometer – keine Gebäude, keine Menschen, einfach nur Wildnis.“ Im Exmouth Gulf gibt es bisher noch keine Industrialisierung.

Tim Winton, Schriftsteller und Umweltaktivist, kämpft für das Ningaloo Reef. Hank Kordas

„Ningaloo stand immer im Mittelpunkt des Interesses. Dann haben wir herausgefunden, dass der Golf direkt nebenan ein Ökosystem von großer Bedeutung ist“, sagt Tim Winton. Der Golf wird auch „Nursery von Ningaloo“ genannt, er ist Nährboden, Geburtsstation und Kinderkrippe des Korallenriffs. Die beiden Ökosysteme sind miteinander verbunden, Ningaloo ist abhängig vom Exmouth Gulf.

Auf der anderen Seite des Golfs, rund 50 Kilometer Luftlinie von Exmouth entfernt, gibt es ein riesiges Feuchtgebiet mit Flüsschen, Mangroven und Salzwiesen, das von Gezeiten bestimmt wird. „Das Feuchtgebiet ist wie eine große Batterie“, sagt Winton. „Die Flut holt sich die Nährstoffe aus der Wüste.“ Der Exmouth Gulf ist ein hochproduktives Ökosystem, das für sehr viel Nahrung und Nachwuchs sorgt.

Auch im Golf sind Wale, Haie, Mantas, Dugongs, Delfine und Meeresschildkröten unterwegs. Geschätzte 40.000 Buckelwale kommen jedes Jahr aus der 3000 Kilometer entfernten Antarktis, um von Juli bis Oktober an der Westküste Australiens im warmen Indischen Ozean zu überwintern. Viele Buckelwalkühe kalben im Golf, bleiben, bis der Nachwuchs doppelt so groß ist und machen sich dann auf den langen Heimweg.

„Früher waren vor allem Walhaie die große Attraktion am Ningaloo Reef. Buckelwale spielten kaum eine Rolle, da es nicht viele gab“, sagt Tim Winton. Er ist in Albany an der Südküste Westaustraliens aufgewachsen. Das Städtchen war der letzte Walfangort Australiens, erst 1978 beendete die Cheynes Beach Whaling Company die Jagd auf die Meeressäuger nach monatelangen Protesten von Tierschützern. „Zu dem Zeitpunkt gab es nur noch rund 300 Buckelwale, inzwischen ist die Population an der Westküste auf 40.000 gestiegen“, sagt Winton. „Das ist eine der größten Erfolgsgeschichten des Artenschutzes unserer Zeit.“

Das Walbeobachtungsboot „Windcheetah“ hat den Hafen von Exmouth und somit auch die Zivilisation hinter sich gelassen, der Rest des Golfs ist Wildnis. Ein Crewmitglied hält mit seinem Fernglas Ausschau nach Buckelwalen. Der Sonnenuntergang rückt langsam näher. Im Westen zieht die Küste des North West Cape vorbei, sonst nur Wasser bis zum Horizont. Keine Wale weit und breit.

Auch der Exmouth Gulf sollte 2011 als Weltnaturerbe anerkannt werden. „Wirtschaftliche Interessen haben jedoch für einen Rückschlag gesorgt“, sagt Tim Winton. „Lobbyisten haben es geschafft, dass der Golf nicht in die Liste aufgenommen wurde.“

Ein Buckelwal im Exmouth Gulf Violeta J Brosig/Blue Media Exmo

Im Jahr 2020 leitete dann das australische Unternehmen Gascoyne Gateway Ltd. ein Genehmigungsverfahren für den Bau eines industriellen Tiefseehafens im Golf ein. Containerschiffe, Öltanker und Kreuzfahrtschiffe sollen zukünftig zehn Kilometer südlich von Exmouth im Hafen Gascoyne Gateway festmachen. Protect Ningaloo startete daher 2021 die Kampagne „Save Exmouth Gulf“, um den Hafen zu verhindern.

Die Chancen stehen gut: Die Regierung Westaustraliens hat Ende 2021 ein neues Naturschutzgebiet an dem Ort angekündigt, wo der Hafen geplant ist. „Ich bin ziemlich sicher, dass Gascoyne Gateway erledigt ist“, sagt Winton, „aber es gibt auch noch einen deutschen Konzern.“

Das Kasseler Bergbauunternehmen K+S plant im Feuchtgebiet an der Ostküste des Golfs eine Produktionsstätte für Industriesalz. Die Tochterfirma K+S Salt Australia hat das Projekt „Ashburton Salt“ bereits 2016 gestartet, das Genehmigungsverfahren läuft noch. „Es wird schwierig, das Projekt zu stoppen, da es ein multinationaler Konzern ist“, sagt Tim Winton. Das Unternehmen will in der Nähe des Urala Creek jährlich 4,7 Millionen Tonnen Salz produzieren. Innerhalb des 150 Quadratkilometer großen Projektgebiets könnte das Land planiert werden. „Das hätte katastrophale Folgen für das Feuchtgebiet“, sagt Winton. Und somit auch für den Exmouth Gulf und das Korallenriff Ningaloo.

Auf der „Windcheetah“ ist die Euphorie hingegen groß, ein langer und ein kurzer schwarzer Rücken sind aus dem Wasser aufgetaucht. Eine Buckelwalmutter und ihr Kalb gleiten durch den Golf, vielleicht auf dem Rückweg in die Antarktis. Plötzlich schießen unzählige Wasserspritzer explosionsartig viele Meter hoch in die Luft. Ein Buckelwal ist senkrecht mit ganzer Länge aus dem Wasser gesprungen.