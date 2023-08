Was kann man gegen die Folgen des Klimawandels tun, ohne Menschen vor den Kopf zu stoßen und die Spaltung der Gesellschaft zu vertiefen? Das fragen sich auch Wissenschaftler, die mit dem Klimathema zu tun haben, so wie etwa der britische Forscher Jim Skea, Experte für nachhaltige Energie.



Wie wir berichteten, hat er dieser Tage vor Untergangszenarien gewarnt. Wenn man „ständig nur die Botschaft aussendet, dass wir alle dem Untergang geweiht sind, dann lähmt das die Menschen und hält sie davon ab, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um mit dem Klimawandel fertigzuwerden“, sagte Jim Skea.

Der Experte für nachhaltige Energie ist nicht irgendwer, sondern der neue Vorsitzende des Weltklimarats (IPCC), also des obersten Warners vor dem Klimawandel. Als zwischenstaatliche Institution veröffentlicht der IPCC alle fünf bis sieben Jahre tausendseitige Sachstandsberichte über die Auswirkungen der globalen Erwärmung. Am letzten Weltklimabericht, veröffentlicht 2021 bis 2023, wirkten etwa 800 Autoren mit, die mehr als 100.000 Studien auswerteten.

Mehr Probleme und Spannungen, aber kein Aussterben der Menschheit

Die Schussfolgerungen aus diesen Analysen sind durchaus ernst. Der letzte Bericht konstatiert zum Beispiel „weitreichende und schnelle Veränderungen in der Atmosphäre, den Ozeanen, der Kryosphäre und der Biosphäre“, zunehmende Wetterextreme, Dürren, den Rückgang des arktischen Meereises, der Schneedecke und des Permafrosts. Man kann also nicht sagen, dass Jim Skea dazu aufruft, nicht mehr voller Sorge auf die Erderwärmung zu blicken und nichts zu tun, um deren Folgen zu begrenzen.

Solche Vermutungen schwangen bei den Schlagzeilen der letzten Tage mit, die etwa „Weltklima-Chef hat genug von Klima-Panik“ lauteten. Skea erklärte aber selbst, was er meint. Für ihn konzentriert sich die Debatte viel zu sehr auf das „unglaublich symbolträchtige“ 1,5-Grad-Ziel, das 2015 in Paris beschlossen wurde. Es herrsche eine Vorstellung, als gehe die Welt unter, wenn das Ziel nicht erreicht würde, die globale Erwärmung bis zum Jahre 2100 auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, gemessen an vorindustriellen Durchschnittstemperaturen.

Einem Bericht der Weltorganisation für Meteorologie zufolge wird diese Schwelle zwischen 2023 und 2027 wahrscheinlich bereits in mindestens einem Jahr überschritten werden. Doch Jim Skea wendet sich dagegen, ständig eine Art Endzeitstimmung zu erzeugen. Man sollte „nicht verzweifeln, wenn die Welt die 1,5 Grad überschreitet.“ Sie werde dann nicht untergehen, auch wenn sie gefährlicher werde. Es werde mehr Probleme und soziale Spannungen geben, aber die Menschheit werde nicht aussterben, so Skea.

Der Mensch kann und muss selbst aktiv handeln

Der neue IPCC-Chef macht etwas, das man nicht oft erlebt: Er nimmt den angstvollen Druck aus der Debatte, stellt den Klimawandel und den damit verbundenen Wandel von Ökosystemen als Herausforderung dar, bei der man etwas tun könne. „Wir müssen ein Stück runterkommen“, sagt Skea. Bei aller Dramatik der Lage setzt er auf eine hoffnungsvolle Sicht. Und auf praktische Lösungen.

Ein kleines Beispiel: Die Umweltorganisation WWF beklagt, dass innerhalb von etwa drei Jahrzehnten die weltweite Biomasse an Insekten um 76 Prozent zurückgegangen sei. Und jedes Jahr gingen mindestens weitere 2,5 Prozent verloren. Das klingt wahrhaft apokalyptisch, weil der Mensch ohne das Wirken der Insekten in der Natur nicht überleben kann.

Dabei weiß man, wo die Ursachen liegen. Sie sind großenteils von Menschen gemacht. Dazu gehören neben dem Klimawandel (mehr Trockenheit) sich ausbreitende Monokulturen, der Verlust abwechslungsreicher Lebensräume, der Einsatz von Pestiziden, Düngemitteln und die Lichtverschmutzung. Wie effektvoll dagegen schon eine kleine Umgestaltung von Landschaften sein kann, zeigt eine 2022 erschienene Studie englischer Forscher.

Hunderte von Insektenarten schon auf kleinen Wildwiesen in der Stadt

Sie untersuchte, welche Folgen das Anlegen von gerade mal vier Quadratmeter großen Mini-Wildwiesen in Gärten und Kleingärten hat. Das Ergebnis: Schon im ersten Jahr erschienen 109 Prozent mehr Hummeln, 24 Prozent mehr einzeln lebende Bienen und 126 Prozent mehr einzeln lebende Wespen in den Kontrollgärten.

Im Berliner Projekt „Stadtgrün“, bei dem Forscher am Straßenrand und auf Mittelstreifen Blühpflanzen aussäten, die besonders robust gegen Trockenheit und Hitze sind, siedelten sich Hunderte von Insektenarten an, darunter sehr seltene, die in Berlin noch nie gefunden wurden. Vielleicht könnte das eine Anregung für Menschen sein, die etwas tun wollen, und sei es im eigenen Garten, sogar auf dem eigenen Balkon.

Klar ist natürlich, dass man die Folgen des Klimawandels nicht mit lauter kleinen Projekten und Initiativen begrenzen kann. Und auch nicht mit Gängelung und Druck. „Kein Wissenschaftler kann den Menschen vorschreiben, wie sie leben oder was sie essen sollen“, sagt Skea. Individueller Verzicht sei gut, werde aber den großen Wandel nicht herbeiführen. Es brauche eine ganz neue Infrastruktur.

Finanzströme müssen an die richtigen Stellen kommen

Für besonders wichtig hält er den Ausbau der erneuerbaren Energien, die ja auch sein eigenes Fachgebiet sind. Auch auf Lösungen wie die umstrittene unterirdische Speicherung von Kohlendioxid könne man längerfristig nicht verzichten. Als Chef des Weltklimarats will er die weltweite Finanzierung von Klimamaßnahmen und Anpassungen fördern.

„Es gibt genug Geld in der Welt. Die Herausforderung ist, die Finanzströme an die richtigen Stellen zu bekommen“, sagte er. Er habe „in den vergangenen Jahren gelernt, wie Wissenschaft in Politik übersetzt wird“. Dass es da viel Streit und Auseinandersetzungen vor allem zwischen den reicheren Industrieländern und dem „Globalen Süden“ gibt, haben die letzten Jahre gezeigt.

Ob es gelingen wird, mit Finanzhilfen weltweit größere Dinge anzuschieben, zum Beispiel die Abholzung des Regenwaldes zu stoppen, Energieerzeugung, Wirtschaft und Verkehr klimafreundlich zu entwickeln – das bleibt sicher fraglich. Aber für Skea geht es nicht nur um Geld, sondern um bereits vorhandene Technologien und Instrumente, die „nun auch angewendet“ werden müssten. Die Erkenntnisse aus Berichten des Weltklimarats sollten als Handlungsgrundlage für bestimmte Gruppen genutzt werden – etwa für Stadtplaner, Landwirte oder Unternehmen.

Polarisierung auch durch überspitzte Darstellungen

Also: praktisches Herangehen statt Angst, Lähmung und Polarisierung! Dazu nur ein aktuelles Beispiel, das viel diskutiert wird: die Waldbrände in Griechenland, auf Rhodos, Korfu, Euböa und in der Region Attika. Diesen gingen in anderen Jahren Schlagzeilen über intensive, großflächige Waldbrände in Sibirien, Kalifornien und Buschbrände in Australien voraus. Auch in bestimmten deutschen Landstrichen – etwa in Brandenburg – kam es in den vergangenen Jahren häufiger zu Waldbränden.

In diesem Zusammenhang gibt es apokalyptische Zuspitzungen, die polarisierende Reaktionen auslösen, wie man in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien sehen konnte. So war zum Beispiel im österreichischen Sender ORF zu hören: „Eine Hitzewelle mit Extremtemperaturen jenseits der 40 Grad Celsius trocknet nicht nur Böden und Wälder aus, die Oberfläche wird auch extrem heiß, sodass es vermehrt zu Selbstentzündungen kommt.“

Solche Aussagen befeuern die Vorstellungen, die nicht wenige angesichts des Klimawandels haben: nämlich die, dass die Erde ab einer bestimmten Temperatur von selbst in Flammen aufgehen werde. Oft sieht man in Medien und auf Demos das Bild von der brennenden Erdkugel! Die Gegenposition ist eine völlige Ablehnung der Darstellung, dass durch extremere Hitze und Dürre in verschiedenen Teilen der Welt zunehmend Brände ausgelöst würden und der Mensch etwas damit zu tun habe.

Der Mensch hat Einfluss auf die veränderte Situation

Was stimmt, ist, dass natürliche Vegetation sich nicht selbst entzündet. So etwas kommt nach Aussagen von Feuerökologen und der Feuerwehr erst bei Temperaturen von 250 bis 300 Grad Celsius vor. Im Freien fänden Selbstentzündungen nur dann statt, wenn ein Blitz einschlage, sagen Feuerökologen. Explodierende Munition sei auch ein möglicher Grund. Aber durch Glasscherben oder Flaschen im Wald, auf die die Sonne scheint, könnten sich keine Feuer entzünden. Dazu brauche es gezielte Versuche mit Brenngläsern und einen ganz bestimmten Abstand.

Eukalyptusplantage in Brasilien. Wenn es hier brennt, dann aber richtig. Lucas Lacaz Ruiz/Fotoarena/imago

Was aber auch stimmt: Es gibt in bestimmten Regionen der Welt häufiger Dürren. In ausgedörrten Landschaften und bei bestimmten Wetterlagen mit Wind können sich Brände schneller ausbreiten. Und die Intensität der Brände hat zugenommen. Vermehrt beobachtet werden dabei große Feuerwolken, sogenannte pyroCbs, die durch Blitze Feuer in größerer Entfernung entzünden können. Dies war zum Beispiel in Kalifornien und Australien in den letzten Jahren verstärkt zu sehen.

Doch der Mensch hat durchaus Einfluss auf die veränderte Situation. Die Feuergefahr ist zum Beispiel durch eine veränderte Landnutzung in den letzten Jahrzehnten gewachsen, wie wir in dieser Zeitung erst jüngst für Griechenland beschrieben. Städte wucherten planlos ins Agrarland und die Wildnisgebiete. Es gibt weniger Schafzucht und Landwirtschaft. Dadurch werden weniger Flächen bewirtschaftet, brennbares Material nicht mehr entfernt. Es gibt zu wenige Brandschutzgürtel.

Verhängnisvolle Monokulturen müssen zunehmend verschwinden

Ursachen für Brände sind Brandstiftung, Fahrlässigkeit, sich ungewollt ausbreitende Brandrodungen. Und hier können Menschen etwas tun: in Stadtplanung, Landwirtschaft und Prävention. Zum Beispiel spielen Monokulturen und die Art der Wälder eine Rolle. Die hierzulande verbreiteten Fichten- und Kiefern-Monokulturen sind anfälliger und brennen auch leichter als Misch- oder Laubwälder (in denen übrigens auch der Rückgang von Insekten und anderen Arten geringer ist). In Australien heizen die 600 Eukalyptusarten, die fast Dreiviertel des australischen Baumbestandes ausmachen, die Brände an, wirken mit ihren Ölen direkt als Brandbeschleuniger.

„Ein Stück runterzukommen“ – wie es Jim Skea fordert –, bedeutet auch, dass man Forschungsergebnisse sachlich darstellt und nicht immer wieder noch „eins draufsetzt“. Dass zum Beispiel bei Klimastudien auch Wissenschaftler unterschiedlicher Meinung sein können, zeigte sich gerade erst an einer Studie, die vor einem baldigen Kollaps des Golfstroms warnt. Bereits „um die Mitte des Jahrhunderts“ könnte es so weit sein, berechneten zwei dänische Wissenschaftler der University of Copenhagen in der Studie, erschienen im Fachjournal Nature Communications. Der wahrscheinlichste Zeitpunkt für den Kollaps liege ihren Rechnungen zufolge im Jahr 2057.

Die Forscher hängen sich mit ihrer Prognose weit aus dem Fenster. Denn wenn der Golfstrom als Teil der Atlantischen Umwälzzirkulation (AMOC) zusammenbricht, könnte das „schwerwiegende Auswirkungen auf das Klima in der Nordatlantikregion“ haben, wie sie schreiben. Wie die aussehen, weiß man noch nicht genau. Von sinkenden Temperaturen – aber auch mehr Hitzewellen aus dem Süden –, häufigeren Wetterextremen und steigendem Meeresspiegel ist die Rede.

Unhaltbare Schlussfolgerungen aus Golfstrom-Studie

Doch es gibt starke Kritik an der Studie. Die Methodik sei interessant und solide, aber die Schlussfolgerungen absolut unhaltbar, heißt es in einer Darstellung des Science Media Centers (SMC). Erst seit dem Jahr 2004 sei eine kontinuierliche und genaue Beobachtung des Golfstroms möglich. Zwar werde eine Abschwächung registriert, aber die Unsicherheiten seien so groß, „dass man auf Grundlage der Analyse historischer Daten keine Aussage zum Zeitpunkt des Kippens treffen kann“, sagt zum Beispiel Niklas Boers, Professor für Erdsystemmodellierung an der TU München.

Forscher kritisieren unter anderem „sehr stark vereinfachende Annahmen“ in einem sehr komplexen System. Manche sagen, dass die beobachtete Verlangsamung „wahrscheinlich noch mit der natürlichen Variabilität“ des Golfstroms vereinbar sei. Auf alle Fälle widerspreche die Studie dem sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats, dem zufolge ein abrupter Zusammenbruch des Golfstromsystems im 21. Jahrhundert nicht zu erwarten ist.



Die Dramatisierung sei auch gar nicht nötig, sagt Johanna Baehr, Professorin und Leiterin Klimamodellierung an der Universität Hamburg. Bereits die bisherigen Ereignisse gäben Anlass genug zum Handeln. „Klar ist, dass die Treibhausgasemissionen drastisch reduziert werden müssen – je früher, desto besser“, sagt Baehr. „Jetzt zu handeln, macht den Unterschied zwischen 1,5 oder 2 oder 3 Grad Erderwärmung, mit einschneidenden Konsequenzen für uns alle.“ Und dass man handeln müsse, das ist auch die Auffassung von Jim Skea. Nur eben nicht ständig begleitet von Untergangsfantasien.