Viel wird in diesem Jahr über die Weltmeere gesprochen – ob über den Atlantik, den Pazifik oder das Mittelmeer. Gerade die Menschen rund um das Meer, das im Römischen Reich Mare Nostrum („Unser Meer“) hieß, erleben in diesem Jahr eine Kette von Extremwetterereignissen. Was sind die Ursachen dafür – und wie sind die Aussichten?



In der zweiten Julihälfte gab es im gesamten Mittelmeerraum eine „markante Hitzewelle“, wie der Deutsche Wetterdienst schreibt. Ende Juli sei hier mit 28,7 Grad Celsius die bislang höchste mittlere Oberflächentemperatur seit Aufzeichnungsbeginn 1982 erfasst worden. Rund um das Mittelmeer kam es erst zu ausgedehnten und lang anhaltenden Waldbränden, dann zu heftigen Unwettern.

Denn je wärmer ein Meer ist, desto mehr Wasserdampf kann die Luft aufnehmen. Mit jedem Grad Erwärmung seien es sieben Prozent mehr, sagen Forscher. Die warme und feuchte Luft steigt nach oben, weitere Luft wird angesaugt. Wolkenwirbel bilden sich. Die Wassermassen, die abregnen können, sind gewaltig.

Sturmtief Daniel tobte sich im Mittelmeerraum aus

Überflutungen gab es im August und im September unter anderem in Slowenien, Kroatien, dann in Spanien, Griechenland, der Türkei und Bulgarien. Zum Teil fielen in kürzester Zeit 1000 Liter Regen pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Die Niederschlagsmenge, die in Deutschland im ganzen Jahr fällt, liegt im Durchschnitt bei 791 Litern pro Quadratmeter. Alles in den Schatten stellte jedoch die Flutkatastrophe in Libyen, bei der zwei Staudämme brachen und mindestens 11.300 Menschen gestorben sein sollen. Tausende werden noch vermisst.

Ursache all dessen war zunächst ein sogenanntes Omega-Hoch über Europa, dessen flankierende Tiefdruckgebiete lange über einer Region festhängen, weil sich nichts bewegt. Das Sturmtief Daniel zog über das Mittelmeer nach Süden, wo es sich wegen der sehr warmen Wassertemperaturen mit großen Mengen an Wasserdampf auflud. „Die feuchtigkeitsgeschwängerte Luft fungiert wie ein Turboantrieb für Wirbelstürme“, heißt es im Wissenschaftsmagazin spektrum.de. Auch im Mittelmeer. Es entwickelte sich ein Medicane, ein tropensturmähnliches Sturmtief, das die Küsten Libyens traf.

Was sagen Forscher zu diesen Ereignissen? War das ein Ausnahmejahr oder könnte so etwas künftig öfter passieren? Das lässt sich natürlich schwer prognostizieren. Zumindest aber gibt es Aussagen über Hitzewellen im Meer, die das Wetter beeinflussen können. Das westliche Mittelmeer erwärme sich mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei Grad in 100 Jahren, an einigen Stellen seien es sogar drei Grad, ergab im Juni 2023 eine Studie spanischer Meeresforscher, die im Journal of Marine Science and Engineering erschien.

Marine Hitzewellen können Wochen bis Monate andauern

Das Mittelmeer sei für marine Hitzewellen besonders anfällig und gehöre „zu den am stärksten betroffenen Regionen der Welt“, sagte die Ozeanografin Katrin Schroeder vom italienischen Institut für Meereswissenschaft (Ismar). In den vergangenen 40 Jahren seien diese Hitzewellen „etwa viermal häufiger und zehnmal intensiver geworden“. Marine Hitzewellen sind laut Forschung Perioden ungewöhnlich warmer Meerestemperaturen, die mindestens fünf Tage lang andauern. Sie können auch Wochen bis Monate andauern und mehrere Millionen Quadratkilometer eines Meeres betreffen.

Doch wie sieht es global aus? Gerade in diesem Jahr ergaben Messungen, dass die Oberflächentemperaturen der Ozeane neue Höchstwerte erreichten, wie etwa die Grafik des Climate Reanalyzer der University of Maine in den USA zeigt. Im globalen Mittel hätten sie 21,1 Grad Celsius betragen, sagen Wissenschaftler. Im Nordatlantik soll die Oberflächentemperatur Ende August bei mehr als 25 Grad Celsius gelegen haben.

Vor wenigen Tagen erschien im Fachjournal Nature Climate Change eine internationale Studie. Forscher werteten marine Hitzewellen weltweit in den Jahren 1993 bis 2021 anhand von Daten aus dem europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus aus und erarbeiteten dazu die erste globale Karte. Diese erfasst die Erwärmung bis in eine Tiefe von zwei Kilometern, während sonst meist nur Temperaturveränderungen der Meeresoberflächen beschrieben werden. Zugleich kombinierten die Forscher die Daten mit einer Analyse des Artenreichtums – auf der Basis von 25.000 Arten.

Warmer Atlantik bringt bei uns eher kühles und nasses Wetter

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl der globalen Hitzewellentage in den Meeren zwischen 1982 und 2016 verdoppelt habe, wie die Forscher konstatieren. Ein weiteres Ergebnis ist, dass marine Hitzewellen in der Tiefe von 50 bis 200 Metern länger dauerten (bis doppelt so lange) und intensiver seien als an der Oberfläche. Die Artenvielfalt sei in den oberen 250 Metern am stärksten durch Temperaturstress gefährdet. Die Forscher ermittelten Hochrisikoregionen in verschiedenen Tiefen, darunter in großen Teilen des Indischen Ozeans und des Nordatlantiks.

Die Meere erwärmen sich, weil ein Großteil der Erderwärmung in ihnen gespeichert wird. Und das wirkt sich offenbar auch auf das Wetter in verschiedenen Regionen aus. Marine Hitzewellen könnten über Wochen und Monate die atmosphärischen Bedingungen an Land stören, sagte zum Beispiel Sonia Bejarano, Leiterin der Arbeitsgruppe Riffsysteme am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) in Bremen, in einer Forscherbefragung des Science Media Centers (SMC) Deutschland.

„Marine Hitzewellen im Nordostpazifik trugen zum Beispiel zu den drei aufeinanderfolgenden trockenen Wintern in Kalifornien zwischen 2011 und 2014 bei“, sagte Bejarano. Die Erwärmung des Atlantiks kann wiederum die Großwetterlage in Europa beeinflussen. Aber eher nicht mit sommerlicher Hitze, sondern mit kühler und nasser Witterung über Mitteleuropa, wie es auf dem Portal weather.com heißt. In Südeuropa drohe dagegen extreme Hitze und Trockenheit. Zugleich steige die Gefahr, dass tropische Wirbelstürme die Küsten Europas erreichten.

Positive Überraschung bei Expedition in die Arktis

Dass solche Entwicklungen immer widersprüchlich und nicht global einheitlich ablaufen, zeigt eine interessante Meeresbeobachtung aus diesem Jahr. So haben Wissenschaftler während der Expedition des deutschen Forschungseisbrechers „Polarstern“ zum Nordpol entdeckt, dass sich der Schwund des arktischen Meereises nicht so schnell fortsetzt, wie man befürchtet hatte. Vor vier Jahren noch waren die Forscher erschüttert gewesen, denn sie hatten zersplitterte Schollen und durchweichtes, löcheriges Eis gefunden.

In diesem Jahr waren die Forscher positiv überrascht. „Obwohl die Erde einen der heißesten Sommer aller Zeiten erlebt hat, blieb das Eis der Arktis insgesamt durch eine Anomalie im Wetter einigermaßen geschützt“, sagte Antje Boetius, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Meeresforschung, dem Magazin Geo. Eismodellierer hatten ein neues dekadisches Meereisminimum vorhergesagt. Doch eine Anomalie im Wetter verhinderte dies.

„Eine Kette von Tiefs hat sich über die Arktis gelegt, die die Zirkulation der Transpolardrift veränderte“, erklärte Antje Boetius. „So blieb das Eis auf dem sibirischen Schelf zusammen und wurde nicht in warmes Wasser weiter westlich transportiert.“ Es brauche lange Zeitreihen, um zu verstehen, wie sich das Meereis verhalte und wie sich die arktische Region als „Teil unserer Wetterküche in Europa“ entwickle, sagte die Forscherin.

Erwärmung begünstigt das Überleben zugewanderter Meeresarten

Ähnlich verhält es sich mit der Entwicklung der Arten im Meer. Obwohl zum Beispiel das Mittelmeer vergleichsweise klein ist, gibt es hier eine reiche Artenvielfalt. Doch diese ist dabei, sich im Zuge der Meereserwärmung zu verändern. So wanderten zunehmend neue Arten aus dem Süden ein. Die Zahl der nachgewiesenen eingeführten Arten habe sich zwischen 1970 und 2014 mehr als verdoppelt, erklärte der Meeresbiologe Diego Kersting, der unter anderem als Forscher für den Spanischen Nationalen Forschungsrat (CSIC) gearbeitet hat.

Es werde geschätzt, „dass etwa 1000 Arten in das Mittelmeer eingeführt wurden“, sagte Kersting. Zwar hänge die Einwanderung, die unter anderem durch den Suezkanal stattfindet, selbst nicht zwingend mit den steigenden Temperaturen zusammen – aber diese begünstigten das Überleben vieler zugewanderter Spezies. Dagegen verschwänden einheimische Arten nach und nach.

Bereits 2003 und 2022 beobachteten Forscher ein Massensterben unter Korallen, Schwämmen, Muscheln und Seegräsern. Solche Arten wie auch Seesterne und Seeigel gehören laut dem Bremer Forscher Christian Wild zu den Meeresorganismen, die besonders empfindlich auf hohe Wassertemperaturen, hohe Salzgehalte und niedrige Sauerstoffkonzentrationen reagieren. Der Salzgehalt des Mittelmeeres steige, weil bei Hitze mehr Wasser verdunste. Zudem lösten sich in wärmer werdendem Wasser immer weniger Gase wie Sauerstoff und Kohlendioxid.

Quallen gehören zu den Gewinnern der Erwärmung des Mittelmeers

Bestimmte Arten profitierten von den sich verändernden Bedingungen. Zum Beispiel viele Quallenarten. „Dadurch sind diese Nesseltiere Gewinner des Klimawandels und es kann zu Massenauftreten kommen, wenn die oberflächlichen Wasserströmungen die Tiere zusammentreiben“, erklärte Wild. Zu den invasiven Arten, die von der Erwärmung profitierten, gehören die aus den Tropen und Subtropen stammende Grünalge Caulerpa taxifolia und der Rotfeuerfisch Pterois miles.

Zur globalen Entwicklung der Meeresarten im Zusammenhang mit marinen Hitzewellen aber gibt es widersprüchliche Aussagen. So hat gerade eine Studie ergeben, dass Hitzewellen im Meer keinen größeren Einfluss auf in Bodennähe lebende Fische haben sollen. Forscher um Alexa Fredston von der University of California in Santa Cruz analysierten dafür 248 marine Hitzewellen von 1993 bis 2019 auf der Nordhalbkugel – im Nordatlantik und im nordöstlichen Pazifik, wo große Fangflotten operieren. Den Ergebnissen zufolge wirkten sich marine Hitzewellen geringer auf die Fischbestände aus als natürliche Schwankungen. Es ging dabei vor allem um Fische in Tiefen von 20 bis 450 Metern, wie die Forscher im Fachjournal Nature schreiben.

Den Forschern zufolge ging zum Beispiel eine Hitzewelle von 2014 bis 2016 im Golf von Alaska – bekannt als The Blob – mit einem Rückgang der Fisch-Biomasse um 22 Prozent einher. Andererseits folgte auf eine Hitzewelle 2012 im Nordwestatlantik ein Zuwachs der Biomasse um 70 Prozent. Und in der Nordsee sei die Biomasse nach einer Hitzewelle 2008 „um nur sechs Prozent“ gesunken. 2011 habe sie dagegen um 97 Prozent zugenommen, ohne dass eine Hitzewelle beteiligt war. Auch für einzelne Meeresareale, Breitengrade oder bestimmte Meerestiefen habe man keinen deutlichen Trend eines Einflusses von marinen Hitzewellen feststellen können.

Der Mensch kann die Bedingungen für Fische im Meer beeinflussen

„Isoliert betrachtet könnte man folgern, dass diese Studie die Idee verwirft, dass Meereshitzewellen ein ökologisch bedeutendes Phänomen sind“, schrieb Mark Payne vom Dänischen Meteorologischen Institut in Kopenhagen in einem Nature-Kommentar. „Das wäre ein Fehler.“ Studien hätten große Folgen für Meeressäuger, Meeresvögel, Korallen, Algenwälder oder Fische gezeigt, die in flachen Gewässern oder nahe der Wasseroberfläche leben. Angesichts der Tatsache, dass Hitzewellen im Meer zunehmen dürften, müsse man klären, warum solche Phänomene manchen Tiergruppen stark zusetzten, anderen dagegen weniger.

Und der Mensch hat durchaus Einfluss. Wie zum Beispiel Überdüngung die Bedingungen für die Arten verändert, erklärte der Kieler Meeresbiologe Rainer Froese am Beispiel Deutschlands. „Fische suchen im Sommer ganz natürlich im tieferen, kühleren Wasser Zuflucht. Allerdings müssen diese tieferen Stellen dann auch genügend Sauerstoff enthalten, was durch die Überdüngung der Küstenmeere – insbesondere der Ostsee – nicht gegeben ist“, sagte Froese, Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (Geomar).



„Unsere Daten in der Kieler Bucht von Januar bis Mai 2023 zeigen eine Abnahme des gelösten Sauerstoffs um etwa 50 Prozent im Vergleich zur Oberfläche bereits unterhalb von zwölf Metern Wassertiefe.“ Damit könnten die Fische nicht mehr normal wachsen und seien zu dünn. An tieferen Stellen sinke der Sauerstoffgehalt unter den Mindestwert für das Überleben. „In anderen Worten: Durch Überdüngung berauben wir die Fische ihrer natürlichen Zufluchtsräume in zu warmen Sommermonaten.“ (mit dpa/fwt)