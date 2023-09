Auf dem Pariser Platz ist eine Bühne mit Sprecherpult aufgebaut. Der Platz ist voll und laut. Mehrere Hundert Menschen machen Lärm mit Trillerpfeifen, applaudieren und halten Schilder in den Händen, auf denen Sprüche stehen wie „Stoppt das Sterben der Krankenhäuser“ oder „Wo ist der gesunde Verstand“ und „Inflationsausgleich jetzt“. Noch bevor Gerald Gaß als Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) zu sprechen anfängt, tritt Polizei auf die Bühne. Ein Beamter verkündet, dass mehr Leute als ursprünglich geplant erschienen sind. Die Menge jubelt und pfeift.

Deutschlands Krankenhäuser leiden unter der Inflation. Schon jetzt haben Kliniken wegen finanzieller Probleme Insolvenz anmelden müssen. Die Ausgaben steigen, die Zuwendungen von Krankenkassen und Bundesländern gleichen dies nicht aus. Deshalb hat die DKG an diesem Mittwochvormittag zur Demonstration auf den Pariser Platz geladen. Motto: „Stoppt das Krankenhaussterben.“

Zeitgleich finden auch in anderen deutschen Städten Kundgebungen statt. Beschäftigte vieler Klinikträger gehen bundesweit auf die Straße: Ärzte, Pflegeschüler, Verwaltungspersonal und Mitarbeiter der Geschäftsführung. Viele junge Gesichter befinden sich unter ihnen. Auch die Gewerkschaft Verdi unterstützt den Protest. Vorstandsmitglied Sylvia Bühler sagt, dass Krankenhäuser in wirtschaftlicher Schieflage zweckgebundene Hilfen auch benötigen, um steigende Personalkosten zu finanzieren.

Gerald Gaß erklärt unterdessen, warum Deutschlands Klinikpersonal demonstriert: „Wir müssen laut sein, damit die Politik uns hört“, sagt der DKG-Chef: „Die Krankenhäuser dürfen nicht im Regen stehen.“ Gaß heizt die Stimmung vor dem Brandenburger Tor auf, ruft erst die Teilnehmer aus Berlin, dann aus Brandenburg auf und begrüßt schließlich die Menschen, die aus anderen Orte in Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern angereist sind. Sie alle antworten mit dem Slogan des Tages, „Alarmstufe Rot“.

Krankenhäuser haben Schulden – sie fordern Inflationsausgleich

Auf dem Pariser Platz wird Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) von allen Rednern und Rednerinnen direkt angesprochen. Gaß ruft ins Mikrofon: „Das ist keine verantwortliche Politik.“ Es sei respektlos und nicht der richtige Weg. Gaß räumt ein, dass Deutschlands Krankenhäuser Veränderungen bräuchten, aber sie wollten einen geordneten Strukturwechsel und sich aktiv an Veränderungen beteiligen können. Vor allem würden sie eine faire Finanzierung fordern, sagt Gaß.

Inzwischen ist fast jedes zweite Krankenhaus von Insolvenz bedroht, nur wenige Kliniken schreiben eine schwarze Null. Die Bundesregierung hat zwar auf die Energiekostensteigerungen reagiert und sechs Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, von denen aber nur vier Milliarden als direkte pauschale Hilfe ausgezahlt wurden. Andere inflationsbedingte Mehrkosten treffen die Kliniken weiterhin. Die Krankenhäuser haben keine Möglichkeit, die gestiegenen Preise weiterzugeben, da die Preissteigerungen der Kliniken für das Jahr 2023 bei 4,3 Prozent gesetzlich gedeckelt sind, während die Inflation weit darüber liegt. 175 Millionen Euro sollen für die Krankenhäuser ausgegeben werden. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was die Deutsche Krankenhausgesellschaft gefordert hat.

Ein Hilferuf an die Politik

Marc Schreiner, der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, kommt als zweiter Sprecher auf die Bühne. Er appelliert ebenfalls an Lauterbach und ruft „500 Millionen für Berlin beschließen – jetzt!“ in die Menge. Er sagt, man werde „so lange dafür eintreten, bis sich etwas ändert“. Die Menge tobt und Schreiner muss die Menschen mit einem leisen „pssst“ beruhigen. „Wir richten unseren Hilferuf an die Politik.“ Durch Nichtstun sei die Krankenhausversorgung gefährdet. Deshalb „Alarmstufe Rot“, Schreiner sagt, die verantwortlichen Politiker seien die einzigen, die noch helfen könnten.

Auch Gaß hat den in seinen Augen Hauptverantwortlichen vermisst. Er fragt in die Menge: „Hat irgendjemand von euch inzwischen unseren Herrn Lauterbach auf dem Pariser Platz gesehen?“ Dann bezieht sich Gaß auf einen Auftritt Lauterbachs am 22. Juni bei Markus Lanz; er zitiert die Antwort des Ministers auf die Frage, wie viele Krankenhäuser er nun schießen müsse, um die Kosten des Gesundheitssystems zu senken: „Ich werde gar keins schließen.“

Während der Corona-Pandemie haben die Krankenhäuser viel geleistet. Das sagen mehrere Redner an diesem Mittwoch. Die Demonstranten sind enttäuscht, fühlen sich alleingelassen. Als es um das Thema Qualität geht, wird die Menge still. Andrea Lemke, die Pflegedirektorin des Waldkrankenhauses Spandau, sagt verärgert: „Wir haben kein Qualitätsproblem, wir haben ein Politik- und Expertenproblem.“ Man brauche Fachkräfte, die wiederum brauchen gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne. Gefordert werden Wertschätzung und Respekt. Die Menge ruft: „Hört auf uns!“