Berlin - Der neue, höchst bedenkliche Rekordwert ist 421. Auf den ersten Blick sieht er nach einem statistischen Ausreißer aus, einem Messfehler oder einem extremen Wert, der das Geschehen nicht wirklich repräsentiert. Dem ist aber nicht so.

Kurz vor Ostern, am 3. April 2021, wurden am Mauna-Loa-Observatorium auf Hawaii 421 Parts per Million (ppm) Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre gemessen. Dieser Anteil ist der höchste, seit dort im Jahr 1958 die global umfangreichste Messung des Kohlendioxid-Anteils in der Atmosphäre begann.