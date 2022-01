Berlin - Derzeit ist Deutschland mit Omikron vollauf beschäftigt, etwa die Hälfte der Deutschen gilt als geboostert – doch wie soll das weitergehen? Werden wir demnächst die bereits angekündigte vierte Impfung empfangen, danach die fünfte, und wann werden die Booster an die Mutanten angepasst? Mit Fragen wie diesen beschäftigen sich Impfstoff-Experten, die zuletzt dem Science Media Center darüber Auskunft gaben.

So etwa Leif Erik Sander aus Berlin, Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Charité. Er sagt: „Ich gehe fest davon aus, dass Patienten, die Risikogruppen angehören, von einem angepassten Impfstoff profitieren würden.“ Er höre häufig die Meinung, diese Omikron-Welle laufe jetzt durch und dann hätten wir die Immunitätslücke geschlossen, dann bräuchten wir diese Impfung nicht mehr. „Das wird nicht passieren“, ist Sander überzeugt. Vor allem die Immunitätslücke Ungeimpfter sei ein Problem. Sander fürchtet weiterhin einen Zusammenbruch von Gesundheitssystem und kritischer Infrastruktur. „Beim Schutz vor schweren Erkrankungen machen die Impfungen einen Riesenunterschied“, so der Forscher.

Sie kriegen einen wunderbaren Booster-Effekt durch eine Durchbruchsinfektion. Leif Erik Sander, Impfstoff-Forscher an der Charité

Braucht aber die gesamte Bevölkerung demnächst eine bereits angekündigte vierte Impfung? Nein, sagt Sander, und plädiert für eine differenzierte Strategie. Wer eine gute Grundimmunisierung mit drei Impfdosen und kein erhöhtes Krankheitsrisiko habe, für den könnte der Kontakt mit Omikron als weitere Auffrischung ausreichen. „Sie kriegen einen wunderbaren Booster-Effekt durch eine Durchbruchsinfektion, die Sie aber klinisch gar nicht erkranken lässt. Das wird, glaube ich, bei großen Teilen der Bevölkerung passieren.“ Bei Risikogruppen wie alten Menschen müsse man entscheiden, wie viele Booster via Durchbruchsinfektion man zulassen könne, oder ob der Schutz für diese Patienten regelmäßig mit angepassten Impfstoffen aufgefrischt werden müsse.

Und wie sieht es bei Kindern aus, werden für sie Booster-Impfungen nach Ansicht der Experten nötig sein? „Hier muss man schauen, wie alt die Kinder sind“, sagt Virologin Ulrike Protzer von der TU München mit Blick auf Auffrischungsimpfungen bei Minderjährigen. „Wenn ich kleinere, jüngere Kinder habe, ist das Risiko, Long Covid zu entwickeln, zumindest wenn man sich die Daten aus England anschaut, sehr gering.“ Ab 16 Jahren nehme das Risiko zu. „Ich sehe jetzt keinen Bedarf, Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit einer Booster-Impfung zu versehen“, ergänzt Sander. Erste Studien und Daten zeigten, dass zwei Impfungen bei Kindern eine gute Schutzwirkung auch gegen das PIMS-Syndrom, eine Ganzkörperentzündung, und Long Covid hätten. Sander plädiert deshalb dafür, sich bei Kindern weniger Gedanken um Booster zu machen als um eine Grundimmunisierung. Nur bei schwer vorerkrankten Kindern mache derzeit eine Auffrischung Sinn, so beide Experten.

Was aber ist mit dem auf Omikron angepassten Impfstoff? Kommt er bald auf den Markt? Dazu konnte Klaus Cichutek Auskunft geben, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Er betonte, dass eine schnelle Umstellung auf neue Varianten-Impfstoffe und somit auch Omikron-adaptierte Impfstoffe möglich sei. Die Hersteller hätten aber nur eine gewisse Herstellungskapazität. Man müsse nun „ein gemeinsames Signal suchen“, wann der Großteil der Herstellung umgestellt werde. Das Signal könne etwa von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgehen. Dort sei bereits eine entsprechende Gruppe gebildet worden, so Cichutek.

Arzneimittelbehörden fordern neue Impfstoffe

Währenddessen erklären Arzneimittelbehörden international, dass Auffrischimpfungen angesichts Omikron erforderlich seien, fordern aber auch die Wissenschaft dazu auf, nach langfristigen Lösungsansätzen zu suchen. Immer wieder Auffrischungsdosen zu verabreichen, sei kein tragfähiges Konzept. Und ein Lebendimpfstoff ist ebenfalls noch nicht in Sicht. Sie ermutigten die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft und die Impfstoffentwickler, alternative Ansätze zu monovalenten Impfstoffen zu prüfen. Es solle untersucht werden, ob bivalente oder multivalente Impfstoffvarianten Vorteile gegenüber monovalenten bieten, welche nur einem einzigen Antigen oder einem Subtyp eines Erregers zuzuordnen sind. Dazu sollten auch klinische Studien durchgeführt werden, die eine Überlegenheit gegenüber den derzeit zugelassenen Impfstoffen belegen.

Am Dienstag nun gaben Biontech und Pfizer am Dienstag bekannt, ihre erste klinische Studie zur Untersuchung eines speziell auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Corona-Impfstoffs begonnen zu haben. Der Impstoff, so Biontech-Chef Uğur Şahin, dessen Schutz länger anhalten soll als bei den bisherigen Stoffen, könne „bis März für eine Belieferung des Marktes bereit“ sein, „wenn die behördlichen Genehmigungen vorliegen“.