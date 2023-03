Krankenkasse warnt vor mehr Krebsfällen nach Corona

Ein Hautarzt untersucht in seiner Praxis mit einem Vergrößerungsglas die Haut einer Patientin bei einer Hautkrebs-Früherkennung (Symbolbild).

Ein Hautarzt untersucht in seiner Praxis mit einem Vergrößerungsglas die Haut einer Patientin bei einer Hautkrebs-Früherkennung (Symbolbild). Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Zahl der diagnostizierten Hautkrebserkrankungen habe dem Bauchgefühl nach in seiner Praxis zugenommen, sagt der Dermatologe Uwe Schwichtenberg. „Ich glaube, es ist so. Aber ich kann das nicht mit Zahlen belegen“, sagt der Mediziner. Schwichtenberg ist Sprecher des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen (BVDD). Er arbeitet als niedergelassener Hautarzt in Bremen.