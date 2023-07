Diabetes-Gefahr: Haben Sie auch zu viel Zucker im Blut?

Werden Millionen Diabetes-Patienten weltweit falsch behandelt? Diese Frage hat der Sender Arte am Dienstagabend in einer aufsehenerregenden Dokumentation aufgeworfen („Diabetes, eine lukrative Volkskrankheit“). Die Pharmaindustrie profitiere davon, zuckerkranke Patienten, von denen es weltweit immer mehr und derzeit über 500 Millionen gebe, mit zunehmend teurer werdenden Insulinpräparaten zu versorgen. Vor allem die Big Player der Pharmaindustrie haben mit Preisabsprachen dafür gesorgt, dass die Summen pro Fläschchen des für die Patienten lebensrettenden Mittels in astronomische Höhen schnellten, die sich etwa in den USA ohne spezielle Krankenversicherung viele Patienten nicht mehr leisten könnten – obwohl sich seit der Entdeckung des Insulins vor über 100 Jahren nichts Entscheidendes an der Rezeptur geändert habe.