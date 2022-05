Der Berliner Bildungs- und Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann kennt vermutlich wie kein Zweiter den Gemütszustand der Kinder und Jugendlichen. Seit Jahren befragen er und sein Team den deutschen Nachwuchs.

Herr Hurrelmann, Jugend im Dauerkrisenmodus – das klingt nach einem beunruhigenden Fazit Ihrer Trendstudie. Droht der Burn-out einer ganzen Generation?

So weit ist es noch nicht. Die älteren Generationen müssen aber sorgfältig hinschauen. Denn die junge Generation erlebt eine direkte Abfolge von existenziellen Krisen, die es so schon lange nicht mehr gegeben hat. Betrachtet man die Unterdreißigjährigen, dann kennen sie den Normalzustand fast nur noch als Krise. Sie haben bereits die Anschläge vom 11. September 2001 und die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus, die Weltwirtschaftskrise nach 2008 und Fukushima erlebt. Die Klimakrise hat in den vergangenen Jahren die Jüngeren intensiv beschäftigt. Dann kam Corona und nun hat ein Krieg begonnen, der sich auf weitere Teile Europas ausdehnen könnte. Die junge Generation hat aber in den beiden Pandemiejahren erlebt, dass sie in einer robusten Gesellschaft leben, die vieles bewältigt. Diese Erkenntnis stabilisiert etwas. Viele sehen auch in der aktuellen Studie ihrer persönlichen Aussichten zumindest leicht optimistisch. Die Zukunft der Gesellschaft wird aber viel kritischer bewertet. Da ist der jugendliche Grundoptimismus nicht mehr da.

Welche Folgen haben Zukunftsängste aus entwicklungspsychologischer Sicht für Heranwachsende?

Ein Grundoptimismus ist in der Lebensphase der Jugend notwendig. Junge Menschen sind nicht nur dabei, ihre Körper und ihre Psyche zu vermessen. Sie tasten auch die Gesellschaft, in der sie leben, auf das Potenzial der ihnen gebotenen Chancen ab. Wenn das kippt und statt Chancen nur noch Gefahren gesehen werden, dann drohen in einer sensiblen Phase psychische Einbrüche. Die Folgen konnten wir in den beiden Pandemiejahren an der Zunahme von Angststörungen, Substanzgebrauch oder Computersucht erkennen.

Die Kriegsgefahr kam überraschend

Der Ukraine-Krieg hat den Klimawandel als größte Sorge der jungen Menschen abgelöst. Wie erklären Sie sich das?

Er hat sich eher oben drauf gesetzt als die Klimaangst abgelöst. Die Sorge vor einem Krieg in Europa kam ja nicht nur für junge Menschen mit dem russischen Angriff auf die Ukraine überraschend. Damit hatte niemand gerechnet. Die Wehrpflicht wurde vor elf Jahren in Deutschland ausgesetzt. Junge Menschen hatten überhaupt keinen Bezug mehr zu einer sicherheitspolitischen Bedrohung ihres Landes. Sie wurden von einer Gefahr kalt erwischt, die für unmöglich gehalten wurde.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Zur Person Klaus Hurrelmann wurde 1944 geboren. Der Jugend- und Generationenforscher ist bekannt durch die von ihm geleiteten Shell-Jugendstudien zu den Werten und dem Sozialverhalten von Jugendlichen.



Der Bildungs- und Sozialwissenschaftler lehrt seit 2009 an der Berliner Hertie-School. Hurrelmann warnt vor zunehmenden psychischen Belastungen der jungen Generation durch die Krisen der Zeit und insbesondere die Kriegsgefahr in Europa.

Die Generation Greta hat auf die Bedrohung durch den Klimawandel mit einer enormen Mobilisierung reagiert. Welche Handlungsoptionen lässt ihr die Kriegsgefahr?

Das ist eine bedrückende Frage, die Ältere kaum beantworten können. Die Unterzwanzigjähren haben auf die Klimakrise aktiv reagiert. Sie haben Druck auf die Politik ausgeübt und, wie ich finde, einiges damit erreicht. Schon bei der Pandemie waren die Handlungsoptionen begrenzter. Einige empfanden das Gefühl, keine Kontrolle mehr über ihr Leben zu haben. Das Virus ließ sich auch nicht durch eine politische Mobilisierung bekämpfen. Die Handlungsspielräume sind bei der aktuellen Kriegsgefahr nun noch beschränkter.

Was können Eltern und Lehrer angesichts realer Bedrohungen überhaupt tun, um Jugendliche jetzt zu stabilisieren?

Gefühle von Kontrollverlust und Ohnmacht bedrohen die psychische Stabilität. Eltern und Lehrer sollten, so schwierig das auch ist, versuchen, mit den jungen Menschen Handlungsoptionen zu entwickeln. Ich denke an Engagement für Schüler, die aus der Ukraine flüchten mussten, oder Partnerschaften mit Schulen in der Ukraine. Eine altersgerechte Auseinandersetzung mit dem Krieg ist wichtig, ein Hineinsteigen in Ängste aber schädlich. Abschalten muss sein und junge Menschen haben gerade in dieser schweren Zeit auch ein Recht auf etwas Eskapismus.