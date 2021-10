Berlin - Kurzarbeit, Entlassungen, Insolvenzen – die Corona-Pandemie ist ein Härtetest für den deutschen Arbeitsmarkt. Obwohl die Arbeitslosenquoten im Moment nicht weiter in die Höhe zu schnellen scheinen, nimmt die Anzahl der Langzeitarbeitslosen dramatisch zu. In Berlin hat sie sich nahezu verdoppelt. In der deutschen Hauptstadt waren im September 2021 insgesamt 76.629 Menschen mindestens ein Jahr ohne Arbeit gemeldet, 23.638 mehr als im Vorjahr. Die Folgen sind noch nicht abzusehen. Aber klar ist, dass die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sich auf die gesamte Gesellschaft auswirkt – auch aus gesundheitspolitischer Sicht.

Studien belegen inzwischen gut, dass ein schlechter Gesundheitszustand in direktem Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit steht. Alfons Hollederer ist Professor für Gesundheitsforschung an der Universität Kassel und beschäftigt sich mit den gesundheitlichen Folgen von Arbeitslosigkeit. Im Interview mit der Berliner Zeitung plädiert er dafür, Langzeitarbeitslose nicht aufzugeben und neue Formen der Integration zu überlegen.

Herr Hollederer, die Corona-Krise hat spürbare Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Welche Folgen erwarten Sie langfristig?

Alfons Hollederer: Die Arbeitslosigkeit lag im September 2021 erfreulicherweise unter den Vorjahreswerten, aber insgesamt hat die Corona-Pandemie zu einer Verfestigung der Arbeitslosigkeit in Deutschland geführt. Im Vergleich zum Vor-Corona-Zeitraum beobachten wir eine Zunahme der Zahl der Langzeitarbeitslosen nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland: Inzwischen haben mehr als eine Million arbeitslos gemeldete Menschen seit über einem Jahr keine Arbeit. Eine erschreckende Entwicklung. Daran sieht man, dass sich die Strukturprobleme am Arbeitsmarkt durch die Pandemie verschärfen. Es gibt weniger offene Stellen, auch weniger Minijobs und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Dadurch verringern sich die Chancen auf eine Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen erheblich. Das wirkt sich unmittelbar auch auf deren Gesundheit aus – und auf die gesamte Gesellschaft.

Gesundheitliche Ungleichheit bedeutet unter anderem, dass ökonomisch schwächer gestellte Menschen im Schnitt häufiger erkranken und im Vergleich früher sterben. Etwas, das man auch bei der Verbreitung von Sars-CoV-2 beobachten konnte.

Ja, internationale Studien, aber auch Erhebungen in Deutschland, belegen, dass Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status – und dazu gehören auch Arbeitslose – ein höheres Risiko haben, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Es besteht aber nicht nur eine erhöhte Infektionsgefährdung, auch die Krankheitsverläufe sind im Durchschnitt schwerwiegender. Das lässt sich an Auswertungen von Krankenhausdaten ablesen. Nach Studienlage haben Langzeitarbeitslose im Vergleich zu Beschäftigten ein doppelt so hohes Risiko, wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Wenn Sie sich erinnern, waren Arbeitslose unter 60 Jahren im Stufenplan zur Priorisierung der Covid-19-Impfung in der letzten Gruppe. Aus Gründen der Infektionsgefährdung wurden auch viele wichtige Arbeitsförderungsmaßnahmen ausgesetzt und Beratungsleistungen nur digital durchgeführt. Jetzt gibt es genügend Impfdosen bei uns, aber nicht weltweit. Ich kann allen nur dringend empfehlen, sich und andere durch eine vollständige Impfung zu schützen. Wir stehen nochmals vor einem schwierigen Winter. Konsequenzen von Long Covid werden von medizinischen Laien häufig unterschätzt.

Welche gesundheitlichen Folgen kann ökonomische Ungleichheit für die Menschen noch haben?



Es gibt kein spezielles Krankheitsbild, das nur Arbeitslose haben. Im Vergleich zu Beschäftigten bestehen erhöhte Krankheitsrisiken in einem breiten Spektrum von physischen und psychischen Erkrankungen. Der allgemeine Gesundheitszustand wird durch diese kritische Lebensphase und Verarmungsprozesse belastet. In der Corona-Pandemie sind beispielsweise die Wohnverhältnisse bedeutsam: Ärmere Menschen leben wegen der Mietkosten oft dichter in kleineren Wohnungen mit weniger Zimmern. Infektionskrankheiten können sich dort schneller verbreiten, Quarantäne ist schwieriger zu realisieren. Nach Befragungen von Erwerbslosen sind ihre Häuser in weniger gutem baulichen Zustand und die Umgebung ist häufiger durch Umweltbelastungen und Lärm gekennzeichnet. 40 Prozent der Erwerbslosen klagen über Lärmbelastung durch Nachbarn, Verkehrslärm, Geschäfte oder Industrie. Das führt zu mehr Stress. Und Stress kann krank machen. Und auch gesunde Ernährung ist teuer. Das können sich diejenigen, die von staatlicher Grundsicherung leben, kaum leisten.

Eine Analyse des Robert-Koch-Instituts legt nahe, dass es auch einen deutlichen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und der Häufigkeit von psychischen Erkrankungen gibt.

Ja, denn was kann Arbeit alles bewirken? Arbeit kann sinnstiftend sein und die Identität fördern. Der Tag wird strukturiert. Es entstehen soziale Kontakte. Mit dem Lohn kann der Lebensunterhalt bestritten und am gesellschaftlichen Leben teilgenommen werden. Arbeitsplatzverlust kann dagegen schnell auf die psychische Gesundheit schlagen. Besonders plastisch verdeutlicht das der jährliche Gesundheitsreport der Krankenkasse BKK. Er weist das Krankenhausgeschehen nach Versichertengruppen und Diagnosen aus. Wenn wir die bei der BKK versicherten Arbeitslosen mit den BKK-versicherten Beschäftigen vergleichen, dann hatten Arbeitslose im Durchschnitt 2019 circa doppelt so viele Krankenhausaufenthalte und dreimal so viele Behandlungstage wegen einer psychischen oder einer anderen Verhaltensstörung. Darunter fallen etwa Depressionen. Das trifft sowohl auf ALG-I- als auch ALG-II-Empfänger zu. Das ist schon ein ziemlich harter Befund. Und das ist auch ein extrem teurer Befund. Die Kosten der Arbeitslosigkeit muss die gesamte Gesellschaft tragen.

Ludwig Harren Zur Person Alfons Hollederer ist Professor für Theorie und Empirie des Gesundheitswesens im Fachbereich Humanwissenschaften an der Uni Kassel. Er war zuvor u. a. Medizinaldirektor am Bayerischen Landesamt für Gesundheit sowie am Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit in NRW tätig. Zuletzt ist sein Buch „Gesundheitsförderung bei Arbeitslosen“ beim Fachhochschulverlag erschienen.

Welche Ursachen gibt es für das Zusammenwirken von Jobstatus und Gesundheitszustand?

Dahinter stehen zwei Hauptgründe. Es gibt einen kausalen Zusammenhang, also die Belastung der Gesundheit von Arbeitslosen durch die Arbeitslosigkeit selbst. Ich nenne nur Zukunftsängste, Scheiternserlebnisse am Arbeitsmarkt, Stress, Stigmatisierungen, Identitätsprobleme. Gerade bei uns in Deutschland werden viele Bewerbungen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus geschrieben werden, in Personalabteilungen einfach zur Seite gelegt und nicht beachtet. Auch die Verarmungsprozesse in Arbeitslosigkeit können sich auf die Gesundheit auswirken. Parallel bestehen Selektionseffekte. Langzeiterkrankungen von Beschäftigten können als Kündigungsgrund zur Arbeitslosigkeit führen. Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen haben wiederum schlechtere Chancen, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.

2018 haben Sie untersucht, welchen Effekt die Erwerbslosigkeit auch auf die Familien der Arbeitssuchenden haben kann. Vor allem sind Kinder stark betroffen.

Rund 1,5 Millionen Kinder unter 15 Jahren leben in Deutschland von Hartz-IV-Leistungen. Die Armutsgefährdung dieser Kinder ist sehr hoch und hat Konsequenzen, zum Beispiel auf die Ernährung. Unsere Untersuchung hat ergeben, dass Kinder in Haushalten von Arbeitslosen im Vergleich signifikant weniger frisches Obst und Gemüse bekommen. Das hat direkten Einfluss auf ein gesundes Aufwachsen und Körpergewicht, was wiederum Risikofaktor für andere Krankheiten sein kann. Die Kinder nehmen weniger regelmäßig an Freizeitbeschäftigungen teil, etwa in Sportvereinen. Denn Vereinsbeiträge sind teuer. Die Kinder laden weniger Freunde ein, weil die Wohnverhältnisse nicht geeignet sind. Sie fahren weniger in Urlaub. So tradieren sich die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit von einer Generation auf die nächste. Manche sprechen von „sozialer Vererbung“.

Arbeitslosengeld ALG I und ALG II Beim Arbeitslosengeld I handelt es sich um eine Versicherungsleistung. Voraussetzung ist, dass man als Arbeitnehmer mindestens zwölf Monate in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat. Arbeitslosengeld II, bekannt als Hartz IV, ist eine staatliche Leistung für bedürftige Arbeitssuchende und wird auch als Grundsicherung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte bezeichnet.



Höhe Die Höhe des Arbeitslosengeldes I richtet sich nach dem Bruttogehalt, das im Jahr vor der Erwerbslosigkeit durchschnittlich verdient wurde. Davon abgezogen werden Sozialversicherungsbeiträge und Steuern. Daraus ergibt sich ein pauschalisiertes Nettogehalt. Die Höhe des Arbeitslosengeldes beträgt für Arbeitslose 60 Prozent dieses Nettoentgelts. Der Regelsatz für ALG II liegt hingegen je nach Alter und Lebensumständen zwischen 283 bis 446 Euro pro Person, hinzu kommen Leistungen für Wohnung und Heizkosten.



Dauer Wie lange jemand ALG I beziehen kann, richtet sich nach der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses und des Alters bei Eintritt in die Arbeitslosigkeit. Maximal wird ALG I insgesamt 24 Monate lang ausgezahlt, danach bekommt man ALG II. Der Antrag auf ALG II muss in diesem Fall jährlich neu gestellt werden.



Es ist ein Teufelskreis: Arbeitslosigkeit macht krank und eine angeschlagene Gesundheit erschwert den Einstieg und auch Wieder­einstieg ins Arbeitsleben. Wie kommt man da wieder raus?

Das ist eine Zukunftsaufgabe der gesamten Gesellschaft. Selbst in wirtschaftlich guten Zeiten hatten wir in Deutschland zuletzt weit mehr als zwei Millionen Arbeitslose und darunter waren auch immer viele Menschen, die schon sehr lange arbeitslos waren. Deren Vermittlungschancen verschlechtern sich weiter, durch gesundheitliche Probleme, ein höheres Alter, geringere Qualifikationen. Diese Menschen darf man nicht aufgeben. Dafür braucht es mehr kollektive Anstrengungen.

Was sollten der Gesetzgeber und auch die Krankenkassen konkret tun?

Der Gesetzgeber hat 2015 mit Inkrafttreten des Präventionsgesetzes gute Schritte zum Strukturaufbau und zur Ausweitung der Gesundheitsförderung unternommen. Es steht zum Beispiel im Gesetz, dass die Leistungen der Krankenkassen zur Prävention und Gesundheitsförderung insbesondere zur Verminderung sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von Gesundheitschancen beitragen sollen. Auch sollen die Bundesagentur für Arbeit, die Jobcenter und die gesetzliche Krankenversicherung viel intensiver im Interesse der Arbeitslosen zusammenarbeiten. Es gibt Ansätze, allerdings ist das Engagement in der Gesundheitsförderung für Arbeitslose regional unterschiedlich groß. Und es wird auch vom Gesetzgeber wenig nachgehalten, ob die Präventionsziele bei sozial Benachteiligten erreicht wurden und die Mittel in der Zielgruppe im ausreichenden Maße angekommen sind. Da sehe ich großen Verbesserungsbedarf.

Wo noch?

Am Arbeitsmarkt war die Kurzarbeit und die Verlängerung des Kurzarbeitergelds in der Corona-Pandemie sehr hilfreich, um Entlassungen vorzubeugen. Ein weiterer wichtiger Schritt wäre, dass allen Arbeitslosen, die trotzdem ihren Arbeitsplatz verloren haben, spätestens nach einem Jahr systematisch eine Jobchance angeboten wird. Das zielt darauf, die Steigerung der Langzeitarbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit möglichst konsequent zu verhindern. Eine Jobchance könnte auch eine Maßnahme auf dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt sein. Dafür wäre der Ausbau der bestehenden arbeitsmarktpolitischen Förderprogramme notwendig. (Anmerkung der Redaktion: Auf dem zweiten Arbeitsmarkt können Arbeitsplätze nur mithilfe von öffentlichen Fördermitteln erhalten oder geschaffen werden.)

Am wichtigsten für die schnelle Beendung der weltweiten Corona-Pandemie wäre es aber, wenn Deutschland und möglicherweise eine neue Regierung die bisherige Blockade der Freigabe der Impfpatente im Rahmen der Welthandelsorganisation aufgeben würde. US-Präsident Biden hat im Mai einen Vorschlag für die temporäre Aufhebung des Patentschutzes von Corona-Vakzinen propagiert, dem sich in der Gesundheitsperspektive besser angeschlossen werden sollte. Das ist nicht nur ein Akt der Solidarität mit den ärmsten Ländern und Menschen der Welt. Denn die Pandemie kann nur besiegt werden, wenn die Impfquoten weltweit steigen. Andernfalls drohen auch in Deutschland als Reiseland weitere Corona-Wellen und die Entwicklung von gefährlicheren Mutationen des Coronavirus durch die unnötig längere Dauer dieser Pandemie.

Der Arbeitsmarkt gestaltet sich immer flexibler. Einige Wissenschaftler und Arbeitsmarktexperten erhoffen sich in Zukunft durch die Digitalisierung mehr Arbeitsplätze, die anderen befürchten einen starken Anstieg der Erwerbslosen. Was denken Sie, wie wird die Zukunft aussehen?

Anhand der offenen Stellenstatistik ist schon erkennbar, dass einzelne Wirtschaftsbereiche erheblich an Bedeutung zunehmen werden. Der Sozialbereich und das Gesundheitswesen zum Beispiel, Pflegekräfte werden mehr gebraucht werden. Die Corona-Pandemie wird einen nachhaltigen Digitalisierungsschub mit sich bringen. Im Wachstum ergeben sich dann wieder neue Chancen für Arbeitsuchende. Aktive Arbeitsmarktpolitik und Investitionen in ihre Qualifikation und Weiterbildung lohnen, um sich auf solche Entwicklungen vorzubereiten. Es gehört auch zu den Aufgaben eines Sozialstaats, die gesundheitliche und soziale Ungleichheit im Sinne der Daseinsvorsorge abzubauen.