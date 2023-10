Er hatte Auftritte vormittags live im deutschen Fernsehen. Lars Schaade saß dann als stellvertretender Leiter des Robert-Koch-Instituts (RKI) vor einer Kamera und berichtete über die Entwicklung der Corona-Pandemie. Und als damit Schluss war, als nur bei konkreten Anlässen live ins RKI geschaltet werden sollte, war es ebenfalls der Professor für Medizin, der das mitteilte: „Es gibt eine neue Phase in der Epidemie und eine neue Normalität im Alltag.“

Es könnte der Arbeitstitel für seinen künftigen Posten sein. An diesem Montag wird der 57-Jährige zum Chef des RKI ernannt. Seit April hatte er das Amt kommissarisch inne, übernommen von Lothar Wieler. Es wird eine andere Bundesbehörde sein, als die, für die Schaade damals vor der Kamera saß, und das hat mit dieser neuen Normalität zu tun. Sars-Cov-2 wird nicht der letzte Erreger sein, der für eine weltumspannende Welle von Infektionen verantwortlich sein wird. „Das RKI wird sich ganz auf Infektionskrankheiten konzentrieren“, sagt Schaade. Es sei richtig, die Vorbeugung vor den großen Volkskrankheiten wie Krebs, Demenz, Infarkte gesondert zu bündeln. Das übernimmt nun das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung.

Schaade ist Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, hat vor 20 Jahren an der RWTH Aachen in Medizinischer Mikrobiologie und Virologie habilitiert, war unter anderem im Bundesgesundheitsministerium mit übertragbaren Krankheiten befasst, Honorarprofessor an der Charité und Vizepräsident des RKI seit 2011. In dieser Funktion erlebte Schaade, wie wichtig es ist, schnell und angemessen auf rasch fortschreitende Infektionsgeschehen und biologische Gefahren zu reagieren.

In der Corona-Pandemie gelang das nicht immer, Schaade will das nun ändern, will den Umgang mit nationalen gesundheitlichen Krisen verbessern. Es gilt, die Balance zwischen der individuellen Freiheit und dem Schutz der Gesamtbevölkerung. „Mit Augenmaß“, so hat es Lars Schaade in die Kamera gesagt an jenem Apriltag 2020. Seither hat Deutschland lernen müssen, mit einer neuen Normalität im Alltag zu leben.