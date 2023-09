Karl Lauterbach hat mehr Geld für Forschung zu Long Covid in Aussicht gestellt. 60 Millionen Euro will der Bundesgesundheitsminister aufzutreiben versuchen. Damit würden insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung stehen. „Es fehlt Geld für Versorgungsforschung“, hat der SPD-Politiker an diesem Dienstag nach einem runden Tisch zum Thema Long Covid gesagt. „Ich werde im Haushaltsausschuss dafür werben“, so Lauterbach: „Wir lassen die Long-Covid-Patienten nicht im Stich.“

Noch in diesem Jahr soll eine Liste von Medikamenten zusammengestellt werden, die bereits für andere Erkrankungen zugelassen sind, aber für die Behandlung von Long Covid nach bisherigen Erkenntnissen vielversprechend erscheinen und in Betracht kommen. Eine Kommission am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte soll nun eine Liste von Arzneimitteln erarbeiten, die bei Long Covid verordnet werden dürfen und von den Krankenkassen auch bezahlt werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Am runden Tisch nahmen Patienten-Organisationen, Vertreter der Pharmaindustrie und des Gesundheitswesens sowie wie Experten aus der Medizin teil. „Wir brauchen Versorgungsnetzwerke“, sagte Carmen Scheibenbogen, Leiterin der Immundefekt-Ambulanz an der Berliner Charité. Es seien zwar an einige Universitäten Spezialambulanzen eingerichtet worden. Diese würden jedoch zum Teil finanziell ihre Grenzen erreichen. Außerdem müssten mehrere Fachrichtungen kooperieren. Deshalb: „Wir brauchen eine Anschubfinanzierung“, sagte die Professorin.

Scheibenbogen sprach sich für eine bessere Versorgung von Patienten mit ME/CFS aus. Die Erkrankung tritt nach Infektionskrankheiten auf. Durch die Corona-Pandemie hat die Zahl der Betroffenen noch einmal deutlich zugenommen. Es zählt zu den häufigsten Folgeerscheinungen einer Infektion mit Sars-Cov-2, von Post Covid, nach Schätzungen leiden bis zu 2,3 Millionen Menschen in Deutschland an diesem Syndrom. Es gebe für die ME/CFS-Patienten einige Medikamente, sagte Scheibenbogen: „Wir würden sie gerne einsetzen.“

Bisher nur wenig Interesse der Pharmaindustrie an ME/CFS

Ebenso würden die Charité-Professorin und andere Experten in der Therapieforschung vorankommen. Bisher habe es zehn Millionen Euro vom Bundesministerium für Forschung an finanzieller Unterstützung gegeben. Die Pharmaindustrie zeige wenig Interesse. „Wir haben nur kleine Therapieforschungen gemacht“, sagte Scheibenbogen, die darauf verwies, dass bei wissenschaftlichen Studien vom Antrag bis zur Umsetzung sehr viel Zeit vergehe.

Lauterbach versprach am Dienstag, dies ändern zu wollen. Er will ein Gesetz einbringen, das die Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigen würde. Der Minister verwies auf die USA, wo ein solches Prozedere wesentlich kürzer sei. Doch auch die Gesetzgebung nimmt hierzulande Zeit in Anspruch. Und von Long Covid Betroffene, vor allem aber von ME/CFS, brauchen rasch Hilfe. Das hat Karl Brooich vom runden Tisch am Dienstag mitgenommen. Der Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte sagte: „Wir brauchen jetzt Medikamente.“ Eine sogenannte Off-Label-Kommission werde nun Empfehlungen erarbeiten und eine Liste zusammenstellen.