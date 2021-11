Berlin - Die vierte Welle der Pandemie ist da. Manche lässt Corona unbeeindruckt. Andere pflegen daheim infizierte Kinder, sind selbst gerade erst genesen oder kämpfen mit dem Kontroll-Irrsinn der Berliner Verwaltung. Hier erzählen Redakteurinnen und Redakteure der Berliner Zeitung vom Alltag in schwierigen Zeiten.

Das gute Gefühl danach: Ich habe es hinter mir. Und bin erleichtert

Mein Hausarzt war der Erste, der sagte, ich solle auch das Positive an der Sache sehen. Ich saß mit verquollenem Gesicht in seiner Praxis, weil ich einen PCR-Test machen lassen wollte, um herauszufinden, ob ich mich wirklich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Trotz doppelter Impfung. Er halte es für wahrscheinlich, sagte mein Arzt, als er mich sah. Ich solle mich ins Bett legen, viel schlafen oder Filme schauen, mich gut ausruhen. Und dann froh sein, dass ich es hinter mir habe.

Dem Kontakt mit dem Virus, dem könne früher oder später sowieso niemand entgehen.

Das Ergebnis vom PCR-Test kam am nächsten Abend, es war positiv. Als Nächste sagte eine Freundin, ich sei bestimmt erleichtert. Geht so, sagte ich, und erzählte von meinem Kopfweh, der Nacht mit dem Fieber, meiner Erschöpfung. Tut mir leid, sagte meine Freundin. Aber habe nicht Drosten schon vor Wochen gesagt, dass jeder sich anstecken werde, auch Geimpfte?

Ich höre den Podcast von Christian Drosten, dem Chefvirologen von der Charité, schon seit einer Weile nicht mehr. Nach meiner zweiten Impfung im Mai hatte ich beschlossen, keine Angst mehr vor dem Virus zu haben und nicht mehr so viel über die Pandemie nachzudenken. Aber ich erinnerte mich an Schlagzeilen. Auch Drosten selbst rechne damit, dass ihn das Virus irgendwann erwische. Und eine Infektion könne bei Geimpften wie ein Booster wirken.

Als ich nachlas, stellte ich fest, dass er noch nicht diesen Herbst gemeint hatte, sondern die Zukunft, das nächste, vielleicht erst übernächste Jahr. Drosten rät aktuell jedem dringend zur dritten Impfung, um die vierte Welle abzumildern und den eigenen Schutz zu verbessern. Irgendwann aber würden dann Infektionen dafür sorgen, dass der Körper seine Abwehrkräfte immer besser trainieren kann.

Ich war damit ein bisschen zu früh dran, dachte ich, als es mir nach einer Woche besser ging. Aber ich spürte die Erleichterung. Die Angst davor, mich mit dem Virus anzustecken, war mit Beginn der vierten Welle wiedergekommen. Jetzt war sie weg. Wiebke Hollersen

Sorge um die krebskranke Mutter; „Ich betrachte das alles mit Schrecken“

Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal so wenig Verständnis für Impfverweigerer haben würde. Bei früheren Gelegenheiten – Masern zum Beispiel – ging mir das Zweifeln am Nutzen der Impfung und den wissenschaftlichen Erkenntnissen zwar auf die Nerven, aber doch irgendwie an mir vorbei. Musste halt jeder selbst wissen, ob er sich gefährdet oder nicht. Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen, empfinde ich allerdings als Bedrohung. Und zwar nicht nur, weil sie uns gerade den nächsten Corona-Winter bescheren.

Meine Mutter ist krank. Sie hat Krebs. Die Chemo-Therapie läuft. Im Anschluss ist eine Operation geplant – kurz vor oder kurz nach Weihnachten. Aufgrund ihres Alters und diverser anderer alterstypischer Vorerkrankungen wird sie danach mit ziemlicher Sicherheit ein Bett auf der Intensivstation brauchen.

Und das bei der derzeitigen Corona-Lage. Wo sie sich überall infizieren kann und selbst wenn sie die eigene Wohnung nicht mehr verlassen würde, jeder Besucher das Virus mitbringen kann. Wo sich Freunde nicht impfen lassen oder nicht testen, aber trotzdem zu Besuch kommen wollen. Wo ein darnieder liegendes Immunsystem keinerlei Schutz bietet. Wie die Dinge bei exponentieller Vermehrung von Krebszellen so liegen, lässt sich die Therapie aber weder abbrechen noch die Operation aufschieben, bis die Infektionszahlen im Frühjahr vielleicht mal wieder gesunken sind.

Ja, das ist subjektiv. Ich blicke nicht über allen Dingen schwebend auf diesen Corona-Herbst, die steigenden Inzidenzen, das Alarmgeschrei aus den Krankenhäusern, die Äußerungen von Politikern, dass bald auf den Intensivstationen der Republik kein freies Bett mehr zu haben sein wird. Aber wer tut das schon. Ich betrachte das alles mit Schrecken und entwerfe im Geist bereits eine wütende Trauerrede, wenn meine Mutter sich jetzt mit Corona infizieren sollte und daran stirbt. Dann wird sich kein Ungeimpfter dafür schuldig fühlen. Natürlich nicht. Aber für mich würde es so sein. Julia Haak

Berliner Zeitung/Markus Wächter Unterwegs in Corona-Zeiten: das Theater-Schiff „Stadtflussland Berlin“ auf der Spree.

Was gilt wo? Unterwegs im Berliner Bezirke-Corona-Chaos

Die Beobachtung ist nicht neu, doch sie sorgt nach wie vor dafür, dass sich Menschen aus anderen Städten ungläubig die Augen reiben: Wer sich in Berlin ummelden möchte, muss oft mit mehreren Monaten Wartezeit rechnen. Was absurd ist, wenn zugleich eine 14-tägige Frist für eben diese Ummeldung gilt.

Als wir im Oktober unseren Heimatbezirk wechselten, waren wir also wenig überrascht, den frühestmöglichen Termin in einem Bürgeramt erst für Mitte November angeboten zu bekommen. Das ließe sich weglachen, wenn man nicht zufällig in eine Pandemie-Welle geraten würde, in der sich die Tücken einer überlasteten Verwaltung vor dem Hintergrund der Berliner Kleinstaaterei schmerzhaft offenbaren.

Alles beginnt mit einem Anruf der Lehrerin unseres Sohnes: „Es gibt einen Corona-Fall in der Klasse.“ Nun, nicht irgendeinen, sondern beim Sitznachbarn des Sohnes. „Ich muss hiermit eine Quarantäne aussprechen, das Gesundheitsamt wird sich melden.“

Dass es das nicht tut, bekümmert uns zunächst nicht – es ist viel zu tun, der Brief wird schon kommen. Wir haben dann ohnehin andere Sorgen, als ein Corona-Test bei der kleinen Schwester anschlägt. Ein PCR-Test beim Arzt bestätigt den Befund. Und wieder: „Das Gesundheitsamt wird sich melden.“

Und tatsächlich kommt am nächsten Tag ein Anruf – doch bloß als Reaktion auf eine zuvor von uns geschriebene Mail. „Wir können Sie in der Datenbank gar nicht finden.“ Das System, so zeigt sich dann, hat aufgrund unserer alten Meldeadresse den Befund gleich an das Gesundheitsamt in unserem früheren Bezirk weitergeleitet. Dabei sind beim Kinderarzt, bei der Schule, in der Kita, die sich selbst alle im neuen Bezirk befinden, längst die aktuellen Daten hinterlegt.

Jetzt dürfen wir, selbst nicht gerade tiefenentspannt, die überarbeiteten Gesundheitsämter doppelt mit unserem Anliegen behelligen und dem Quarantänebescheid für unsere Tochter hinterherlaufen. Der, so steht zu befürchten, landet sonst im Orkus. Denn da öffentliche Stellen in Berlin ihre Briefe lieber mit einem privaten Anbieter versenden, nützt uns unser Nachsendeauftrag bei der Post herzlich wenig. Der Bescheid für unseren Sohn, so stellt sich dann heraus, ist längst an unsere alte Adresse gegangen – wo jemand schon das Namensschild vom Briefkasten entfernt hat.

Die Frage, welche der bezirklichen Corona-Verordnungen – ganz recht, jeder Bezirk hat sein eigenes Regelwerk! – für uns gilt, ist da fast schon nebensächlich. Philip Aubreville

Und täglich grüßt das Corona-Murmeltier

Ich reite doch gar nicht mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum, der menschliche Körper ist dafür einfach nicht geschaffen. Und trotzdem habe ich das unangenehme Gefühl, in einer Zeitschleife festzuhängen. Dabei glaubte ich, Corona hinter mir gelassen zu haben nach der zweiten Impfung im Sommer. Aber jetzt? Täglich grüßt das Corona-Murmeltier.

Hier nur mal das Beispiel eines kurzen Whatsapp-Austauschs vor einer Geburtstagsfeier, zu der Mitte November ein Freund eingeladen hatte: „Bist Du am Samstag bei Alexander? Ich werde unsicher wegen der hohen Zahlen.“ – „Du, ich gehe eher nicht.“ – „Wegen Corona?“ – „Yes, wegen Corona.“

Es ist ein Wortwechsel, der fast wörtlich auch im vergangenen Jahr stattgefunden hat, nur um einen Monat zeitversetzt, da ging es um eine Party im Oktober. Ich hänge auch wieder am Telefon, um meine Mutter zur Impfung zu schicken. Diesmal ist es der Booster. Und ich frage mich, was Weihnachten sein wird, ob wir zur Familie fahren können.

Frust macht sich in mir breit. Geht das alles wieder von vorne los? Hat Drosten nicht vergangenes Jahr versprochen, dass nach der dritten Welle Schluss ist, so wie jetzt angeblich die vierte Welle das Ende markieren soll? Hört das nie auf?

Noch ein frappierendes Zeitschleifen-Beispiel: Vor einem Jahr hatte ich Karten für „Berlin. Oranienplatz“ im Gorki-Theater, ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin. Dann kam der Lockdown. Nun habe ich wieder Karten, für dasselbe Stück im selben Theater, für einen Tag Mitte Dezember. Als ich sie bestellte, dachte ich an nichts Böses. Aber jetzt scheint es tatsächlich möglich, dass wir wieder nicht werden gehen können. Sisyphos fällt mir ein, dem immer dann, als er dachte, er habe es gleich geschafft, der Stein wieder entglitt, den Berg hinabrollte. Die Arbeit ging von vorne los.

Ein Kollege bot mir dieser Tage eine Wette an: Die Berlinale werde nicht stattfinden. Ich überlegte kurz und lehnte dann ab. Ist mir einfach zu unsicher. Susanne Lenz

Was mir in diesen Wochen fehlt: das Mitgefühl

Ich habe mich ans Masketragen, Abstandhalten, an Kontaktsperren und sonderbare Begriffe wie 2G- und 3G-Regeln gewöhnt. Woran ich mich aber nie gewöhnen werde, ist die zunehmende soziale Kälte. Ich spürte sie zuletzt an einem Sonntag in einer Brandenburger Klinik. Mein Partner wollte dort seinen kranken Freund besuchen, der dringend seine Unterstützung benötigte, und wurde gleich am Eingang abgewiesen.

Das Besuchsverbot macht mir weniger zu schaffen, mehr die Art und Weise, wie robust es umgesetzt wird. Was mir fehlt: Mitgefühl.

„Geht es um Leben und Tod“, fragte uns ein Arzt sehr barsch, als mein Partner versuchte, ihm die Dringlichkeit seines Besuchs deutlich zu machen. Er ist wie ich zweifach geimpft und wäre auch bereit gewesen, sich zusätzlich testen zu lassen. Der Mediziner ließ ihn trotzdem nicht hinein. Dass der Freund in Not war und etwas persönlich klären musste, schien an ihm abzuprallen. Unsere Beharrlichkeit schien zu nerven. „Sie kommen hier nicht rein. Ich lasse ihren Freund jetzt nach unten bringen“, sagte der Arzt.

Nach zehn Minuten schob er seinen Patienten im Rollstuhl zum Eingang. „So, hier ist ihr Freund“, sagte er schroff und stellte ihn samt Rollstuhl ab. Wir konnten drei Minuten mit Abstand sprechen. Immer wenn jemand vorbeiging, öffnete sich die Schiebetür und ein eisiger Windzug kam herein. Ich verspürte kurz den Impuls, die Hand des Freundes zu nehmen, dessen Augen so traurig über seiner Maske hervorblickten. Doch sie war unter weißen Einweghandschuhen verborgen.

Während die beiden Männer ins Gespräch vertieft war, beobachtete ich weitere Besucher. Sie ließen Koffer und Taschen mit Kleidung und Geschenke am Empfang zurück. „Diese Tüte ist ja vorbildlich beschriftet. Sogar mit Zimmernummer“, lobte der Pförtner einen älteren Herrn. Mein Blick blieb schließlich an eingestaubten Plastikpflanzen an der Wand hängen. Trostlos. Kerstin Hense

Der Riss, der durch unsere Familie geht

Unter diesem Text wird kein Name stehen. Zu groß ist meine Sorge, dass der Riss, der durch unsere Familie geht, noch größer wird. Unüberwindlich groß. Diese vierte Welle verlangt uns mehr ab als je zuvor.

Bis hierher haben wir es irgendwie geschafft: die Familie – Mutter, Vater, Schulkind, Kitakind – und die ungeimpfte Großmutter. Wir haben gegenseitig auf uns aufgepasst, Abstand gehalten, Tests absolviert. Wir saßen gemeinsam auf einer Eisscholle in diesem Corona-Meer. Doch seit es die Impfungen gibt, bleiben wir immer öfter im Packeis der Diskussionen stecken, drehen wir uns im Kreis, schaukeln wir uns auf, ecken wir knirschend an, navigieren wir im Nebel zwischen Eisbergen. Unsere Scholle hat einen Riss bekommen.

Meine Mutter will sich nicht impfen lassen. Was das in Kombination mit zwei kleinen Kindern, die täglich mit vielen anderen zusammen sind, bedeutet, muss ich nicht ausführen. Es zerreißt mich, dass die einzig logische Konsequenz wäre, meine Mutter nicht mehr zu sehen, um sie zu schützen. Wo es doch so einfach wäre, sich die Spritze abzuholen. „Wenn sie jetzt hinginge, wäre sie Weihnachten in einem sichereren Hafen“, denke ich. Es kostet mich Kraft, trotzdem offen und freundlich ihr gegenüber zu bleiben. Kraft, die ich für andere Baustellen nötiger hätte.

Jetzt, wo Ungeimpfte weitgehend vom sozialen Leben ausgeschlossen sind, kommt die Sorge um eine vereinsamende ältere Frau hinzu, die sich hinter ihren diffusen Ängsten verschanzt. Die Kinder lieben ihre Oma, ich meine Mutter. Als es neulich am Telefon einmal aus mir herausbrach, wie schwer ihre Haltung zu ertragen ist, wünschte sie mir Gelassenheit und Zuversicht. Es kämen doch auch wieder andere Zeiten, sagte sie. Es fühlte sich an wie ein Abschied, als würde ihr Teil der Scholle nun langsam, aber unaufhaltsam davontreiben.

Wir schließen die Luken, die See wird mit steigenden Inzidenzen rauer. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages an einem freundlicheren Ufer wieder nahekommen können.

Wieder Homeschooling wäre gut - der Wunsch einer 17-Jährigen

Anfang der Woche hat uns unsere Tochter Magdalena total überrascht. Es war am Morgen, wir unterhielten uns über die aktuelle Corona-Lage, die steigenden Inzidenzen, die Tests an der Schule, was noch kommen könnte. Da sagte sie, bereits in der Eingangstür auf dem Weg zum Bus: „Ich hätte gegen eine erneute Runde Homeschooling nicht einzuwenden.“

Am Abend nahm ich den Faden wieder auf. Ich dachte, Homeschooling sei lästig, man treffe seine Freunde nicht, fühle sich eingesperrt? „Ich finde, zu Hause kann ich mir die Zeit besser einteilen. Morgens bekomme ich meine Aufgaben – mit klaren Abgabeterminen. Wann ich die erledige, ist dann meine Sache“, erklärt sie. Sie ist jetzt in der 12. Klasse, Leistungskurse sind Geschichte und Biologie.

Noch ein Vorteil von Homeschooling: „Man reicht die Hausaufgaben ein, der Lehrer schaut sich alles an und gibt jedem Einzelnen ein Feedback.“ In der Schule werden die Hausaufgaben mündlich besprochen, vielleicht kommen zwei, drei Schüler dran.

Außerdem bekommen die Lehrer den Digitalunterricht ganz gut hin, sagt sie. Nicht alle, aber immer mehr. Wenn ich ein Teams-Problem habe, frage ich inzwischen meine Tochter.

Nicht alle in ihrer Klasse finden Homeschooling gut, räumt sie ein. „Vielleicht hat mir das nicht so viel ausgemacht, weil ich damals viel mit meiner besten Freundin zusammen gelernt habe.“ Die Freundin hat in der Tat manchmal mehrere Tage bei uns gewohnt oder umgekehrt. Ich erinnere mich noch gut, weil ich in der Zeit auch im Homeoffice war. Im Kinderzimmer lauschte ich dem Deutschunterricht meiner Tochter, im Wohnzimmer antwortete gerade die Freundin ihrer Spanischlehrerin. Nachteil: Ich konnte mir keinen Kaffee machen, weil das sonst zu laut geworden wäre. Die gemeinsamen Pausen, bis hin zum gemeinsamen Kochen, waren sehr schön. Homeschooloffice ist nicht schlecht. Also wieder zu Hause bleiben? Wechselunterricht wäre perfekt, sagt sie. Einen Tag in die Schule, einen Tag zu Hause. Da störe nur, dass man morgens unterschiedlich aufstehen müsse. Früh, wenn es in die Schule geht, später, wenn man zu Hause bleiben kann. „Da kommt man immer wieder aus dem Takt.“ Tobias Miller

Wenn die Enkelin an Corona erkrankt: Einsam bei Tiefkühlkost

Anfang November war es so weit: Die vierte Welle erfasste meine Familie, bis dahin waren wir unbeschadet davongekommen. Zum Glück erwischte es nicht meinen asthmakranken Vater. Aber meine 14-jährige Nichte steckte sich an, vermutlich in ihrer Schule auf dem Land in Franken.

Das Gesundheitsamt verlangte die strenge Isolierung des Mädchens im Kinderzimmer, das Essen sollte vor ihrer Tür abgestellt und möglichst jeder Kontakt zu ihr vermieden werden. Das ging ihrer Mutter – meiner Schwester – zu weit, zu den Mahlzeiten durfte die Infizierte raus – und sich, wenn auch mit großem Abstand, an den Familientisch setzen.

Nur einer musste der Runde fernbleiben: mein Vater, der sonst werktags immer zum Mittagessen kommt. Seit meine Mutter 2019 gestorben ist, wird der alte Herr von seiner jüngsten Tochter verköstigt und speist einmal am Tag im Kreis ihrer Familie. Kochen hat er nie gelernt. Und er will es jetzt, mit seinen 76 Jahren, auch nicht mehr.

Das gemeinsame Mahl ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen mein Vater unter Menschen und zu Wort kommt. Seit dem Tod meiner Mutter ist er viel allein. Er kannte stets nur die Arbeit, Freunde hat er keine, Hobbys auch nicht. Jetzt liest er viel, allein zu Haus.

In der Zeit, in der seine Enkelin leichte Covid-Symptome aufwies und infektiös war, blieb ihm mittags nur Tiefkühlkost. Er wärmte sich die Reste früherer Mittagessen auf und verspeiste sie im zu groß gewordenen Haus. Besser war’s. Eine Corona-Infektion könnte für ihn lebensbedrohlich sein. Daher hält er sich seit Beginn der Pandemie eisern an alle Auflagen. Für seine dritte Impfung stand er kürzlich stundenlang in der Kälte an.

Entgegen allen Erwartungen blieb die 14-Jährige die Einzige in der Familie, die erkrankte. Weder ihre Eltern infizierten sich, obwohl die Kranke schon mal gedrückt und getröstet worden war, noch ihre jüngere Schwester. Seit ein paar Tagen ist die Quarantäne aufgehoben, nun müssen meine berufstätige Schwester und mein Schwager morgens keinen Test mehr machen. Und mein Vater hat nun mittags wieder Gesellschaft. Mal gucken, wie lange. In der Grundschule meiner jüngeren Nichte treten längst auch gehäuft Corona-Fälle auf. Susanne Rost

Der positive Corona-Test und der Feind im Kinderbett

Und plötzlich war er da, der positive Corona-Test. Gerade hatten wir noch auf dem Küchenteppich gesessen, meine kleine Tochter ließ ein Playmobil-Pferd über die Brust ihres Papas hoppeln, die Sechsjährige saß plappernd daneben. P. hustete. „Ich glaube, ich werde krank“, sagt er. „Vielleicht solltest du einen Test machen?“, sagte ich.

Ein paar Minuten später standen wir um den Teststreifen herum und starrten auf die zwei hellrosa Streifen wie auf einen seltenen Käfer. Seit Monaten machten wir diese Tests, nie waren da zwei Streifen gewesen. Die Tests waren eine lästige Routine geworden. Manchmal hatte ich mich gefragt, ob sie überhaupt funktionierten.

Ich wich einen Schritt zurück. „Ähm, vielleicht setzt du mal eine Maske auf?“ Dann griff ich schnell nach dem Kind, das auf P.s Arm saß – und, weil es zwei Jahre alt ist und derzeit nur ungern ungefragt den Standort wechselt, sofort anfing zu weinen. Mit dem schreienden Kind auf dem Arm riss ich alle Fenster auf.

Seit wir beide geimpft waren, hatte ich immer weniger daran gedacht, was wäre, wenn wir uns ansteckten. Jetzt herrschte in meinem Kopf ein großes Durcheinander. Wen hatten wir getroffen, was hatte P. angefasst?

Die Frau an der Corona-Hotline sagte, dass die Kinder in Quarantäne müssen und P. in Isolation. Wie isoliert man in einer 70 Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Wohnung einen Corona-Patienten? Wir sperrten P. ins Kinderzimmer.

Dort lag er dann im Hochbett, während die Kinder nebenan die Wohnküche in eine Landschaft aus Legos, Playmobil, Puppen, Stofftieren, Puzzeln, Malblöcken verwandelten. Ich servierte Milchreis, Pfannkuchen, Fischstäbchen. Wenn im Radio ein Lied lief, das P. mag, drehten wir lauter, damit er merkte, dass wir ihn nicht vergessen hatten.

Nach 14 Stunden als Alleinunterhalterin saß ich abends auf dem Sofa, mein Gehirn fühlte sich an wie Brei, ich schaute Nachrichten. Jemand sprach darüber, dass es okay sei, sich nicht impfen zu lassen, es gelte schließlich das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Da hätte ich am liebsten den Fernseher angeschrien. Die Quarantäne hatte mich zur Wutbürgerin gemacht.

Bis die Erleichterung einsetzte. Wir hatten Glück. P. hatte einen milden Verlauf und niemanden angesteckt, nicht die Kinder, nicht mich, nicht die Freunde, Nachbarn, Kollegen, mit denen er Kontakt hatte. Es fühlt sich an, als seien wir gerade noch mal davongekommen. Der Winter hat noch nicht mal angefangen. Anne Lena Mösken

Corona und Fatalismus: Fast alles scheint gesagt, der Rest ist Déjà-vu

Corona ist wie eine menschenleere Kreuzung nachts in Berlin. Das leuchtende Rot der Ampel ist gut sichtbar, aber kein Auto weit und breit. Alle kennen die Vorschriften, die potenziellen Gefahren. Trotzdem bleiben nur wenige stehen. Die meisten wissen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, jetzt an dieser Ampel zu sterben.

Es herrscht Müdigkeit: Bei einigen beim Impfen, bei vielen beim Zuhören. Die Nachrichten verkünden ständig neue Höchstwerte, aber morgens vor der Schule sprechen wir Eltern nur selten darüber. Fast alles scheint gesagt, der Rest ist Déjà-vu. Wir erzählen, dass die Martinsgans am Vorabend ziemlich teuer war und ziemlich schlecht. Eine Mutter sagt, dass es Räuchermännchen auch mit dem Gesicht von Christian Drosten gibt.

Routine macht sich breit. Die einen boostern, die anderen verweigern weiter. Also: Maske, Homeoffice und Abstand – vor allem zu Fremden. Es ist vierte Welle, aber Freunde und Verwandte will ich nicht als potenzielle Gefährder ansehen. Als Geimpfter hoffe ich, dass die Impfung hilft und dass deshalb die Gefahr für mich in diesem Winter nicht größer sein kann als im ungeimpften Vorjahr. Andere glauben nicht an die Impfung. So ist die Realität.

Politiker wollen ein Maximum an Einschränkungen, Teile der Bevölkerung hören kaum zu und nehmen sich weiterhin ein Maximum an Freiheiten. An den Gaststätten hängen nun 2G-Schilder, aber kontrolliert wird das genauso wenig wie zuvor 3G.

Ein Freund hat Symptome. Er ist ungeimpft und hoffte wegen des mittelschweren Verlaufs, dass er Corona haben könnte und dann nicht mehr zu den Geächteten der Nation gehören würde, sondern als Genesener wieder teilnehmen könnte an der noch vorhandenen Spaßgesellschaft. Er hat kein Corona.

Meine Eltern erzogen mich zu großer Toleranz. Sie wuchs massiv durch die Diktaturerfahrung in der DDR und nun auch wieder in der Corona-Zeit. Unfehlbarkeit ist für andere da. Die Meinungen gehen auseinander, Freundschaften aber nicht. Was soll ich sagen, wenn der Freund sagt: „In meiner Altersgruppe ist es genauso wahrscheinlich, dass ich bei einem Autounfall sterbe oder an Corona.“ Es ist Nacht und die rote Ampel leuchtet vor sich hin. Jens Blankennagel