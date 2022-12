Im Netz wird die Frage aufgeregt diskutiert, doch es gab auch schon einen Todesfall. Ein Blick in Arzneimittelzulassung und Forschung lohnt sich.

Mit Medikamenten ist das so eine Sache. Am besten ist man wohl ohne sie dran, doch Millionen von Patienten allein in Deutschland kommen nicht mehr ohne sie aus.