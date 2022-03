Es war in beiden Fällen kein sanftes Handauflegen. Der Komiker Oliver Pocher ist fast vom Stuhl geflogen, als Rapper Fat Comedy ihn am Samstagabend vor laufender Handykamera am Rande eines Boxkampfes so hart ins Gesicht geschlagen hat, dass seitdem das halbe Netz aufgeregt darüber diskutiert, zumindest in Deutschland. Noch mehr Reichweite hatte nun Schauspieler Will Smith, als er die Oscarnacht dazu auserwählte, dem Kollegen und Komiker Chris Rock eine harte Rechte zu verpassen. Auch sein Opfer musste sich danach erst mal auf öffentlicher Bühne sammeln.

Im ersten Fall darf man wohl nicht von einer Kurzschlussreaktion ausgehen, wenn man die Hintergründe beachtet: Der wütende junge Mann wollte nach eigenen Angaben einen Freund und Rapper rächen, dem Vergewaltigung vorgeworfen wird. Pocher hatte sich öffentlich für das vermutete weibliche Opfer eingesetzt.

Im zweiten Fall wird nun darüber diskutiert, ob es eine Hollywood-typische Inszenierung von Will Smith war, sich öffentlich für seine Frau einzusetzen, da er in dem Film, für den er an diesem Abend ausgezeichnet wurde, ebenfalls einen Familienvater spielt, der sich für seine Familie einsetzt. So zumindest hat sich Smith selbst in seiner anschließenden Rede unter Tränen verteidigt. Eines jedenfalls dürfte sicher sein: Will Smith wird sich seine Aktion nicht bei Fat Comedy abgeschaut haben.

Bei aller Aufgeregtheit: Es bleibt Gewalt, was da an diesem Wochenende gleich zweimal in der Öffentlichkeit zelebriert wurde – und es ist verstörend, dass im Netz darüber so angeregt diskutiert wird, in welchen Fällen nun Gewalt angebracht sei und in welchen nicht. Leider passt das zu der hiesigen Diskussion um den von Putin angezettelten Ukraine-Krieg, in dem sich auch zumindest am Anfang erstaunlich viele Deutsche extrem kriegslüstern zeigten und zum Angriff bliesen – bis sie merkten, dass das eine Spirale der Gewalt auslösen könnte, die am Ende sie selbst betrifft.

Es gibt eine weitere Parallele zwischen der deutschen und der Hollywood’schen Backpfeife: Beide Male sind die Opfer Komiker. Auch wenn man beiden hier eher schlechten Humor attestieren darf, sollte spätestens seit dem Anschlag auf Charlie Hebdo ausreichend deutlich geworden sein, dass Humor und Satire niemals mit Gewalt beantwortet werden dürfen. Deshalb noch mal zum Mitschreiben: Nein, nicht mal böse oder dumme Menschen dürfen geschlagen werden. So ist das in unserer Gesellschaft rechtlich geregelt.

Eine dritte erstaunliche Parallele findet sich an diesem Wochenende der Backpfeifen: Es geht im Hintergrund um Frauen. Und um Männer, die öffentlich über Frauenkörper verhandeln wollen, in beiden Fällen sogar mit Gewalt. Das zeigt leider, wie rückschrittlich wir in diesen Fragen immer noch sind.

Da stellt allen Ernstes eine Schauspielerin ihr Haupt zur Verfügung, um eine Krankheit öffentlich zu machen, an der allein in Deutschland bis zu 1,5 Millionen Menschen leiden, und die vor allem bei Frauen zu großen Schwierigkeiten bezüglich ihrer öffentlich wahrgenommenen Weiblichkeit führen kann: Alopecia areata ist der medizinische Ausdruck für kreisrunden Haarausfall, Jada Pinkett Smith leidet offensichtlich unter einer leichten Form. Sie hat trotzdem den Mut, mit ihrem eigenen Körper darüber eine Debatte anzustoßen, inwieweit eine volle lange Haarpracht eine Frau ausmacht – und was passiert? Ein Komiker macht bei der weltgrößten Hollywood-Veranstaltung öffentlich Witze darüber. Und ihr eigener Mann schlägt zu.

Das offenbart die hochgereizte Stimmung, in der wir gerade leben, in der einerseits jede öffentliche Äußerung als Angriff auf die ureigensten Werte angesehen werden kann, die es bis aufs Blut zu verteidigen gilt (Pocher vs. Fat Comedy), und in der andererseits allein die Frisur einer Frau öffentlich so wichtig wird, dass darüber politische Programme platzen (gell, liebe „Fridays for Future“-Aktivisten) oder die Oscar-Verleihung zur Farce gerät. Wiederkehrende Gewaltausbrüche stehen in der Medizin oft für die schlichte Unfähigkeit, Konflikte zu lösen – das gilt für Individuen wie für ganze Gesellschaften.