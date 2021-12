Berlin - Unser alltägliches Leben in der Corona-Pandemie ist geprägt von einem großen Widerspruch: Die Maske muss in den Fluren des Büros getragen werden, zum Beispiel auf dem Weg in die Kaffeeküche oder zur Toilette. Aber sobald man am Arbeitstisch sitzt, darf der Mundschutz wieder abgenommen werden. Das ist nur ein Beispiel von vielen.