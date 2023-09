Wie groß ist die Gefahr, nach einer Corona-Infektion Long Covid zu bekommen? Forscher aus den USA halten das Risiko für überschätzt. Jedenfalls kommen sie zu dem Schluss, dass viele wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Krankheitsverläufen schwere methodische Mängel aufweisen. Die Forscher veröffentlichten ihre Analyse im Fachjorunal „BMJ Eveidence-Based Medicine“, wie die Plattform Science Media Center (SMC) jetzt berichtete.

Dem Bericht zufolge potenziert sich das Problem dadurch, dass methodisch unsaubere Arbeiten Eingang in Meta-Analysen finden. Die US-Forscher um den Onkologen Vinay Prasad befürchten, in der Bevölkerung würden unangemessene Ängste geschürt. Zu den methodisch bedenklichen Vorgehensweisen rechnen Prasad und sein Team unter anderem, dass in Studien Kontrollgruppen fehlen würden oder ungeeignet seien, was Rückschlüsse auf die Häufigkeit von Long Covid verfälsche.

Es sei jedoch notwendig, die Symptome von Infizierten und nicht Infizierten zu vergleichen. Dies sei häufig nicht passiert. Die US-Forscher halten unter anderem fest: Würde man sich auf Studien mit geeigneten Kontrollen beschränken, sähe man bei Kindern bis vier Wochen und bei Erwachsenen unter 50 Jahren bis zwölf Wochen nach der Infektion nur geringe bis keine Unterschiede in der Häufigkeit der gemeldeten Symptome.

Die jetzt vorgestellte Arbeit ist laut SMC lediglich als wissenschaftlicher Meinungsbeitrag zu verstehen. Eine detaillierte Untersuchung liege der Publikation nicht zugrunde. Gegenüber der Plattform äußerten sich verschiedene deutsche Wissenschaftler. Peter Berlit etwa sieht ebenfalls methodische Mängel. „Die unzureichenden Kontrollgruppen in vielen Untersuchungen haben sicherlich dazu beigetragen, dass das Krankheitsrisiko heute überschätzt wird“, sagt der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN).

Experte: Viele bei Long Covid beschriebene Symptome auch bei anderen Infektionen

Sogar viele Ärzte beurteilten aus ihrer täglichen Praxis die Zahl der Long-Covid-Patienten als viel zu hoch angesetzt, so Berlit. „Wenn wir uns wirklich gut gemachte Studien anschauen, in denen Covid-19-Patienten mit Patienten verglichen werden, die ähnlich schwer an anderen Atemwegsinfektionen erkrankt waren, sieht man, dass es für langanhaltende Symptome bei Covid-19 kaum eine erhöhte Frequenz gibt“, so der Berlit gegenüber SMC.

Die häufig bei Long Covid beschriebenen Symptome sind meist nicht spezifisch für eine Corona-Infektion. Das chronische Müdigkeitssyndrom etwa tritt auch bei anderen viralen Infektionen auf. „Es gibt auch recht spezifische Muster neurokognitiver Störungen, die länger anhalten können. Aber einzig und allein Covid-19 zuzuschreiben sind die aller wenigsten langanhaltenden Symptome.“

Andreas Stallmach vom Uniklinikum Jena sieht bei den US-Autoren selbst Unschärfen in der Darstellung. Der Leiter des dortigen Long-Covid-Zentrums fragt: „Reden wir über ,Long Covid‘ oder ,Post Covid‘?“ Die Autoren verwendeten die Begriffe nicht gut definiert und würden sie teilweise durcheinanderwerfen. „Sie definieren in ihrem Beitrag Long Covid als Beschwerden oder Symptome, die für mehr als zwölf Wochen nach Infektionen anhalten.“ Dieser Zeitraum werde unter anderem in der deutschen Leitlinie als Zeitraum für Post Covid verstanden.

Clara Lehmann betont derweil die Bedeutung wissenschaftlicher Standards. Die Leiterin der Post-Covid-Ambulanz der Uniklinik Köln sagt: „Es ist von äußerster Wichtigkeit, eine objektive Grundlage wiederherzustellen und uns nicht von Emotionen, politischem Druck oder persönlichem Leidensdruck leiten zu lassen.“ Die Wahrung der Integrität und Qualität der wissenschaftlichen Forschung sei von entscheidender Bedeutung, um genaue und zuverlässige Informationen zu gewährleisten. „Es ist eine gemeinsame Verantwortung der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Gesellschaft, sicherzustellen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse auf diesen Prinzipien beruhen.“