Long Covid: Umgang mit Corona-Spätfolgen sagt viel übers Gesundheitssystem aus

Diese Woche muss nach dem Geschmack von Karl Lauterbach gewesen sein. Der Bundesgesundheitsminister scheut ja nicht gerade das Licht der Öffentlichkeit. Auf drei medienwirksame Auftritte kam er binnen drei Tagen. Es ging um die Versorgung mit Arznei im Herbst und Winter, zuvor um ein Gesetz, das für Transparenz sorgen soll, wenn demnächst Deutschlands Krankenhäuser in Leistungsklassen eingeteilt werden. Wenn geregelt wird, welche Klinik was machen darf.

Zum Auftakt hatte sich Lauterbach mit Long Covid befasst, bis zu einer Million Menschen sind geschätzt daran erkrankt. Der SPD-Politiker sicherte zunächst 40 Millionen Euro zu, die in die Erforschung von Therapien fließen sollen. Er stellte weitere 60 Millionen Euro in Aussicht, woher auch immer sie kommen mögen angesichts eines Schulden bremsenden Finanzministers.

Am Umgang mit den Spätfolgen der Corona-Pandemie wird ein Dilemma des deutschen Gesundheitssystems erkennbar: Daseinsvorsorge soll nach marktwirtschaftlichen Prinzipien organisiert werden, einerseits. Andererseits greifen Kostenträger, greifen Staat oder Krankenkassen regulierend ein. Unter anderem bei Arzneimitteln und Kliniken ist das eine Art systemische Grunderkrankung, an der Lauterbach nun herumdoktert: Kostendruck treibt die Patientenversorgung vielfach an ihre Leistungsgrenzen und darüber hinaus. Da gerät schon mal die Suche nach einem Termin beim Facharzt oder nach einem Medikament oder der Aufenthalt in einer Rettungsstelle für Patienten zum Stresstest.

Dass es auch anders geht, zeigte sich während der Pandemie, als der Bund etwa 440 Milliarden Euro für den Kampf gegen Corona ausgab, wie das Finanzressort unlängst vorrechnete. Bescheiden sind dagegen die jetzt avisierten 40 Millionen für Forschung zu Long Covid, Post Covid, Post Vac, zu Komplikationen nach Infektion oder Impfung. Bereits im März 2022 forderten Betroffene im Gesundheitsausschuss des Bundestags größere finanzielle Anstrengungen. Passiert ist seither wenig.

Kampf gegen Langzeitfolgen der Pandemie eine Frage der Menschlichkeit

Damals wiesen Patientenvertreter auf die gesamtgesellschaftlichen Folgen durch Hunderttausende Langzeiterkrankte hin. In der zurückliegenden Woche nun legte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie vor, die alle Ökonomen unter den Gesundheitspolitikern interessieren dürfte, somit auch den Gesundheitsökonomen Lauterbach. Die Stichprobe ergab, dass im Schnitt ein Erkrankter etwa 22.200 Euro binnen 237 Tagen kostet.

Allein durch ME/CFS, jener mit Corona bekannter gewordenen postinfektiösen Erkrankung, könnte Deutschland jährlich ein volkswirtschaftlicher Schaden von 7,4 Milliarden Euro entstehen, geht man von einer Viertelmillion Betroffenen aus und legt für Europa angestellte Berechnungen zugrunde. Dass hierzulande weiterhin herumgeschätzt werden muss, um ein ungefähres Lagebild bei Post Covid zu erhalten, spricht Bände. Wäre früher in ein Netz spezialisierter Hausarztpraxen und interdisziplinäre Schwerpunktambulanzen investiert worden, wäre die medizinische Basis über die komplexen Krankheitsbilder aufgeklärt worden, dann wäre Deutschland auch hier viel weiter.



Aufklärung und Aufbau von Netzwerken sind eine Frage des Geldes. Der Kampf gegen die Langzeitfolgen der Pandemie jedoch ist vor allem eine Frage der Menschlichkeit. Was sagt es über politisch Verantwortliche aus, wenn sie ein solches Problem lange nicht ernst nehmen? Die Antwort darauf wird jeder selbst finden.