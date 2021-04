Duisburg - In Sicherheit: Das Katta-Baby schmiegt sich eng an seine Mutter Katja. Hier verschläft es eingekuschelt die meiste Zeit des Tages, nur manchmal schauen seine verträumten Knopfaugen hervor und beobachten seine Umgebung. Der Duisburger Zoo freut sich über den niedlichen Nachwuchs in der Katta-Familie: Gerade einmal zwei Wochen ist das noch namenlose Flauschknäuel alt und nicht größer als die Handfläche eines Menschen. Um einen Blick auf das wohlbehütete Jungtier zu erhaschen, müssen die Tierpfleger die Mutter mit der Lieblingsspeise ablenken: Heuschrecken.

Die Männchen sind die rangniedrigsten Tiere der Gruppe