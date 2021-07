Corona bei Haus- und Nutztieren

:

Mäuse, Katzen, Affen: Unsere Tiere und das Corona-Risiko

Ob zu Hause, in Zoos oder auf Farmen: Das Coronavirus steckt auch Tiere in unserer Umgebung an. Können gefährlichere Virusvarianten zum Menschen zurückkehren?

Artikel anhören