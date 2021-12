Berlin - Die EU-Kommission hat Deutschland in dieser Woche vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagt. Der Grund: Die Bundesrepublik habe nicht genug unternommen, um artenreiches Grünland, insbesondere Heuwiesen und Bergwiesen, in den sogenannten Natura-2000-Gebieten zu schützen, die auch in Berlin zu finden sind. Dabei handelt es sich um ein EU-Netzwerk von Gebieten, die eine wichtige Rolle bei der Erhaltung von gefährdeten oder typischen Lebensräumen und Tierarten spielen.

In Berlin betrifft die EU-Klage die Schutzgebiete Tegeler Fließtal, Spandauer Forst, Falkenberger Rieselfelder, Pfaueninsel und Grunewald, teilt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mit. Der Zustand der geschützten Arten und Lebensräume in den Natura-Gebieten darf sich nach EU-Recht nicht verschlechtern. Doch in Deutschland hätten sich in den vergangenen Jahren immer mehr artenreiche Wiesen in den verschiedenen geschützten Gebieten erheblich verkleinert oder seien gar gänzlich verschwunden, schreibt die EU-Kommission. Schuld sei vor allem die nicht nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung.

Übernutzung der Schutzgebiete

In den entsprechenden Berliner Schutzgebieten sei vor allem die intensive Nutzung, aber auch die Umwandlung von Grünland in Acker sowie Überdüngung und Pestizideinsatz schuld, teilt der Nabu mit. Die Übernutzung der Berliner Schutzgebiete sei Grund zur Sorge. Vor allem Müll, Trampelpfade, Wildcamper oder frei laufende Hunde seien ein großes Problem.

Eine Aufstockung des Personals in den Berliner Naturschutzbehörden ist nach dem Nabu zwingend notwendig, um eine angemessene Pflege und das Monitoring der Schutzgebiete auch sichern zu können. Der Schutz der sogenannten Mähwiesen sei essenziell. Denn mit ihrer Vielzahl an Kräutern und blühenden Pflanzen seien die Wiesen ein wichtiger Lebensraum bedrohter Tierarten, wie zum Beispiel der Schmetterlinge Großer Feuerfalter und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling.

Umweltverbände fordern daher bereits seit Jahren, artenreiches Grünland besser zu schützen und dafür eine ausreichende Honorierung für Landwirtinnen und Landwirte bereitzustellen.

Appell an den Berliner Senat

Die Ankündigung der EU-Kommission sei nun ein klarer Appell sowohl an den Bund als auch an den künftigen Berliner Senat, das Thema Naturschutz ernst zu nehmen, sagt Juliana Schlaberg, Naturschutzreferentin des Nabu Berlin. „Im Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Rot spielt der Naturschutz leider fast keine Rolle, aber immerhin versprechen die Parteien, den Naturschutz personell zu stärken. Das begrüßen wir ausdrücklich und fordern konkret mindestens zehn neue Stellen für die Oberste Naturschutzbehörde!“

Die EU-Kommission ist in ihrer Klage sehr klar: Neben Flächenverlust und fehlender Überwachung der Gebiete kritisiert sie vor allem, dass keine verbindlichen Schutzmaßnahmen wie Mahd- oder Düngebeschränkungen festlegt worden sind. „Es muss den Politikerinnen und Politikern klar werden: Wenn der Senat den Naturschutz jetzt nicht endlich konsequent anpackt, geht Berlin nicht nur seine Artenvielfalt verloren, sondern es wird auch richtig, richtig teuer!“

Bereits im Februar hatte die EU-Kommission Deutschland wegen unzureichenden Schutzes der Natura-2000-Gebiete verklagt. Brüssel kritisierte damals, dass Deutschland eine große Anzahl von Gebieten noch nicht als Schutzgebiete ausgewiesen habe.