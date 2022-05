Baltimore - Es war ein historischer Moment: Im Januar dieses Jahres hatten US-Chirurgen einem schwer Herzkranken als Ersatzorgan erstmals ein genetisch verändertes Schweineherz eingesetzt. Zwei Monate später verstarb der Mann. Ein Bericht zeigt nun, was offenbar die Ursache dafür war. Er wirft auch ethische Fragen auf.

Der 57-jährige David Bennett war Handwerker und stammte aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Maryland. Der Patient hatte schon einen problematischen Weg hinter sich. Er saß sechs Jahre wegen eines Verbrechens im Gefängnis, weil er 1988 einen Mann in einer Bar mit Messerstichen schwer verletzt hatte. Seine Therapie als Herzpatient vernachlässigte er, kontrollierte seinen Blutdruck und andere Gesundheitsprobleme nur unzureichend, sodass sein Zustand am Ende lebensbedrohlich wurde: mit schwerer Herzinsuffizienz, also Herzschwäche, und Kammerflimmern. Nur ein Spenderorgan konnte ihn noch retten.

Sondergenehmigung durch US-Behörde

Doch die behandelnden Ärzte der University of Maryland School of Medicine (UMSOM) in Baltimore sahen ihn als ungeeignet dafür an. „Ein menschliches Organ gilt als sehr kostbar“, sagte Muhammad Mohiuddin, ein leitender Mediziner der UMSOM, in einem Science-Artikel. „Die Hauptsorge war, ob man das Herz einer Person geben sollte, die möglicherweise nicht in der Lage ist, sich darum zu kümmern.“ In den USA warten immerhin etwa 110.000 Menschen auf eine Organspende. Also beantragten die Mediziner mit Bennetts Zustimmung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Sondergenehmigung, um ein Schweineherz zu transplantieren. Und sie erhielten die Genehmigung im Rahmen einer sogenannten Anwendung aus Mitgefühl (Compassionate Use).

An der Möglichkeit, Schweineherzen zu verpflanzen, wird seit langem geforscht. Die Organgrößen von Schweinen passten gut zum Menschen, sagen Xenotransplantationsforscher, die sich mit der Kompatibilität von Tier und Mensch befassen. Das altgriechische Wort „xénos“ bedeutet „fremd“ oder „Fremder“. Herzklappen von Schweinen und Rindern werden bereits seit Jahrzehnten bei Menschen eingesetzt. Doch zur Verpflanzung eines ganzen Organs sind viel umfassendere Vorbereitungen nötig.

„Dafür mussten über Jahre hinweg schrittweise genetische Veränderungen in Schweine eingebracht werden, damit die porzinen Gewebe nicht sofort vom menschlichen Immunsystem erkannt und angegriffen werden, was zu einer raschen und unumkehrbaren Abstoßung des ganzen Herzens führen würde“, erklärt die Immunologin Christine Falk, Leiterin des Instituts für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Der Begriff „porzin“ bedeutet: „zum Schwein gehörend“ oder „vom Schwein stammend“. So wie etwa die Begriffe „murin“ für Maus, „bovin“ für Rind und „human“ für Mensch stehen.

Zehn genetische Veränderungen

Aus dem Schweinegenom seien Gene entfernt worden, die bestimmte Zuckerstrukturen auf Schweinezellen bildeten, erklärt Christine Falk. Menschliche Antikörper erkennen diese Zucker als fremd. „Sie müssen wirklich so viel Antikörperbindung wie möglich im Voraus beseitigen, damit das Transplantat länger überlebt“, sagte Joseph Tector, ein Chirurg der University of Miami, in einem Science-Artikel. Auch ein Wachstums-Gen sei entfernt worden, damit das Herz nicht zu einer Art Übergröße heranwachsen könne, sagt Christine Falk.

Außerdem habe man „sogenannte endogene retrovirale Sequenzen“ entfernt, die zum Schweinegenom gehörten. Die Schweine seien zudem mit humanen Genen ausgestattet worden: um die Immunerkennung und Abstoßung zu minimieren, Entzündungen zu hemmen, die normale Blutgerinnung zu fördern und Blutgefäßschäden zu verhindern, heißt es im Science-Artikel. Insgesamt habe es zehn genetische Veränderungen gegeben.

Die Transplantation des Schweineherzen fand am 7. Januar 2022 in Baltimore statt. Das Herz stammte von einem gentechnisch veränderten Schwein des Biotech-Unternehmens Revivicor. In jüngsten Experimenten hatten Paviane, denen solche Schweineherzen eingepflanzt wurden, bis zu neun Monate überlebt. David Bennett erhielt dennoch ein sehr starkes, experimentelles Immunsuppressivum, was Kritiker als ethisch problematisch sahen. Ein weiterer Kritikpunkt: Das Schweinherz wurde zuvor in einer Nährlösung gebadet, die unter anderem gelöstes Kokain enthielt. Das sollte verhindern, dass das Herz nach der Transplantation „zu stottern“ beginnt. Für all das brauchte es Genehmigungen.

Die komplizierte Verpflanzung durch das Team um den Chirurgen Bartley Griffith funktionierte. Bereits fünf Tage später hieß es, David Bennett sei nicht mehr an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen: „Sein Herz schlägt gut. Er erholt sich weiter“, sagte eine Krankenhaussprecherin. Zeichen für eine Abstoßung gab es nicht. Die Familie von Bennett war dankbar für die geschenkten gemeinsamen Wochen, „für jeden innovativen Moment, jeden verrückten Traum, jede schlaflose Nacht, die in diese historische Anstrengung geflossen sind“, wie Bennett junior sagte.

Beim Nasenabstrich nicht entdeckt

Auch einen Monat nach der Transplantation ging es dem Patienten „den Umständen entsprechend gut“. Er sei wach, ansprechbar und wolle bereits nach Hause gehen, hieß es. Doch dann kam es zu der Entwicklung, über die jetzt Forscher der University of Maryland in der Zeitschrift Technology Review berichtet haben. Offenbar wurde ein gefährliches Virus aktiviert, das im Spenderschwein durch Labortests nicht nachgewiesen worden war. Das Viruserbgut in dem verpflanzten Schweineherzen könne zu der plötzlichen Verschlechterung des Patienten einen Monat nach der historischen Transplantation beigetragen haben, sagte der leitende Chirurg, Bartley Griffith. Der Patient starb am 8. März 2022.

Bei dem Erreger handelt sich um ein sogenanntes porcines Cytomegalovirus (PCMV). „Cytomegaloviren existieren auch beim Menschen, jedoch sind sie nicht zwischen unterschiedlichen Spezies übertragbar“, erklärt Konrad Fischer, Leiter der Sektion Xenotransplantation der Technischen Universität München. Die beim Schwein vorkommenden Viren seien vor allem eine Gefahr für das Transplantat, denn durch die starke Unterdrückung des Immunsystems könne dieses die PCMV-Infektion im Transplantat nicht mehr bekämpfen, „wodurch sich das Virus ungehemmt in dem Organ vermehrt und so zur Abstoßung führt“, sagt Konrad Fischer.

„Obwohl das Schwein der Firma Revivicor mehrfach auf dieses Virus über Nasenabstriche überprüft wurde, konnte die Infektion anscheinend nicht festgestellt werden“, so der Forscher. „Dies könnte daran gelegen haben, dass das Schwein in diesem Zeitpunkt keine akute Virusinfektion hatte, aber sich bereits zuvor mit dem Virus infiziert hatte.“ Für zukünftige Transplantationen müsse die Virenfreiheit der Spenderschweine garantiert werden – und zwar über weitaus genauere PCR-Tests und Antikörpernachweise.

Forscher sehen dennoch Erfolg

Befragte deutsche Forscher sehen in der Transplantation dennoch einen Erfolg. „Das transplantierte Schweineherz funktionierte im Empfänger zwei Monate“, sagt Joachim Denner von der Freien Universität (FU) Berlin. „Wem dieser Zeitraum zu wenig erscheint, der sei daran erinnert, dass der Patient mit der weltweit ersten Transplantation eines menschlichen Herzens lediglich 18 Tage überlebte, der erste Patient in Deutschland sogar nur 27 Stunden.“ Denner ist Leiter der Arbeitsgruppe Virussicherheit der Xenotransplantation am FU-Institut für Virologie.

Das große Problem ist der Mangel an menschlichen Spenderorganen. Allein in Deutschland standen Ende 2020 etwa 700 Menschen auf der Warteliste für eine Herztransplantation. Etwa 300 Herzen werden pro Jahr transplantiert. Die Wartezeit liegt zwischen sechs und 24 Monaten. Viele Menschen sterben, weil es kein passendes Organ gibt. Auch aus diesem Grund forsche in Deutschland ein Verbund um den Münchner Herzchirurgen Bruno Reichart seit Jahren an den tierexperimentellen Voraussetzungen für klinische Xenotransplantationen, teilt das Science Media Center (SMC) mit.

Ethische und psychosoziale Fragen

Die bayerische Firma XTransplant wolle Minischweine der Auckland-Landrasse „gentechnologisch vermenschlichen“, sodass auch hierzulande erste klinische Versuche mit Schweineorganen vertretbar werden. Nach Angaben der Firma sollen erste gentechnisch veränderte Schweine frühestens 2024 für klinische Studien zur Verfügung stehen. Bevor das Paul-Ehrlich-Institut die Genehmigung für erste klinische Prüfungen hierzulande erteilen kann, dürften weitere Tierexperimente mit Primaten erforderlich werden.

Forscher aus München hatten 2019 eine repräsentative Gruppe von Menschen nach ihren Einstellungen zu Xenotransplantationen befragt. Denn neben den medizinischen gibt es wichtige rechtliche, politische und ethische Fragen, beginnend bei der Zulässigkeit genetischer Tierexperimente. Hinzu kommen wichtige psychosoziale Fragen. Wer das Herz als „Sitz der Seele“ betrachtet, hat vielleicht grundsätzliche Probleme mit der Verpflanzung eines Schweineherzen. Bei anderen Menschen gibt es religiöse Gründe, die dagegen sprechen. Außerdem berichten auch Menschen, die humane Spenderherzen verpflanzt bekommen haben, von psychischen Problemen – was ganz normal ist. Am Ende ist eine Transplantation immer der allerletzte Ausweg aus einer absoluten Notsituation.