Medikamente: Wenn die falsche Pille lebensgefährlich wird

250.000 Menschen müssen pro Jahr in Deutschland wegen Fehlern bei der Medikation ins Krankenhaus. Ein Aktionsbündnis will, dass sich das ändert.

Plötzlich stand sie allein da, die Auszubildende im dritten Lehrjahr. Allein auf einer Seite des Flurs einer neurologischen Station. Den anderen Teil übernahm eine examinierte Krankenschwester, die anderen Pflegekräfte der Frühschicht hatten sich kurzfristig krankgemeldet. Angst stieg in der jungen Frau auf, als sie an die Patienten mit Parkinson dachte, die gleich ihre Medikamente erhalten sollten, pünktlich, das ist bei Parkinson wichtig. „Ich hatte vorher noch nie Medikamente ausgeteilt, kannte deren Wirkungen und Nebenwirkungen nicht“, hat die Auszubildende später erzählt.

Die Geschichte hat sich vor einiger Zeit in einem Berliner Krankenhaus zugetragen. Sie ging gut aus, denn rechtzeitig nahte Verstärkung. Trotzdem passt diese Episode gut zum Welttag der Patientensicherheit, der an diesem Samstag begangen wird. „Medication without harm“ ist diesmal sein Motto: Medikation ohne Schaden. Pro Jahr müssen rund 250.000 Menschen in Deutschland in ein Krankenhaus eingewiesen werden, weil sie die falschen Präparate genommen, sie zur falschen Zeit oder falsch dosiert bekommen haben.

„40 Prozent der Patientinnen und Patienten, die drei oder mehr Medikamente einnehmen, haben schon einmal Probleme festgestellt“, sagt Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS). Rund die Hälfte der Menschen im Alter zwischen 70 und 79 Jahren bekommt sogar fünf und mehr verschiedene Präparate regelmäßig. Die Fehler unterlaufen ihnen oft in den eigenen vier Wänden. Und oft werden die dadurch verursachten Beschwerden von Medizinern als eigenständige Symptome interpretiert und mit einer weiteren Arznei behandelt.

Jeder Heimbewohner hierzulande klagt im Durchschnitt einmal pro Jahr über Nebenwirkungen. In 60 Prozent der Fälle wären diese vermeidbar. Etwa fünf Prozent der stationären Aufnahmen in Kliniken gehen auf solche unerwünschten Effekte zurück. Wobei die Dunkelziffer hoch sein dürfte. Einer älteren Studie aus dem Jahr 2003 zufolge erkennen Notärzte bei stationären Aufnahmen knapp 57 Prozent dieser Effekte nicht.

600 Millionen Euro Mehrkosten durch falsche Medikation

Das ist lebensgefährlich, wie norwegische Forscher herausfanden. Sie führten mehr als 18 Prozent der Todesfälle in Krankenhäusern auf Medikamente zurück. Und auch die gesellschaftlichen Folgen sind enorm. „In Deutschland machen Medikationsfehler hochgerechnet 1,8 Millionen zusätzliche Krankenhaustage aus und verursachen Kosten von circa 600 Millionen Euro pro Jahr“, sagt Hecker.

Ein chronischer Mangel an Fachkräften in Kliniken und Einrichtungen der Pflege ist eine der Hauptursachen für Fehler bei der Medikation. Nicht immer geht es so glimpflich ab wie im Fall der Berliner Auszubildenden. Das Aktionsbündnis empfiehlt zwar ein Vier-Augen-Prinzip, rät dazu, dass sich das Personal bei der Ausgabe von Medikamenten gegenseitig kontrolliert. Doch hohe Arbeitsbelastung und großer Zeitdruck lassen dies oft nicht zu. Fehler bleiben unbemerkt.

Die prekäre Personalsituation ist das Kernproblem der Pflege. Es existiert nicht erst seit der Corona-Pandemie, wurde lediglich durch die zusätzliche Belastung stärker sichtbar. Allein für Berlin hat das Deutsche Krankenhausinstitut errechnet, dass bis 2030 etwa 10.000 Beschäftigte in der Kranken- und Altenpflege fehlen werden. Kurzfristig lösen lassen sich dagegen andere Ursachen für falsch angewandte Arznei.

Nicht selten ist die Medikationsliste lückenhaft. Mal fehlen Präparate, die ein Patient nimmt, oder enthalten Präparate, die der Patient nicht mehr nimmt. Mal stimmt die Dosierung nicht. Sofern eine Medikationsliste überhaupt existiert. Rund die Hälfte der Patienten, die drei oder mehr Medikamente bekommen, besitzen keine.

Das APS will deshalb aufklären, auch dazu ist so ein Welttag der Patientensicherheit ja da. Das Aktionsbündnis möchte Ärzten helfen, zum Beispiel mit einer handlichen Gedächtnisstütze: „15 Empfehlungen für die Kitteltasche“. Ganz analog, an digitalen Hilfsmitteln wird weitergewerkelt. Die elektronische Patientenakte könnte zu einem wertvollen Werkzeug werden, einer Datenbank, auf die Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte Zugriff haben.

Hilfe für Patienten und pflegende Angehörige

„Mit der elektronischen Patientenakte ist ein vereinfachter Zugang von verschiedenen Orten aus zu allen relevanten Informationen möglich“, sagt Peter Gausmann vom APS-Vorstand, ein Experte für klinisches Risikomanagement: „Die richtigen Personen haben zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Kenntnisstand.“ Es gelte einen Mittelweg zu finden, der den Schutz von Daten und Patienten berücksichtige.

Aufklären will das Aktionsbündnis auch die Patienten selbst und Angehörige. Schließlich werden Dreiviertel der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt. Ihnen gibt das APS zum Beispiel Hinweise zum Umgang mit der Hausapotheke oder Hochrisiko-Arzneien, deren falscher Gebrauch besonders gefährlich sein kann. „Man kennt das ja: Man steht mit dem Beipackzettel da, und kann damit so recht nichts anfangen“, sagt Gausmann.