Stockholm - Ist es schon Zeit für einen Corona-Preis?, lautete eine Frage kurz vor der Vergabe des diesjährigen Nobelpreises für Medizin am Montag. Immerhin hatte Alfred Nobel 1895 in seinem Testament festgelegt, dass jene ausgezeichnet werden sollten, „die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben“. Und im vergangenen Jahr haben sich viele Forscher weltweit auf die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie konzentriert. Mit ganz neuartigen, mRNA-basierten Impfstoffen wurden Milliarden Menschen auf der Welt geimpft. An der Entwicklung der Technologie waren unter anderem die Forscher der Mainzer Firma Biontech entscheidend beteiligt.

Doch nicht diese werden von der Nobelversammlung des schwedischen Karolinska-Instituts in diesem Jahr geehrt, sondern stattdessen zwei US-amerikanische Forscher, die in den 1990er-Jahren die Rezeptoren für Temperatur und Berührung im Körper entdeckt hatten. Es sind der Physiologe David Julius und der im Libanon geborenen Molekularbiologe Ardem Patapoutian. Ihre bahnbrechenden Entdeckungen hätten die Grundlage für Therapien gegen eine Reihe von Krankheiten geschaffen, begründen die Nobel-Juroren. Unter anderem für Medikamente gegen chronische Schmerzen.

Früher glaubte man an Fäden, die die Haut mit dem Gehirn verbinden

„Unsere Fähigkeit, Wärme, Kälte und Berührungen zu spüren, ist überlebenswichtig und unterstützt unsere Interaktion mit der Welt um uns herum“, erklären die Nobel-Juroren. Doch wie Nervenimpulse ausgelöst und verarbeitet werden, sei lange unbekannt gewesen. Im 17. Jahrhundert stellte sich der französische Philosoph René Descartes Fäden vor, die verschiedene Teile der Haut mit dem Gehirn verbinden. Auf diese Weise würde ein Fuß, der eine offene Flamme berührt, ein mechanisches Signal an das Gehirn senden, so Descartes.

Später wurden spezialisierte sensorische Zellen und Nervenfasern entdeckt, die Reize aufnehmen und in Erregungen umwandeln können – über sogenannte Rezeptoren. Sie ermöglichen es zum Beispiel, dass man ganz verschiedene Oberflächen allein durch Berührung erkennt. Auch kleinste Abstufungen der Temperatur lassen sich wahrnehmen – von angenehmer Wärme bis zu schmerzhafter Hitze. Doch welche Rezeptoren sind genau dafür zuständig, dass Temperatur und mechanische Reize im Nervensystem in Signale umgewandelt werden, die weitergeleitet werden bis ins Gehirn? Das wollten die jetzt mit dem Nobelpreis geehrten Forscher wissen.

Fotograf Noah Berger for UCSF and HHMI/Sandy Huffaker Medizin-Nobelpreisträger 2021: David Julius (li.) und Ardem Patapoutian.

Der 1955 in New York geborene Sinnesphysiologe David Julius untersuchte in den 1990er-Jahren mit seinem Team an der University of California in San Francisco, auf welche Weise die chemische Verbindung Capsaicin – ein Alkaloid, das in Chilischoten vorkommt – ein brennendes Gefühl verursacht. Das Team arbeitete mit Genen aus sensorischen Nervenzellen. Und sie erstellten eine Bibliothek von Millionen DNA-Fragmenten, um genau jenes zu finden, das mit der Reaktion der Zellen auf Capsaicin zusammenhängt. In der Petrischale experimentierten sie mit Zellen, die normalerweise nicht auf Capsaicin reagieren. Und sie fanden nach mühsamer Suche ein einzelnes Gen heraus, das in der Lage war, diese Zellen so zu verändern, dass sie empfindlich für diesen Stoff aus der Chilischote wurden.

Nachdem das Gen gefunden war, fanden die Forscher durch weitere Experimente heraus, dass dieses Gen für die Herstellung eines ganz bestimmten Proteins zuständig ist. Auf diesem Wege fanden sie den Rezeptor, der auf Capsaicin reagiert. Er wurde später TRPV1 genannt. Er öffnet in der Zelle einen sogenannten Ionenkanal, über den elektrisch geladene Teilchen die Erregung weiterleiten.

Rezeptoren in den Nervenenden der Haut reagieren auf Hitze und Druck

Das klingt alles recht kompliziert. In Kurzfassung kann man sagen: David Julius und sein Team fanden einen sehr wichtigen „Schmerzrezeptor“. Er reagiert in den Nervenenden der Haut auf Hitze und spielt auch bei der Reaktion auf scharfe Speisen und bei Entzündungen eine entscheidende Rolle. Die Entdeckung sei ein wichtiger Durchbruch gewesen, der den Weg zur Entschlüsselung weiterer temperaturempfindlicher Rezeptoren ebnete, so die Nobel-Juroren. Unter anderem wurde über die chemische Substanz Menthol der Rezeptor TRPM8 entdeckt, der durch Kälte aktiviert wird.

Ardem Patapoutian, 1967 im Libanon geboren, entdeckte wiederum mit seinen Mitarbeitern von Scripps Research in La Jolla, Kalifornien, eine neue Klasse von Sensoren, die auf mechanische Reize in der Haut und inneren Organen reagieren. Es sind Ionenkanäle, die bei Druck auf die Zellmembran aktiviert werden, genannt Piezo1 und Piezo2, abgeleitet vom griechischen Wort für Druck. Diese Sensoren sind sowohl für den Tastsinn unerlässlich als auch für die kritische Wahrnehmung der Körperposition und -bewegung. Sie kontrollieren auch Blutdruck, Atmung und Harnblase.

Für die Medizin sind diese Entdeckungen sehr wichtig. Denn wer die Gene und Rezeptoren kennt, die für die Reaktion des Körpers auf Hitze und Druck zuständig sind, der kann auch an diesen ansetzen. Das Wissen werde nach Aussagen der Nobel-Juroren genutzt, um Behandlungsmethoden für eine Vielzahl von Krankheiten zu entwickeln, einschließlich chronischer Schmerzen. Die Entdeckung von David Julius habe „eine riesige Welle in der Schmerzmittelforschung gestartet, die noch läuft“, sagt der Neurobiologe Gary Lewin vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin. Julius selbst verwies darauf, dass solche Prozesse recht lange dauern.

Unter mehr als 220 Nobelpreisträgern für Medizin sind nur 12 Frauen

Julius und Patapoutian teilen sich die in diesem Jahr mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980.000 Euro) dotierte Auszeichnung. Mit der diesjährigen Auswahl setzen die Nobel-Juroren ihre Tradition fort, Forschung zu würdigen, die entscheidend Neues in der Medizin gebracht hat, die aber auch zum Teil viele Jahre zurückliegt. Den Medizinnobelpreis 2020 erhielten drei Virologen, „die einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der durch Blut übertragenen Hepatitis geleistet haben“, wie die Juroren begründeten. Die Leistungen lagen bis zu mehr als vierzig Jahre zurück. In den Jahren davor ging es unter anderem um grundlegende Erkenntnisse über Vorgänge im Körper, etwa den Geruchssinn, die Immunabwehr, die Entstehung von Krebs, die Innere Uhr, die Zellteilung, den programmierten Zelltod und Vorgänge im Gehirn.

Der Nutzen vieler Erkenntnisse zeigt sich erst nach einiger Zeit, so lautet ein Grundsatz, dem die schwedischen Juroren offenbar folgen. Am Mittwoch, bei der Vergabe des Chemie-Nobelpreises, wird sich endgültig zeigen, ob die neuartige mRNA-Technologie, auf der die derzeit am meisten eingesetzten Corona-Impfstoffe beruhen, bereits jetzt einen Nobelpreis wert ist. Es ist die zweite Möglichkeit für die Biontech-Forscher, einen Nobelpreis zu bekommen.

Im vergangenen Jahr hatten die Juroren in der Sparte Chemie ebenfalls eine Technologie gewürdigt, die große Folgen für die Medizin hat: Die geborene Französin und heutige Berlinerin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer Doudna erhielten den Preis für die Entwicklung der sogenannten Genschere Crispr/Cas9, mit der der Gentherapie ganz neue Türen geöffnet wurden.

Es war auch einer der seltenen Fälle, in denen Frauen einen Nobelpreis bekamen. So haben zum Beispiel in der Medizin seit 1901 mehr als 220 Menschen den Nobelpreis erhalten. Nur zwölf von ihnen waren Frauen.