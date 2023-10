Medizinstudium in Berlin: „Leute dachten, ich wäre ein Erbe der Siemens-Familie“

Das fünfte Semester war fast vorbei, und wir schienen zumindest in Infektiologie etwas besser geworden zu sein. Das lag an unserem neuen Dozenten im „Problem-Orientierten Lernen“, kurz POL. In diesem Kurs geht man Patientenfälle und ihre Behandlung durch. Masern, Keuchhusten, Lungenentzündung. Man kann Krankheiten nur verstehen, wenn man Menschen gesehen hat, die darunter leiden und deren Geschichten kennt.

Ich erinnere mich noch, wie dieser Kurs anfing: „Also, du willst wirklich Siemens genannt werden?“



„Siemens ist gut“, antwortete ich.



„Und wie heißt du wirklich?“



„Leon-Alexander, aber so ruft mich höchstens meine Mutter, wenn sie sauer ist.“

Der Dozent lächelte. Während wir den ersten Fall durchnahmen, dachte ich darüber nach, ob das eigentlich noch richtig ist, mit diesem Spitznamen. Ich war aus Abbesbüttel, einem Dorf in Niedersachsen, zum Medizinstudium nach Berlin gezogen und in Siemensstadt gelandet. In den ersten Wochen in Berlin führte ich immer dieselben Gespräche, spulte die Antworten ab, erklärte, wo Siemensstadt liegt, warum ich dort wohne. Am Ende wussten die Leute nicht mehr, wie ich wirklich heiße, dachten, ich wäre ein Erbe der Siemens-Familie. Wie das mit dem Familien-Unternehmen laufe, wollten sie dann wissen. „Gut läuft es“, sagte ich, fuhr nach Hause und ging in den Waschsalon im Siemensstadt-Center, weil ich keine Waschmaschine habe. Manchmal verselbstständigen sich die Dinge.

Der letzte Fall im Kurs: Patient mit Kopfschmerz und Fieber. – Meningitis! – Welcher Erreger? – Gram-negative Kokken. – Welche Therapie? – Was gegen Kokken. – Ceftriaxon? – Okay.



Eine Meningitis könne unfassbar rasant verlaufen, sagte der Dozent. Es komme darauf an, die Symptome nicht zu unterschätzen und früh etwas zu unternehmen. Wir hatten bereits überzogen. Aber der Dozent war noch nicht fertig: „Ein Fall noch. Stellt euch vor: Ein Patient hat Husten, Fieber, 39 Grad Celsius. Was wollt ihr noch von ihm wissen?“

„Nehmt es ernst“, sagte der Dozent.

Seit wann? Andere Symptome? Luftnot? Standardfragen.



„Kommt er etwa aus Wuhan?“, fragte ich etwas genervt, weil ich losmusste.



„Wie kommst du darauf?“



„Ein Deutscher ist jetzt infiziert. Habe ich in der Bild gelesen.“

„Stimmt. Der Patient kommt aus Wuhan. Er war dort auf Dienstreise.“



„Alles klar“, sagte Anna, eine Kommilitonin, wir lachten, dachten: „Was für eine Zeitverschwendung! Können wir nicht über Krankheiten sprechen, mit denen wir es auch mal zu tun haben werden?“ Der Kurs war zu Ende, endlich. Der Dozent sagte noch dreimal: „Nehmt es ernst.“ Es war Januar 2020.

Ich denke oft an diesen Satz zurück. Er erinnert mich daran, wie sehr man Dinge unterschätzen kann. Ich hatte keine Vorstellung davon, was Wuhan einmal bedeuten wird, dass es der Anfang der weltweiten Corona-Pandemie sein würde, und frage mich, welche anderen Wörter und Sätze aus dem Studium ich mir noch so gut gemerkt habe wie diesen. Sie sind da, liegen unter der Oberfläche. Erst, wenn etwas passiert, weiß man, was sie bedeuten.

In den Tagen nach dem Kurs fuhr ich nach Siemensstadt, um meine letzten Sachen aus der Wohnung zu holen, bevor ich sie an meinen Vermieter übergeben konnte. Ich hatte eine neue in Charlottenburg gefunden. Siemensstadt war vorbei, aber der Name ist geblieben. Auch hier hat sich etwas verselbstständigt, was ich am Anfang nicht so ernst genommen habe.

Leon-Alexander Regin („Siemens“) und Mascha Osang berichten im Wechsel aus ihrem Alltag als Medizinstudenten in Berlin. Ihre Kolumne „Zweitmeinung“ erscheint alle zwei Wochen.