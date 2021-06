Berlin/Potsdam - Kennste eine, kennste alle: Diese klischeehafte Weisheit trifft auf Fledermäuse (Microchiroptera) nun wahrlich nicht zu. Weltweit gibt es rund 1000 Fledermausarten, in Mitteleuropa sind um die 30 Arten verbreitet, die allesamt zu den Hufeisennasen oder Glattnasen gehören. Unter ihnen gibt es dann so hübsche Exemplare wie das Balkan-Langohr, die Bechsteinfledermaus oder den Riesenabendsegler.

Auch in Berlin und Brandenburg leben viele Fledermäuse. Allein in den Gewölben der Zitadelle Spandau überwintern alljährlich bis zu 11.000 Exemplare, hinzu kommen übers ganze Stadtgebiet verstreute Quartiere in Kellern und Bunkern. Laut Nabu beherbergt Berlin so viele Fledermäuse wie keine andere mitteleuropäische Großstadt. Bisher wurden 18 verschiedene Arten nachgewiesen, unter ihnen die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) und der Große Abendsegler (Nyctalus noctula). Im Nachbarland Brandenburg sind 19 der 25 in Deutschland lebenden Fledermausarten anzutreffen.

Verlassene Bunker und Speicher werden zu Winterquartieren

Doch es gilt, wachsam zu sein: Fledermäuse gehören in Mitteleuropa zu den am stärksten bedrohten Säugetierarten, die Bestände haben sich in den letzten Jahren dramatisch vermindert. Eine intensive Land- und Forstwirtschaft sowie der Rückgang der natürlichen Lebensräume bedrohen ihre Existenz. 17 heimische Arten werden in den Gefährdungskategorien der Roten Liste Deutschland geführt. Naturschützer und Institutionen wie das Internationale Fledermausmuseum Julianenhof im Landkreis Märkisch-Oderland bemühen sich seit Jahren um das Wohlergehen der Tiere. Hier geht es auch darum, Ausgleichsmaßnahmen zu finden und verlassene Bunker, Eiskeller oder Speicher als Fledermauswinterquartiere herzurichten. In Frankfurt (Oder) wurde 2004 ein ehemaliges Brauereigebäude als Schutzgebiet ausgewiesen.

Imago/Hohlfeld Die Reste einer aus dem Jahr 1890 stammenden Ziegelei in Klausdorf (Teltow-Fläming). Im Inneren des alten Ringofens überwintern heute Fledermäuse.

Um die streng geschützten Tiere besser kennenzulernen und auf ihre Lage aufmerksam zu machen, startet der Nabu Brandenburg am Wochenende die Mitmachaktion „Fledermausfreunde“. Das Projekt zeichnet Menschen mit Urkunden und Plaketten aus, die sich für die 19 in Brandenburg heimischen Fledermausarten einsetzen. Das fängt ganz praktisch am eigenen Heim an, wenn man bereits bestehende Quartiere akzeptiert und belässt oder sogar neue Jagdreviere auf seinem Grundstück schafft.

Darüber hinaus kann man sich sogenannte Horchboxen ausleihen, das sind kleine Tonaufnahmegeräte, die nachts im Garten platziert die Ortungslaute von Fledermäusen aufzeichnen. „Da unterschiedliche Arten unterschiedliche Rufe aussenden, erfahren Sie mehr über ‚Ihre‘ Fledermäuse“, so der Naturschutzbund. „So können Sie Teil eines landesweiten Forschungsprojektes über die Verbreitung dieser heimlich lebenden Tiere werden.“



Wer nun neugierig auf die Flattertiere geworden ist und mitmachen möchte, der kann sich im Internet für die digitale Auftaktveranstaltung der „Fledermausfreunde“ anmelden, die am 19. Juni von 15 bis 17 Uhr stattfindet. Dort wird auch erklärt, wie Brandenburger selbst aktiv und Teil eines landesweiten Netzwerks zum Schutz der Fledermäuse werden können.