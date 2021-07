Berlin - Multiple Sklerose (MS) hat etwas zutiefst Unheimliches an sich. Monatelang können Betroffene dieser chronisch-entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems beschwerdefrei leben, bis es ihnen in den Händen kribbelt, sie nicht mal mehr in der Lage sind, ein Glas Wasser zu greifen, bis ihr Bein sich so schwer anfühlt wie Blei und beim Laufen schleifend nachgezogen werden muss. Oder sie die Kontrolle über ihre Blase verlieren, ihre Sprache verschwimmt, sie doppelt sehen. Als „Schub“ werden diese neurologischen Störungen bezeichnet, die ein Zeichen sind von einer neuen oder einer reaktivierten Entzündung im Gehirn oder Rückenmark. Um als Schub gewertet zu werden, muss die Krankheitsaktivität mindestens 24 Stunden andauern. Sie klingt manchmal nach Tagen, nach Wochen, manchmal erst nach Monaten wieder ab. In einigen Fällen vernarbt, also sklerosiert, das entzündete Nervengewebe so sehr, dass die Schäden bestehen bleiben.

In Europa leben laut dem MS-Barometer der European Multiple Sclerosis Platform 1,2 Millionen Menschen mit MS. In Deutschland wird die Zahl auf etwa 252.000 geschätzt. In der Hauptstadt gab es nach Angaben des Zentralinstituts für kassenärztliche Versorgung im Jahr 2019 rund 10.600 gesetzlich versicherte MS-Patientinnen und Patienten – die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr an. Noch sind in Bezug auf die bislang unheilbare Autoimmunerkrankung viele Fragen offen. MS ist in Verlauf, Beschwerdebild und Therapieerfolg von Patient zu Patientin so unterschiedlich, dass sie bekannt ist als die „Krankheit mit den 1000 Gesichtern“, wie es die Deutsche Gesellschaft für Multiple Sklerose (DMSG) beschreibt.