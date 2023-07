Multiple Sklerose: Berliner Charité schafft KI-Plattform für individuelle Therapien

Zehn Millionen Euro fließen in ein Projekt, um MS-Kranke besser behandeln zu können. Es vereint die Expertise von Partnern aus neun Ländern. Was man sich davon verspricht.

Die Multiple Sklerose (MS) bezeichne man als „Krankheit mit tausend Gesichtern“, weil sie so unterschiedlich verlaufe, heißt es in einer Mitteilung der Charité vom Donnerstag. „Die Komplexität der Erkrankung macht auch ihre Behandlung schwierig.“ Dies wolle ein internationales Konsortium unter Leitung der Charité nun ändern.



Entwickelt werden soll eine Online-Plattform, die es möglich macht, mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) den Verlauf der MS individuell vorherzusagen. Damit soll es leichter werden, eine ganz auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Therapie festzulegen. Das Projekt heißt „Clinical impact through AI-assisted MS care“ (Claims), übersetzt etwa: „Klinische Auswirkungen einer KI-gestützten MS-Versorgung“. Gefördert wird es für vier Jahre im Rahmen der Innovative Health Initiative (IHI) der EU mit knapp zehn Millionen Euro.

In Deutschland seien etwa 250.000 Menschen von Multipler Sklerose betroffen, so die Charité. In Berlin sollen Schätzungen zufolge 11.100 Menschen mit dieser Erkrankung leben. 70 bis 80 Prozent der Erkrankten seien Frauen. Bei dieser schweren Autoimmunkrankheit greife das Immunsystem das zentrale Nervensystem an. „Je nachdem, welche Nervenfasern geschädigt werden, kann das zu Sehstörungen, Sensibilitätsstörungen, Müdigkeit, Konzentrationsproblemen, motorischen und weiteren neurologischen Einschränkungen führen.“

MS-Behandlung soll möglichst individuell zugeschnitten sein

Heilbar sei MS nicht, ihr Verlauf lasse sich jedoch mithilfe von Medikamenten und weiteren Maßnahmen günstig beeinflussen. „Dafür ist es elementar, dass die Behandlung möglichst individuell zugeschnitten ist“, erklärt die Charité. Im Projekt Claims sollen Vorhersagemodelle entwickelt werden, „die den Krankheitsverlauf für jede Patientin und jeden Patienten auf Basis der individuellen Daten prognostizieren und die Wirkung verschiedener Medikamente simulieren können“, sagt der Charité-Professor Friedemann Paul, Koordinator der Initiative und Direktor des Experimental and Clinical Research Center (ECRC), einer gemeinsamen Einrichtung der Charité und des Max-Delbrück-Centers.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Wichtiger Bestandteil ist dabei die Einbeziehung der Betroffenen.“ Für die Entwicklung der Plattform wird der Charité zufolge die Expertise von 15 öffentlichen und privaten Partnern aus neun Ländern vereint – von Klinika über Universitäten zu kleinen und großen Unternehmen sowie einer Stiftung. In die Algorithmen sollen klinische Daten wie MRT-Bilder und Ergebnisse aus Blut- und Augenuntersuchungen einfließen, und zwar über den Verlauf der Krankheit hinweg. Außerdem sollen Patienten über eine App selbst Angaben zu ihren Symptomen, ihrem Befinden und auch finanziellen Belastungen machen können.

Lebensqualität und Prognose der Kranken soll sich deutlich verbessern

„Die Informationen werden pseudonymisiert und datenschutzkonform übermittelt“, heißt es aus der Charité. Analysiert würden sie mit neuesten Deep-Learning-basierten KI-Modellen. Die Plattform soll dabei auch zusätzlich bestehende Krankheiten berücksichtigen können. Ziel sei ein möglichst umfassendes Bild der individuellen MS-Erkrankung. Gleichzeitig verspreche sich das Forschungsteam, mehr über die Multiple Sklerose zu erfahren – beispielsweise, wie sie sich mit oder ohne Krankheitsschübe entwickelt.



„Wir hoffen, dass der ganzheitliche Blick künftig ermöglicht, dass jeder und jede MS-Betroffene zum richtigen Zeitpunkt das richtige Medikament erhält“, sagt Friedemann Paul. „Ich bin überzeugt, dass wir so die Lebensqualität und Prognose der Menschen mit MS deutlich verbessern können.“